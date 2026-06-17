Le point fort différenciant de l'iPhone 17 est sa puce A18, qui intègre un Neural Engine de dernière génération pour faire tourner les fonctions Apple Intelligence directement sur l'appareil, sans passer par le cloud. Concrètement, cela se traduit par des outils de réécriture et de résumé dans les mails et messages, une recherche photo par description en langage naturel, et une gestion des notifications intelligente qui hiérarchise les alertes selon leur importance. Ces fonctions fonctionnent en local, ce qui préserve la confidentialité des données. Par rapport aux générations précédentes, la différence n'est pas seulement dans la fluidité générale, mais dans la capacité à faire tourner des modèles d'intelligence artificielle avancés nativement, ce qui positionne l'iPhone 17 pour rester pertinent plusieurs années sur ce terrain.