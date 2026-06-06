Ce week-end, PcComponentes propose la Sony DualSense V2, manette officielle révisée de la PlayStation 5, à 54,54 € au lieu de 71,99 €, une réduction de 24 % sur un accessoire que de nombreux joueurs attendaient depuis son arrivée discrète fin 2024.
La DualSense V2 est la version silencieusement révisée de la manette emblématique de la PS5. Sony n'a pas organisé de conférence pour l'annoncer : la nouvelle référence est simplement apparue chez les revendeurs fin 2024, identifiable par son numéro de modèle interne révisé. Elle conserve les gâchettes adaptatives, le retour haptique haute définition, le micro intégré et le haut-parleur, tout en apportant une correction attendue sur l'autonomie, annoncée jusqu'à 12 heures.
Ce bon plan intéressera d'abord les propriétaires de PS5 qui souhaitent s'équiper d'une seconde manette pour les sessions en duo, mais aussi ceux dont le modèle d'origine donne des signes d'usure après plusieurs années d'utilisation. À 54,54 €, soit 17 € en dessous du prix habituel, l'offre mérite une attention particulière.
Pourquoi choisir la Sony DualSense V2 ?
- Autonomie enfin à la hauteur : la DualSense V2 promet jusqu'à 12 heures d'utilisation continue, une amélioration concrète face aux 5 à 8 heures de la première version.
- Technologies d'immersion intactes : gâchettes adaptatives et retour haptique haute définition sont bien présents, dans la lignée du 8/10 décerné par la rédaction Clubic à la DualSense originale.
- Prix en baisse de 24 % : à 54,54 € chez PcComponentes ce week-end, la manette officielle PS5 s'affiche à un tarif rarement observé pour cette référence.
DualSense V2 : une manette taillée pour l'immersion sur PS5
Le point fort de la DualSense V2 reste ses fonctions immersives propriétaires, exploitables dans leur pleine mesure uniquement sur PS5. Les gâchettes adaptatives L2 et R2 modulent leur résistance selon les actions à l'écran : tirer à l'arc, accélérer un véhicule ou ressentir la tension d'un câble donnent des sensations physiques distinctes et ciblées.
Le retour haptique haute définition va bien au-delà des simples vibrations, avec des textures et des impacts localisés qui renforcent l'immersion sur des titres comme Astro Bot. Dans son test de la DualSense, la rédaction lui a attribué un 8/10, saluant ces innovations comme un vrai bond en avant face à la génération précédente, et la V2 conserve exactement ce socle technologique en y ajoutant une batterie révisée.
Quelle place face aux alternatives du marché ?
Sur le marché des manettes sans fil compatibles PS5, la DualSense V2 n'a pas d'équivalent direct : aucun accessoire tiers ne prend en charge le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la même façon, ces fonctions restant réservées à l'officielle Sony.
En revanche, pour un usage centré sur le PC, des alternatives comme les manettes Xbox Series ou les modèles Nacon offrent une compatibilité multiplateforme plus complète, avec des fonctions haptiques opérationnelles sur ordinateur.
✅ Les points forts
- Autonomie portée jusqu'à 12 heures, nette amélioration par rapport à la première version
- Retour haptique haute définition et gâchettes adaptatives, exploitables pleinement sur PS5
- Micro intégré avec filtre anti-bruit par intelligence artificielle
- Compatible PS5, PC, iOS et Android via Bluetooth 5.1
- Connectique USB-C universelle pour la recharge
❌ Les limites
- Retour haptique et gâchettes adaptatives inactifs sur PC et mobile
- Batterie intégrée non remplaçable en fin de vie
- Aucun câble USB-C fourni dans la boîte
- Fonctions avancées réservées à l'écosystème PlayStation 5
La DualSense V2 blanche est bien à 54,54 € chez PcComponentes, disponible jusqu'à épuisement des stocks.
Cette promotion chez PcComponentes s'adresse en priorité aux joueurs PS5 qui veulent compléter leur équipement ou remplacer une manette usée. L'autonomie portée jusqu'à 12 heures règle directement le reproche le plus récurrent adressé à Sony depuis le lancement de la PS5 en 2020, et cette amélioration est tangible dès les premières sessions prolongées. À 54,54 €, soit 17 € sous le tarif habituel, le rapport valeur-prix est difficile à contester pour un accessoire officiel.
Ceux qui jouent principalement sur PC ou qui cherchent une manette polyvalente tous supports trouveront la DualSense V2 décevante hors de l'écosystème PlayStation, ses atouts les plus séduisants restant inactifs sur ordinateur. Pour les propriétaires de PS5, ce bon plan du week-end représente une fenêtre sérieuse pour passer à la version améliorée sans attendre les prochaines promotions.
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