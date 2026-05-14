À quelques heures d'un week-end prolongé, Amazon renoue avec une stratégie bien rodée : proposer des réductions ciblées sur ses propres appareils au moment où les Français s'accordent une pause. Le Fire TV Stick 4K Plus, son stick de streaming le plus vendu dans la gamme 4K, passe ainsi de 69,99 € à 39,99 €, soit près de 43 % de remise immédiate. Ce modèle s'adresse en priorité aux personnes équipées d'un téléviseur 4K qui veulent profiter d'un accès centralisé aux grandes plateformes de streaming, sans dépendre de l'interface parfois vieillissante de leur Smart TV. Pour en profiter avant la fin du week-end, la fiche produit est accessible directement sur Amazon à ce tarif préférentiel.

Positionné entre le Fire TV Stick 4K Select et le plus musclé 4K Max, ce modèle « Plus » cible clairement les foyers dotés d'un écran 4K et d'une connexion Wi-Fi récente, en proposant un équilibre entre performances au quotidien et prix contenu.