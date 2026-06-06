La DualSense V2 est la version silencieusement révisée de la manette emblématique de la PS5. Sony n'a pas organisé de conférence pour l'annoncer : la nouvelle référence est simplement apparue chez les revendeurs fin 2024, identifiable par son numéro de modèle interne révisé. Elle conserve les gâchettes adaptatives, le retour haptique haute définition, le micro intégré et le haut-parleur, tout en apportant une correction attendue sur l'autonomie, annoncée jusqu'à 12 heures.

Ce bon plan intéressera d'abord les propriétaires de PS5 qui souhaitent s'équiper d'une seconde manette pour les sessions en duo, mais aussi ceux dont le modèle d'origine donne des signes d'usure après plusieurs années d'utilisation. À 54,54 €, soit 17 € en dessous du prix habituel, l'offre mérite une attention particulière.