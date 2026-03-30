Sony vient d'officialiser l'inévitable : toute la gamme PS5 augmente de 100 € en Europe dès le 2 avril 2026. Avec GTA 6 attendu en fin d'année, il ne reste que quelques jours pour acquérir la console au prix actuel, avant que la note ne soit sensiblement plus salée.
On s'y attendait, mais ça fait quand même mal. Sony a annoncé le 27 mars 2026 via son PlayStation Blog officiel une hausse généralisée des prix de toute sa gamme PS5, effective dès le 2 avril 2026 dans le monde entier. En France, c'est simple : chaque modèle de console prend exactement 100 €, sans exception. La raison invoquée par Sony est celle d'un "paysage économique global sous pression continue", un terme diplomatique qui englobe les effets des droits de douane américains et l'inflation persistante sur les chaînes de production.
La fenêtre pour acheter au prix actuel se referme dans moins d'une semaine. Voici ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut faire avant le 2 avril.
Le tableau des prix avant et après le 2 avril
|Console
|Prix actuel
|Prix à partir du 2 avril
|Hausse
|PS5 (avec lecteur)
|549,99 €
|649,99 €
|+100 €
|PS5 Digital Edition
|499,99 €
|599,99 €
|+100 €
|PS5 Pro
|799,99 €
|899,99 €
|+100 €
|PlayStation Portal
|219,99 €
|249,99 €
|+30 €
PS5 Standard Edition
La PlayStation 5 standard avec lecteur de disque est le modèle polyvalent par excellence : elle vous donne accès à l'intégralité du catalogue PS5 en version physique comme numérique, avec la puissance maximale de la console (CPU AMD Zen 2, GPU RDNA 2, 16 Go de RAM, SSD ultra-rapide). À 549,99 € aujourd'hui, c'est la console de référence pour jouer à GTA 6, les exclusivités PlayStation et les blockbusters tiers dans les meilleures conditions. Dès le 2 avril, il faudra débourser 100 € de plus pour le même produit.
La PS5 Digital Edition
La PS5 Digital Edition est strictement identique à la version standard sur le plan des performances, même processeur, même GPU, même SSD, à une exception près : elle ne dispose pas de lecteur de disque. Elle s'adresse aux joueurs qui achètent exclusivement en dématérialisé via le PlayStation Store. Actuellement proposée à 499,99 €, elle franchit le cap des 600 € à partir du 2 avril. Un positionnement qui la rapproche dangereusement du prix actuel de la version avec lecteur, ce qui rend cette dernière encore plus intéressante à ce stade.
La PS5 Pro
La PS5 Pro est le sommet de gamme PlayStation : elle embarque un GPU significativement renforcé par rapport à la PS5 standard, avec la technologie PlayStation Spectral Super Resolution (l'équivalent du DLSS de NVIDIA) pour pousser l'image vers une qualité proche du 8K sur un écran 4K. Pensée pour les joueurs qui veulent le meilleur de ce que la génération actuelle peut offrir — notamment en vue de GTA 6, qui devrait exploiter ses capacités graphiques au maximum, elle passe de 799,99 € à 899,99 € dès le 2 avril. Un seuil psychologique important franchi.
GTA 6 : la raison de plus pour ne pas attendre
Si vous hésitez encore, voici l'argument qui devrait finir de vous convaincre. Grand Theft Auto VI sort le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X/S exclusivement, aucune version PC n'est prévue au lancement. Le titre le plus attendu de la décennie, développé par Rockstar Games, se déroulera dans un Vice City revisité avec deux protagonistes (Lucia et Jason) et un monde ouvert dont l'ambition dépasse tout ce que le studio a produit jusqu'ici.
Acheter votre PS5 maintenant (avant la hausse de 100 €) c'est économiser une centaine d'euros tout en vous assurant d'avoir la console entre les mains dès le jour J de GTA 6, sans avoir à vous précipiter en novembre dans des rayons potentiellement en rupture de stock. La logique est implacable : le prix augmente dans moins d'une semaine, le jeu le plus attendu de l'année sort dans huit mois. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant.
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