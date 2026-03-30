Sony a officialisé le 27 mars 2026 une hausse de 100 € sur l’ensemble de sa gamme PS5, effective dès le 2 avril. Sur Amazon, la PlayStation 5 avec lecteur Blu-ray s’affiche encore à 549 €…
La PS5 avec lecteur Blu-ray n’est pas en promotion au sens strict, mais le contexte vient de changer radicalement. Sony a confirmé officiellement sur son compte X une revalorisation tarifaire de 100€ sur la console standard, qui passera à 649,99 € à compter du jeudi 2 avril 2026.
À l’heure où cet article est écrit, Amazon maintient encore l’ancien prix de 549,00€, ce qui représente mécaniquement une économie de 100 € sur le prix dans lequel vous plongerez dans quelques jours. Si vous hésitiez depuis un moment, la décision vient peut-être d’être prise à votre place. Profitez-en directement sur Amazon avant épuisement des stocks au prix actuel.
La PS5 standard bientôt à 649,99 € : ce que Sony vient de confirmer
C’est une décision qui a surpris plus d’un observateur, dans un contexte pourtant déjà tendu pour le marché du gaming. Sony avait pourtant laissé entendre en début d’année qu’il souhaitait minimiser l’impact sur son hardware, avant de faire volte-face et d’annoncer officiellement la hausse fin mars 2026. Résultat : la PS5 standard avec lecteur Blu-ray grimpe de 549 € à 649,99 €, la PS5 Digital Edition passe de 499 € à 599,99 €, et la PS5 Pro atteint les 899,99 €.
Ce n’est pas la première fois : la console avait déjà pris 50 € lors d’une précédente révision tarifaire en août 2022, alors qu’elle s’affichait à 499,99 € lors de son lancement en novembre 2020. La tendance est inédite dans l’histoire du jeu vidéo : les consoles de nouvelle génération voient leurs prix monter au lieu de baisser avec le temps .
Ce que la PS5 propose concrètement en 2026
Six ans après son lancement, la PS5 reste une machine solide et cohérente pour le gaming salon. Son SSD ultra-haute vitesse continue de faire la différence sur les temps de chargement, quasi instantanés sur les titres optimisés, et la manette DualSense avec ses gâchettes adaptatives et son retour haptique reste l’une des innovations les plus marquantes de la génération, lorsque les jeux l’exploitent vraiment.
La technologie Tempest 3D AudioTech assure une immersion sonore distinctement supérieure à la génération précédente, et la console prend en charge la 4K, le Ray Tracing et le HDR pour une image d’un réalisme appréciable sur les écrans compatibles. Dans son test, la rédaction lui avait attribué la note de 9/10, saluant notamment la DualSense comme un vrai changement de paradigme et qualifiant la machine de “pas de géant vers la next-gen”.
PS5 standard ou PS5 Pro : quel arbitrage en 2026 ?
Face à la PS5 Pro, qui après hausse s’établira à 899,99 €, la PS5 standard à 549 € représente toujours un écart de 350 €. La PS5 Pro apporte des améliorations graphiques réelles grâce au PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) et une efficacité énergétique renforcée, mais elle ne s’adresse qu’aux joueurs équipés d’un écran 4K et véritablement attentifs aux détails visuels. Pour la majorité des utilisateurs, le gain perceptible ne justifie pas le surcoût, et la PS5 standard remplit son rôle sans compromis sérieux sur l’expérience de jeu.
✅ Les points forts
- Un catalogue de jeux désormais riche, avec de nombreux exclusifs bien établis (God of War, Spider-Man, Horizon, etc.)
- La manette DualSense, expérience haptique et gâchettes adaptatives à la clé, reste une référence inégalée dans l’univers console
- Les temps de chargement quasi inexistants sur les jeux PS5 natifs grâce au SSD ultra-rapide
- La rétrocompatibilité PS4 fonctionne très bien et élargit significativement la bibliothèque dès le premier jour
- Un design bien refroidi, une console silencieuse au quotidien, et une interface intuitive et réactive
❌ Les points faibles
- Aucune remise affichée : ce n’est pas techniquement un “bon plan” au sens promotionnel, mais une fenêtre de prix avant hausse confirmée
- Le lecteur Blu-ray ajoute du volume : la console reste imposante et n’est pas discrète dans un salon compact
- La PS5 Pro n’est pas incluse dans cette gamme de prix, et pour les joueurs 4K exigeants, la différence graphique peut se faire sentir
- Sony n’a pas communiqué sur la durée de disponibilité des stocks au tarif actuel chez les revendeurs : l’offre pourrait disparaître rapidement
✅ Verdict de la rédaction :
Si vous souhaitez rejoindre l’écosystème PlayStation sans débourser 649,99 €, il vous reste literalement trois jours . Ce bon plan repose sur un fait simple et documenté : Sony a confirmé officiellement la hausse, et Amazon propose encore la console au prix actuel. Ce n’est pas une promotion, mais une opportunité de temporalité qui mérite d’être signalée.
Ce choix s’adresse clairement aux joueurs qui hésitaient depuis un moment et qui n’ont pas besoin des améliorations graphiques de la PS5 Pro. En revanche, si vous êtes déjà équipé d’une PS4 et que vous jouez peu, ou si un écran 4K de qualité n’est pas dans votre setup, la PS5 standard reste un investissement à bien peser, quelle que soit la fenêtre de prix. Mais pour ceux qui attendaient le signal : le voilà.
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