La PS5 avec lecteur Blu-ray n’est pas en promotion au sens strict, mais le contexte vient de changer radicalement. Sony a confirmé officiellement sur son compte X une revalorisation tarifaire de 100€ sur la console standard, qui passera à 649,99 € à compter du jeudi 2 avril 2026.

À l’heure où cet article est écrit, Amazon maintient encore l’ancien prix de 549,00€, ce qui représente mécaniquement une économie de 100 € sur le prix dans lequel vous plongerez dans quelques jours. Si vous hésitiez depuis un moment, la décision vient peut-être d’être prise à votre place. Profitez-en directement sur Amazon avant épuisement des stocks au prix actuel.