On s'y attendait, mais ça fait quand même mal. Sony a annoncé le 27 mars 2026 via son PlayStation Blog officiel une hausse généralisée des prix de toute sa gamme PS5, effective dès le 2 avril 2026 dans le monde entier. En France, c'est simple : chaque modèle de console prend exactement 100 €, sans exception. La raison invoquée par Sony est celle d'un "paysage économique global sous pression continue", un terme diplomatique qui englobe les effets des droits de douane américains et l'inflation persistante sur les chaînes de production.

La fenêtre pour acheter au prix actuel se referme dans moins d'une semaine. Voici ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut faire avant le 2 avril.