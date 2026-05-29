Sony reprend enfin la main après la hausse de 100 € en avril : les Days of Play démarrent ce mercredi 27 mai chez Cdiscount pour deux semaines. C'est la première vague de promotions depuis l'augmentation des tarifs : avec des bundles Console + Manette affichés à l'ancien prix public, et des accessoires en promotion directe.
Il fallait attendre. Depuis début avril, la PS5 a pris 100 € dans toutes ses versions. Un coup dur pour les joueurs qui hésitaient encore à sauter le pas. Les Days of Play, opération commerciale nationale portée par Sony, offrent enfin une fenêtre pour s'équiper sans payer plein tarif.
Cdiscount en est le partenaire officiel pour cette édition 2025, et l'enseigne a joué le jeu : les bundles Console + DualSense sont proposés aux anciens prix publics Sony, avant la revalorisation de printemps. En clair, c'est 100 € de moins que le tarif affiché aujourd'hui sur la plupart des sites.
L'opération couvre les trois modèles de la gamme : PS5 Digital, PS5 Standard et PS5 Pro, disponibles avec une manette DualSense blanche ou noire. Les accessoires standalone ne sont pas en reste : DualSense Edge, casque sans fil PULSE Elite et PlayStation VR2 profitent eux aussi de tarifs réduits.
Top 10 offres PS5 pendant les Days of Play chez Cdiscount
- Pack PS5 Digital + 2 DualSenses Blanches à 529 € au lieu de 629 €
- Pack PS5 Digital 1 DualSense Noire + 1 Blanche à 529 € au lieu de 629€
- Pack PS5 Standard + 2 DualSenses Blanches à 589 € au lieu de 729 €
- Pack PS5 Standard DualSense Noire + 1 Blanche à 589 € au lieu de 729 €
- Pack PS5 Pro + 2 DualSenses Blanches à 879 € au lieu de 979 €
- Pack PS5 Pro DualSense Noire + 1 Blanche à 879 € au lieu de 979 €
- Manette DualSense seule à partir de 49,99 €
- Pack Manette DualSense Edge à 179,99 €
- Casque sans fil PULSE Elite à 109,99 €
- PlayStation VR2 à 349,99 €
Les jeux PS5 sont également concernés par l'opération.
Une sélection de titres PlayStation est disponible à prix réduit pendant toute la durée des Days of Play, à retrouver directement sur la page dédiée de Cdiscount.
Ce que vaut chaque offre de cette sélection
Les bundles sont clairement les têtes d'affiche de cette opération. Cdiscount a choisi de s'aligner sur les anciens prix Sony plutôt que d'appliquer une remise partielle sur les nouveaux tarifs : ce qui représente une économie réelle, immédiate et vérifiable.
Pack PS5 Digital + DualSense : le point d'entrée idéal pour la PS5, à prix contenu… utile si vous misez sur le dématérialisé via le PlayStation Store.
Pack PS5 Standard + DualSense : la version avec lecteur Blu-ray, compatible disques physiques… un bon compromis pour les joueurs qui achètent encore en magasin.
- Design compact et épuré
- SSD de 1 To pour un stockage ample
- Temps de chargement réduits grâce au SSD ultra rapide
- Support des jeux en 4K jusqu'à 120 FPS
- Pas de lecteur de disque pour jeux physiques
- Nécessite une connexion internet pour le gameplay complet
Pack PS5 Pro + DualSense : la configuration haut de gamme avec puce améliorée et rendu 4K renforcé… pour les joueurs qui ne veulent pas faire de compromis.
DualSense Edge : la manette premium avec gâchettes et sticks interchangeables… un accessoire sérieux pour les joueurs exigeants.
PULSE Elite : un casque PlayStation conçu pour la PS5, avec audio sans fil et micro à suppression de bruit.
PlayStation VR2 : le casque de réalité virtuelle Sony, compatible PS5 uniquement… une entrée dans la VR à un tarif en baisse notable.
Ce qu'il faut savoir avant de commander !
Ces promotions PS5 sont-elles les premières depuis la hausse d'avril ?
Oui. C'est la première opération commerciale nationale Sony depuis que les tarifs de la PS5 ont été revus à la hausse de 100 € en début avril 2025. C'est ce qui rend ces offres particulièrement intéressantes.
Quelle PS5 choisir entre Digital, Standard et Pro ?
La Digital convient si vous achetez vos jeux en dématérialisé. La Standard ajoute un lecteur disque. La Pro est réservée aux joueurs qui veulent le meilleur rendu graphique ; elle intègre une puce renforcée pour la 4K et le ray tracing.
Jusqu'à quand durent les Days of Play chez Cdiscount ?
L'opération se termine le 10 juin 2025. Passé cette date, les prix devraient revenir aux nouveaux tarifs publics Sony post-hausse.
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