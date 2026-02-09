À l’approche des vacances et alors que le jeu vidéo reste un poste de dépense scruté de près, certaines offres sortent clairement du lot. C’est le cas de cette PlayStation 5 Slim, affichée à un tarif inhabituellement bas pour un modèle toujours aussi demandé.
Proposée actuellement à 355,00 € au lieu de 499,99 €, la Sony PlayStation 5 Slim (version numérique) bénéficie d’une réduction de près de 145 €, visible sur AliExpress via une offre limitée. Un positionnement tarifaire qui la rend bien plus accessible, sans compromis sur l’expérience de jeu.
Cette version Slim conserve l’essentiel de l’ADN de la PS5 originale, tout en adoptant un châssis plus compact et un stockage SSD toujours aussi performant. Elle s’adresse avant tout aux joueurs qui privilégient le dématérialisé et souhaitent accéder à l’écosystème PlayStation au meilleur prix.
L'essentiel en bref :
- Des performances toujours au sommet pour le jeu en 4K jusqu’à 120 fps
- Un format plus fin et plus léger, mieux adapté aux salons modernes
- Un prix nettement plus accessible que celui habituellement constaté pour une PS5
PlayStation 5 Slim : une console next-gen taillée pour le jeu moderne
Déjà testée par la rédaction, la PlayStation 5 s’est imposée comme une référence du jeu vidéo nouvelle génération grâce à sa puissance et à son SSD ultra-rapide. 👉 Retrouvez le test complet de la PS5 sur Clubic, pour une analyse détaillée des performances et de l’expérience utilisateur.
Dans cette version Slim, Sony conserve une architecture solide basée sur un processeur AMD Ryzen Zen 2 à 8 cœurs / 16 threads, couplé à un GPU AMD RDNA 2 custom développant environ 10,28 TFLOPs. Concrètement, cela se traduit par des temps de chargement quasi instantanés et une excellente stabilité en 4K sur les jeux compatibles.
Des caractéristiques pensées pour les joueurs exigeants
Dès l’allumage, la PS5 Slim se distingue par la fluidité de son interface et la rapidité de son SSD de 825 Go, amovible si vous souhaitez étendre le stockage à terme. Les jeux profitent pleinement du 4K jusqu’à 120 images par seconde, avec une compatibilité annoncée jusqu’en 8K.
Chaque session gagne aussi en immersion grâce à la manette DualSense, dont le retour haptique et les gâchettes adaptatives apportent une vraie valeur ajoutée sur les titres optimisés. Le moteur audio Tempest 3D renforce cette immersion, notamment avec un casque compatible.
Côté connectivité, Sony reste généreux : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, ports USB-A et USB-C en 10 Gbps, Ethernet Gigabit… La console s’intègre facilement à un setup gaming ou multimédia moderne, tout en restant compatible avec la réalité virtuelle PlayStation VR.
✅ Les points forts
- Performances next-gen solides : la combinaison du CPU AMD Zen 2 et du GPU RDNA 2 permet de jouer confortablement en 4K jusqu’à 120 i/s sur les titres compatibles.
- SSD ultra-rapide de 825 Go : temps de chargement très courts et excellente réactivité de l’interface au quotidien.
- Format Slim plus discret : un châssis plus fin et légèrement plus léger, plus facile à intégrer dans un salon ou un meuble TV.
- Manette DualSense immersive : retour haptique et gâchettes adaptatives qui apportent un vrai gain d’immersion sur les jeux optimisés.
- Écosystème PlayStation très riche : accès à un large catalogue de jeux exclusifs et à des services comme le PlayStation Plus.
- Connectivité moderne : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, ports USB-C et USB 10 Gbps pour accompagner les usages actuels.
❌ Les limites
- Absence de lecteur Blu-ray : la version numérique impose le jeu dématérialisé ou l’achat ultérieur d’un lecteur compatible.
- Stockage perfectible pour les gros joueurs : 825 Go peuvent se remplir rapidement avec les jeux AAA récents.
- Aucune évolution majeure des performances par rapport à la PS5 originale, hors format et design.
- Fonctionnalités 8K encore théoriques, peu exploitées en pratique à ce stade.
- Offre dépendante des stocks et du vendeur, comme souvent sur ce type de promotion en ligne.
Verdict : à qui s’adresse cette offre ?
Cette promotion conviendra particulièrement :
- aux joueurs souhaitant passer à la next-gen sans exploser leur budget ;
- aux adeptes du jeu dématérialisé, la version numérique faisant l’impasse sur le lecteur Blu-ray ;
- à ceux qui cherchent une console performante et durable, sans attendre une hypothétique nouvelle révision.
En revanche, les amateurs de jeux physiques devront prévoir l’achat d’un lecteur externe compatible, ce qui peut réduire l’intérêt de l’offre selon l’usage.
À ce tarif, la PS5 Slim devient l’une des consoles les plus intéressantes du moment, surtout dans un contexte où les joueurs français cherchent de plus en plus à optimiser leurs dépenses sans renoncer à la qualité. Une opportunité à considérer sérieusement tant que les stocks et le prix tiennent.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 €
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète