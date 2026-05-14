Amazon profite du pont de l'Ascension pour brader plusieurs de ses propres appareils, dont son Fire TV Stick 4K Plus, qui passe à 39,99 € au lieu de 69,99 €. La rédaction Clubic analyse cette offre pour vous aider à décider si elle mérite réellement le détour.
À quelques heures d'un week-end prolongé, Amazon renoue avec une stratégie bien rodée : proposer des réductions ciblées sur ses propres appareils au moment où les Français s'accordent une pause. Le Fire TV Stick 4K Plus, son stick de streaming le plus vendu dans la gamme 4K, passe ainsi de 69,99 € à 39,99 €, soit près de 43 % de remise immédiate. Ce modèle s'adresse en priorité aux personnes équipées d'un téléviseur 4K qui veulent profiter d'un accès centralisé aux grandes plateformes de streaming, sans dépendre de l'interface parfois vieillissante de leur Smart TV. Pour en profiter avant la fin du week-end, la fiche produit est accessible directement sur Amazon à ce tarif préférentiel.
Positionné entre le Fire TV Stick 4K Select et le plus musclé 4K Max, ce modèle « Plus » cible clairement les foyers dotés d'un écran 4K et d'une connexion Wi-Fi récente, en proposant un équilibre entre performances au quotidien et prix contenu.
Pourquoi choisir le Fire TV Stick 4K Plus ?
- Un prix en baisse de 43 % : à 39,99 € au lieu de 69,99 €, ce modèle récent atteint son tarif le plus accessible du moment, sans passer par une vente flash ni un produit reconditionné.
- Wi-Fi 6, Dolby Vision et Dolby Atmos : le stick prend en charge le Wi-Fi 6 pour une connexion stable dans les foyers multi-appareils, et gère les formats HDR avancés pour une image et un son à la hauteur des écrans compatibles.
- Un écosystème Alexa pleinement intégré : la télécommande vocale permet de rechercher des contenus, piloter des appareils connectés et même lancer des sessions de cloud gaming via Xbox Game Pass depuis l'interface TV.
Fire TV Stick 4K Plus : ce qu'il apporte au quotidien face à une Smart TV classique
Le Fire TV Stick 4K Plus repose sur un processeur quadricœur à 1,7 GHz épaulé par 2 Go de RAM, une base technique qui assure une navigation réactive entre les applications et un chargement rapide des contenus, même lors de changements fréquents de plateformes. Sa compatibilité Wi-Fi 6, sur les bandes 2,4 et 5 GHz, prend tout son sens dans les environnements domestiques saturés où plusieurs appareils se partagent simultanément la bande passante, et réduit sensiblement les risques de coupure lors de sessions de streaming 4K intensives.
Sur le plan visuel, le Dolby Vision et le HDR10+ garantissent des images riches en nuances sur les téléviseurs compatibles, tandis que le Dolby Atmos enrichit la restitution sonore sur les barres de son ou enceintes Echo adaptées. Dans le comparatif publié par la rédaction Clubic entre le Fire TV Stick 4K Plus et le 4K Select, la rédaction a mis en évidence une expérience globalement plus fluide et plus stable sur ce modèle, notamment grâce à une connectivité résolument plus moderne qui fait la différence dans un foyer bien équipé.
Fire TV Stick 4K Select, 4K Plus ou 4K Max : lequel choisir selon votre configuration ?
À l'entrée de gamme, le Fire TV Stick 4K Select cible les usages basiques à un prix plus contenu, mais il fait l'impasse sur le Wi-Fi 6 et sur certaines flexibilités logicielles qui font la différence sur la durée. À l'inverse, le 4K Max monte en puissance avec le Wi-Fi 6E et un processeur plus véloce, mais son tarif sensiblement plus élevé reste difficile à justifier pour un usage familial courant, à moins de disposer déjà d'un routeur Wi-Fi 6E compatible.
✅ Les points forts
- Wi-Fi 6 intégré pour une connexion stable dans les foyers multi-appareils, sur les bandes 2,4 et 5 GHz
- Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos pour une qualité image et son à la hauteur des écrans et enceintes compatibles
- Processeur quadricœur 1,7 GHz et 2 Go de RAM pour une navigation réactive sans ralentissements visibles
- Télécommande Alexa avec boutons dédiés pour piloter TV, barre de son et récepteur depuis un seul accessoire
- Accès au cloud gaming via Xbox Game Pass directement depuis le stick, sans console requise
❌ Les limites
- Stockage de 8 Go partiellement occupé par le système dès la première utilisation, l'espace réellement disponible pour les applications est plus limité
- Le Wi-Fi 6 nécessite un routeur compatible pour tenir toutes ses promesses de débit, il reste sous-exploité sur une box plus ancienne
- Interface Fire OS fortement orientée Prime Video, avec une mise en avant des autres services de streaming moins équilibrée
- Pas de Wi-Fi 6E, contrairement au modèle 4K Max conçu pour les environnements réseau les plus denses
L'offre du pont de l'Ascension est disponible dès maintenant : vérifiez la disponibilité du Fire TV Stick 4K Plus à 39,99 € avant la fin du week-end !
À 39,99 €, le Fire TV Stick 4K Plus s'adresse clairement aux personnes souhaitant moderniser un téléviseur 4K ou s'affranchir d'une interface Smart TV devenue trop lente, sans pour autant investir dans un modèle haut de gamme. La remise de 43 % proposée à l'occasion du pont de l'Ascension lui permet d'atteindre un tarif attractif pour un produit récent intégrant le Wi-Fi 6 et l'ensemble des formats HDR avancés.
Si vous possédez déjà un routeur Wi-Fi 6E ou si vos usages sont très intensifs en multitâche et en cloud gaming, le modèle 4K Max reste mieux adapté à votre configuration. Pour les profils grand public souhaitant un stick performant et bien connecté, en revanche, le Fire TV Stick 4K Plus offre tout ce qu'il faut pour profiter sereinement des grandes plateformes de streaming, à un prix que peu d'alternatives dans cette gamme parviennent à égaler en ce moment. Une occasion à ne pas laisser passer pendant ce week-end prolongé.
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