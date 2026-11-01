La PS5 Slim avec lecteur est la version de la console de Sony qui lit encore les jeux sur disque. Le modèle proposé ici correspond à la révision dite châssis E, en coloris blanc, avec un SSD de 1 To et une manette DualSense. Sur AliExpress, elle passe à 758,59 € avec le code FRD11120, contre 878,59 € affichés par le vendeur, du 1er au 12 novembre.

Ce prix reste au-dessus des 649,99 € que Sony pratique en France depuis la hausse du 2 avril 2026. L’offre s’adresse donc surtout à ceux qui ne trouveraient pas la console à son tarif officiel chez les enseignes françaises.