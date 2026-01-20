Les offres sur la PlayStation 5 restent rares pendant les soldes d’hiver, mais certaines enseignes parviennent encore à tirer leur épingle du jeu. C’est le cas aujourd’hui avec une promotion notable sur la PS5 Slim Édition Numérique, affichée bien en dessous de son prix officiel.
La Console Sony PS5 Slim numérique sans lecteur, version européenne, est actuellement proposée à 364,16 € au lieu de 499,99 € sur AliExpress. Une remise de plus de 135 euros, dans un contexte où les promotions sur la console de Sony restent très limitées.
La livraison est annoncée comme gratuite depuis l’Allemagne, avec TVA incluse et sans code promo à appliquer. Le prix est fixe, même s’il peut être nécessaire de recharger la page pour voir l’offre apparaître.
Pourquoi choisir la PS5 Slim Édition Numérique ?
- Un format plus compact et plus léger, mieux adapté aux espaces réduits
- Des performances identiques à la PS5 classique, avec SSD ultra-rapide et prise en charge 4K
- Un prix plus accessible, surtout pour les joueurs 100 % dématérialisés
PS5 Slim Édition Numérique : une console taillée pour le jeu dématérialisé
Plus compacte que la première version, la PS5 Slim Édition Numérique conserve l’essentiel de ce qui fait le succès de la console de Sony. Elle s’adresse avant tout aux joueurs qui privilégient les achats dématérialisés sur le PlayStation Store et qui n’ont pas besoin d’un lecteur Blu-ray.
👉 Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le test complet de la PlayStation 5 réalisé par la rédaction de Clubic, afin de retrouver notre analyse détaillée des performances et de l’expérience de jeu.
Des performances toujours au rendez-vous
Grâce à son SSD ultra-haute vitesse, les temps de chargement sont quasi instantanés sur les jeux PS5 installés. L’interface a été pensée pour permettre un accès rapide aux paramètres et aux fonctionnalités, sans interrompre la partie en cours.
La console prend en charge le ray tracing, le HDR et peut afficher des jeux en 4K, voire en 8K sur les titres et écrans compatibles. Des caractéristiques qui en font une machine parfaitement adaptée aux téléviseurs récents.
Une immersion renforcée avec la DualSense
La PS5 Slim est livrée avec une manette DualSense, qui reste l’un des points forts de l’écosystème PlayStation. Retour haptique, gâchettes adaptatives et technologie Tempest 3D AudioTech contribuent à une immersion plus poussée, à condition de disposer de jeux compatibles et d’un bon système audio.
Points à connaître avant de se décider
Cette offre concerne une version européenne importée, avec prise européenne, mais la garantie constructeur Sony en Europe n’est pas toujours assurée. Un point important à prendre en compte avant l’achat. De plus, l’absence de lecteur impose de passer exclusivement par le dématérialisé, ce qui ne conviendra pas à tous les profils de joueurs.
