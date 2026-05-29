Il fallait attendre. Depuis début avril, la PS5 a pris 100 € dans toutes ses versions. Un coup dur pour les joueurs qui hésitaient encore à sauter le pas. Les Days of Play, opération commerciale nationale portée par Sony, offrent enfin une fenêtre pour s'équiper sans payer plein tarif.

Cdiscount en est le partenaire officiel pour cette édition 2025, et l'enseigne a joué le jeu : les bundles Console + DualSense sont proposés aux anciens prix publics Sony, avant la revalorisation de printemps. En clair, c'est 100 € de moins que le tarif affiché aujourd'hui sur la plupart des sites.

L'opération couvre les trois modèles de la gamme : PS5 Digital, PS5 Standard et PS5 Pro, disponibles avec une manette DualSense blanche ou noire. Les accessoires standalone ne sont pas en reste : DualSense Edge, casque sans fil PULSE Elite et PlayStation VR2 profitent eux aussi de tarifs réduits.