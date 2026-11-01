Les Singles’ Day d’AliExpress ouvrent le mois du Black Friday, à trois semaines de la sortie de GTA VI, attendu le 19 novembre sur PS5. Avec le code FRD11120, la PS5 Slim blanche avec lecteur et 1 To y descend à 758,59 €, un prix qui reste supérieur de 108,60 € au tarif officiel de Sony en France.
La PS5 Slim avec lecteur est la version de la console de Sony qui lit encore les jeux sur disque. Le modèle proposé ici correspond à la révision dite châssis E, en coloris blanc, avec un SSD de 1 To et une manette DualSense. Sur AliExpress, elle passe à 758,59 € avec le code FRD11120, contre 878,59 € affichés par le vendeur, du 1er au 12 novembre.
Ce prix reste au-dessus des 649,99 € que Sony pratique en France depuis la hausse du 2 avril 2026. L’offre s’adresse donc surtout à ceux qui ne trouveraient pas la console à son tarif officiel chez les enseignes françaises.
La PS5 Slim avec lecteur et 1 To de stockage est à 758,59 € au lieu de 878,59 € chez AliExpress, une fois le code FRD11120 appliqué.
Pourquoi choisir la PS5 Slim avec lecteur ?
- Un lecteur de disque amovible : Il se retire sans le moindre outil en moins de dix secondes, comme nous l’avions vérifié. Vous gardez l’accès aux jeux physiques, neufs, prêtés ou d’occasion.
- 1 To de stockage : Nous avions relevé 822 Go disponibles au premier démarrage, contre 667 Go sur la PS5 d’origine. Un SSD supplémentaire jusqu’à 8 To peut s’ajouter quand la place vient à manquer.
- Une console qui se fait oublier : Notre test l’a jugée totalement imperceptible une fois en jeu. Elle occupe aussi environ 30 % de volume en moins que le premier modèle.
Jeux en boîte, GTA VI et salon : à qui sert cette version
La PS5 Slim offre exactement les mêmes performances que la PS5 d’origine, puisqu’elle reprend la même puce. Son intérêt tient à son format : plus compacte, plus légère, avec deux ports USB-C en façade. Le lecteur sert à ceux qui achètent leurs jeux en boîte, les revendent ou les échangent. La sortie de GTA VI, prévue le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, fait de novembre un mois où beaucoup de joueurs s’équipent.
Comme le résumait notre test de la PlayStation 5 Slim, notée 9/10, il s’agit d’une amélioration de format plus que d’une nouvelle console. Elle convient à un premier achat de PS5, installée sous le téléviseur du salon. En revanche, si vous possédez déjà une PS5 d’origine, rien ne justifie de changer : vous paieriez le même matériel une seconde fois. Et si vous n’achetez que des jeux dématérialisés, la version Digital, à 599,99 € au prix officiel, suffit.
AliExpress face au prix officiel de Sony : où se situe cette offre
Le vrai point de comparaison, ici, est le tarif officiel : 649,99 € pour la PS5 avec lecteur, 599,99 € pour la Digital et 899,99 € pour la PS5 Pro depuis avril. À 758,59 €, l’offre AliExpress se place à mi-chemin entre la Slim et la Pro au prix Sony. La remise de 120 € apportée par le code se calcule sur le prix affiché par le vendeur, pas sur un prix de marché. Autre détail utile : la version Digital du châssis E est passée à 825 Go, alors que la version avec lecteur conserve bien son 1 To.
✅ Les points forts
- Lecteur de disque amovible sans outil
- SSD de 1 To, extensible jusqu’à 8 To
- Console très discrète en jeu selon notre test
- Deux ports USB-C en façade
- Offre valable du 1er au 12 novembre, avant la sortie de GTA VI
❌ Les limites
- 108,60 € plus chère que le prix officiel de Sony
- Remise calculée sur le prix affiché par le vendeur
- Vendeur, origine et garantie à vérifier sur la fiche
- Aucun gain de performances face à la PS5 d’origine
Entre le 1er et le 12 novembre, le code FRD11120 ramène la PS5 Slim blanche à 758,59 € sur AliExpress, le temps de ses Singles’ Day.
Cette PS5 Slim à 758,59 € n’est pas une affaire au sens strict : le même modèle vaut 649,99 € au prix officiel de Sony. Le code FRD11120 rend l’offre moins chère que le prix affiché par le vendeur, sans la rendre compétitive face au tarif public. Elle n’a de sens que si les enseignes françaises n’affichent plus la console à son prix officiel au moment où vous commandez.
Avant de valider, comparez avec les prix pratiqués en France, qui peuvent bouger tout au long du mois, jusqu’au Black Friday du 27 novembre. Vérifiez aussi sur la fiche le vendeur, le pays d’expédition et la garantie : le libellé rédigé en anglais ne dit pas s’il s’agit d’une version européenne. Si vous n’êtes pas pressé, le Black Friday dira si la PS5 Slim repasse sous son tarif officiel, comme lors des éditions précédentes.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 2,75 €/mois pendant 2 ans (-40 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.