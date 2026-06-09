Sony a relevé le prix officiel de sa PS5 Slim Standard à 649,99 € dès le 2 avril 2026, portant la facture à un niveau inédit depuis le lancement de la console. Ce pack incluant la manette DualSense, proposé à 549,00 € chez JoyBuy, offre 100 € d'économie par rapport au tarif constructeur en vigueur.
Voici la PS5 Slim Standard avec DualSense à 549,00 € au lieu de 649,99 € chez JoyBuy !
Sony a officialisé en avril 2026 sa troisième hausse tarifaire sur la PS5 en six ans, portant le prix conseillé de la version Standard à 649,99 €. Dans ce contexte, ce pack PS5 Slim Standard avec DualSense disponible chez JoyBuy à 549,00 € représente un écart de 100,99 € avec le prix officiel actuel, un avantage concret pour quiconque envisage de passer à la PS5 sans attendre une hypothétique remise constructeur.
Ce bundle s'adresse en priorité aux joueurs qui n'ont pas encore de PS5, à ceux qui cherchent à compléter un setup gaming avec une console salon, ou aux foyers souhaitant une machine polyvalente capable de gérer aussi bien un soir de gaming intensif qu'une soirée cinéma en Blu-ray 4K. La DualSense incluse, vendue séparément aux alentours de 69 €, amplifie encore la valeur de l'offre.
Pourquoi choisir la PS5 Slim Standard ?
- 100 € sous le prix officiel : Sony a relevé le tarif de sa PS5 Standard à 649,99 € en avril 2026 ; ce pack à 549,00 € permet d'économiser plus de 100 € sur le prix constructeur.
- DualSense incluse d'emblée : la manette avec retour haptique et gâchettes adaptatives est intégrée au bundle, sans frais supplémentaire pour l'accessoire phare de la console.
- Format compact et discret : 30 % plus petit que la PS5 originale, le modèle Slim s'intègre naturellement dans un meuble TV sans dominer l'espace.
Une console 4K conçue pour les exclusivités PlayStation et le gaming quotidien
La PS5 Slim conserve l'architecture complète de la PS5 originale : processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs et 16 threads, GPU AMD RDNA 2 custom d'environ 10,28 TFLOPS, SSD NVMe de 825 Go et sortie 4K HDR avec prise en charge du 120 Hz. Dans son test de la PS5 Slim, la rédaction Clubic a notamment souligné la qualité de l'expérience DualSense, dont le retour haptique et les gâchettes adaptatives apportent une réelle couche d'immersion sur les titres optimisés.
Le lecteur Blu-ray intégré à cette version Standard est un argument de poids face à la PS5 Digital Edition : il permet de conserver une bibliothèque physique, de revendre ses jeux et de profiter de l'UHD Blu-ray pour les films. La connectivité, avec Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1, est à la hauteur des usages actuels, et la machine reste parfaitement positionnée pour accueillir les grands titres à venir sur la plateforme PlayStation.
Xbox Series X, PS5 Pro et occasion : comment situer cette offre
À 549 €, ce pack se place 100 € en dessous du prix constructeur Sony et loin des 899,99 € de la PS5 Pro, qui cible un public exigeant prêt à payer une prime pour des performances supérieures. Face à la Xbox Series X, la PS5 Slim répond par un catalogue d'exclusivités PlayStation historiquement plus dense, sans toutefois proposer l'équivalent du Game Pass, avantage spécifique à l'écosystème Microsoft.
✅ Les points forts
- Pack complet avec DualSense d'emblée, sans achat d'accessoire supplémentaire à prévoir
- Tarif 100 € inférieur au prix officiel Sony en vigueur depuis le 2 avril 2026
- Format 30 % plus compact que la PS5 originale, idéal pour les petits espaces
- Lecteur Blu-ray intégré pour jouer en version physique et visionner des films en 4K
- Rétrocompatibilité complète avec la bibliothèque PS4
❌ Les limites
- Performances strictement identiques à la PS5 originale : aucun gain de puissance brute par rapport au modèle de 2020
- 825 Go de SSD se remplissent rapidement avec les jeux AAA récents, souvent supérieurs à 80 Go par titre
- Support 8K théorique, inexploité en pratique par les titres disponibles à ce jour
- PS6 déjà confirmée par Sony, ce qui interroge sur l'horizon de cette génération
Ce pack PS5 Slim Standard avec DualSense est à 549,00 € chez JoyBuy : vérifiez la disponibilité avant que le tarif n'évolue.
Ce pack PS5 Slim Standard avec DualSense à 549,00 € chez JoyBuy s'adresse clairement aux joueurs qui n'ont pas encore franchi le cap de la PS5 et cherchent à le faire dans de bonnes conditions tarifaires. Avec trois hausses de prix en six ans et un tarif officiel désormais fixé à 649,99 €, l'économie réalisée ici est réelle et le contexte de marché rend ce type de fenêtre de plus en plus rare.
En revanche, les possesseurs d'une PS5, même du modèle original, n'ont aucune raison valable de dépenser 549 € pour un gain de format sans évolution de performance. Pour les autres, en particulier ceux qui attendent les grands titres à venir sur la plateforme PlayStation, la logique est claire : la console, la manette et le bon prix sont réunis au même endroit.
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