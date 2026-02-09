Proposée actuellement à 355,00 € au lieu de 499,99 €, la Sony PlayStation 5 Slim (version numérique) bénéficie d’une réduction de près de 145 €, visible sur AliExpress via une offre limitée. Un positionnement tarifaire qui la rend bien plus accessible, sans compromis sur l’expérience de jeu.

Cette version Slim conserve l’essentiel de l’ADN de la PS5 originale, tout en adoptant un châssis plus compact et un stockage SSD toujours aussi performant. Elle s’adresse avant tout aux joueurs qui privilégient le dématérialisé et souhaitent accéder à l’écosystème PlayStation au meilleur prix.