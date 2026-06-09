Sony a officialisé en avril 2026 sa troisième hausse tarifaire sur la PS5 en six ans, portant le prix conseillé de la version Standard à 649,99 €. Dans ce contexte, ce pack PS5 Slim Standard avec DualSense disponible chez JoyBuy à 549,00 € représente un écart de 100,99 € avec le prix officiel actuel, un avantage concret pour quiconque envisage de passer à la PS5 sans attendre une hypothétique remise constructeur.

Ce bundle s'adresse en priorité aux joueurs qui n'ont pas encore de PS5, à ceux qui cherchent à compléter un setup gaming avec une console salon, ou aux foyers souhaitant une machine polyvalente capable de gérer aussi bien un soir de gaming intensif qu'une soirée cinéma en Blu-ray 4K. La DualSense incluse, vendue séparément aux alentours de 69 €, amplifie encore la valeur de l'offre.