Plus compacte que la première version, la PS5 Slim Édition Numérique conserve l’essentiel de ce qui fait le succès de la console de Sony. Elle s’adresse avant tout aux joueurs qui privilégient les achats dématérialisés sur le PlayStation Store et qui n’ont pas besoin d’un lecteur Blu-ray.

👉 Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le test complet de la PlayStation 5 réalisé par la rédaction de Clubic, afin de retrouver notre analyse détaillée des performances et de l’expérience de jeu.

Des performances toujours au rendez-vous

Grâce à son SSD ultra-haute vitesse, les temps de chargement sont quasi instantanés sur les jeux PS5 installés. L’interface a été pensée pour permettre un accès rapide aux paramètres et aux fonctionnalités, sans interrompre la partie en cours.

La console prend en charge le ray tracing, le HDR et peut afficher des jeux en 4K, voire en 8K sur les titres et écrans compatibles. Des caractéristiques qui en font une machine parfaitement adaptée aux téléviseurs récents.