Profiter d'une PS5 Slim Numérique à 149€ et d'une fibre WiFi 7 à 44,99€/mois, le tout dans une vente flash valable jusqu'au 8 juillet : c'est exactement ce que propose Bouygues Telecom avec son offre Bbox must Gaming.
La PS5 Slim Numérique à 149 € au lieu de 599 € avec la Bbox must Gaming à 44,99 €/mois chez Bouygues Telecom : la vente flash expire le 8 juillet !
Depuis le 2 avril 2026, la PS5 Slim Numérique a officiellement pris 100 € sur son prix public Sony, désormais affiché à 549 €. Dans ce contexte, l'offre Bbox must Gaming de Bouygues Telecom surprend : la console tombe à 149 € pour toute souscription à l'abonnement fibre avec un engagement de 24 mois, soit une remise immédiate de 450 €. Ce bon plan, disponible jusqu'au 8 juillet, s'adresse en priorité aux foyers qui n'ont pas encore de connexion fibre et cherchent à s'équiper console en même temps, plutôt qu'aux abonnés déjà satisfaits de leur box actuelle.
L'opération fonctionne via un code promo unique envoyé par Bouygues Telecom après activation de la ligne, à utiliser sur le site partenaire bbox-gaming.com dans un délai de deux mois. La console est ensuite livrée à domicile sous 2 à 10 jours ouvrés. Un processus en deux temps à prendre en compte avant de souscrire.
Pourquoi choisir la Bbox must Gaming avec PS5 Slim Numérique ?
- 450 € de remise immédiate sur la console : la PS5 Slim Numérique passe de 599 € à 149 €, soit le tarif le plus bas constaté sur ce modèle depuis la hausse de prix Sony d'avril 2026.
- Fibre WiFi 7 jusqu'à 2 Gb/s incluse : la Bbox must Gaming embarque un modem WiFi 7 bi-bande avec répéteur disponible sur demande, pour des parties en ligne sans latence et des téléchargements de mises à jour en quelques minutes.
- Tarif maintenu sur 24 mois pour les clients mobiles Bouygues : avec un forfait mobile Bouygues 20 Go ou plus, le prix de 44,99 €/mois reste stable sur toute la durée de l'engagement, sans revalorisation au 13e mois.
Une console next-gen et une fibre pensées pour le gaming intensif
La PS5 Slim Numérique repose sur la même architecture technique que la PS5 originale : processeur AMD Ryzen Zen 2, GPU AMD RDNA 2 offrant environ 10,28 TFLOPs, SSD ultra-rapide de 1 To et prise en charge native du 4K jusqu'à 120 images par seconde. Comme la rédaction de Clubic l'a relevé dans son analyse de la gamme PS5 Slim, le gain par rapport à la génération précédente se situe moins dans la puissance brute que dans la fluidité générale de l'expérience : chargements quasi instantanés, interface réactive et compatibilité ascendante avec l'ensemble du catalogue PS4.
Côté connectivité, la Bbox must Gaming apporte une fibre jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, avec un modem WiFi 7 bi-bande. Pour un usage gaming, cela se traduit concrètement par une latence réduite en multijoueur, des téléchargements de jeux AAA bouclés en quelques minutes, et une stabilité suffisante même dans les foyers avec plusieurs appareils connectés simultanément. La TV est également couverte : le décodeur 4K donne accès à plus de 180 chaînes, ce qui en fait une offre polyvalente pour les foyers mixtes, gamers et non-gamers.
Face aux alternatives : ce que ce combo apporte et ce qu'il exige
Acheter une PS5 Slim Numérique seule en ce moment revient à débourser 549 € minimum en tarif officiel Sony après la hausse d'avril 2026, soit 400 € de plus que le tarif Bouygues dans ce combo : la différence est réelle, mais elle suppose de souscrire une offre fibre avec un engagement de 24 mois et des frais de mise en service de 48 €, éléments qui rendent l'opération neutre ou légèrement défavorable pour quiconque dispose déjà d'un abonnement internet satisfaisant ou ne souhaite pas s'engager sur deux ans. Les foyers déjà équipés d'une fibre concurrente récente et qui cherchent uniquement la console trouveront des alternatives directes, comme les offres de reprise ou les packs soldés chez les grandes enseignes, sans contrainte de changement d'opérateur.
✅ Les points forts
- Remise de 450 € sur la PS5 Slim Numérique
- Fibre WiFi 7 bi-bande jusqu'à 2 Gb/s incluse
- Tarif de 44,99 €/mois maintenu sur 24 mois
- Décodeur TV 4K inclus avec accès à plus de 180 chaînes
- Bouygues Telecom rembourse jusqu'à 100 €
❌ Les limites
- Engagement de 24 mois obligatoire
- Sans forfait mobile Bouygues éligible
- La PS5 Slim Numérique est dépourvue de lecteur Blu-ray
- Frais de mise en service de 48€
L'offre Bbox must Gaming avec PS5 Slim Numérique à 149 € est disponible jusqu'au 8 juillet : vérifiez l'éligibilité fibre de votre logement avant de souscrire.
Cette offre Bbox must Gaming s'adresse clairement à un profil précis : le foyer qui n'a pas encore la PS5 et qui envisage de changer ou de souscrire un abonnement fibre dans les prochaines semaines. Dans ce cas de figure, la mécanique est avantageuse : 450 € de remise immédiate sur la console, une fibre WiFi 7 compétitive, et un tarif stabilisé à 44,99 €/mois sur 24 mois pour les clients mobiles Bouygues. Le tout avant une échéance claire, le 8 juillet, qui donne un cadre temporel concret à la décision.
En revanche, cette offre ne convient pas aux abonnés satisfaits de leur connexion actuelle qui cherchent uniquement à acquérir la console : le coût total de l'engagement sur 24 mois, les frais de mise en service (48 €) et les éventuelles pénalités de résiliation chez l'ancien opérateur peuvent réduire ou annuler le bénéfice apparent de la remise. Vérifiez également l'éligibilité fibre de votre logement avant toute démarche, sans quoi l'opération ne peut tout simplement pas aboutir.
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