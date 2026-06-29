Depuis le 2 avril 2026, la PS5 Slim Numérique a officiellement pris 100 € sur son prix public Sony, désormais affiché à 549 €. Dans ce contexte, l'offre Bbox must Gaming de Bouygues Telecom surprend : la console tombe à 149 € pour toute souscription à l'abonnement fibre avec un engagement de 24 mois, soit une remise immédiate de 450 €. Ce bon plan, disponible jusqu'au 8 juillet, s'adresse en priorité aux foyers qui n'ont pas encore de connexion fibre et cherchent à s'équiper console en même temps, plutôt qu'aux abonnés déjà satisfaits de leur box actuelle.

L'opération fonctionne via un code promo unique envoyé par Bouygues Telecom après activation de la ligne, à utiliser sur le site partenaire bbox-gaming.com dans un délai de deux mois. La console est ensuite livrée à domicile sous 2 à 10 jours ouvrés. Un processus en deux temps à prendre en compte avant de souscrire.