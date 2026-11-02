Pour qui prépare une configuration de jeu avant les fêtes, le Single Day d’AliExpress, lancé le 1er novembre, ajoute aux prix affichés des codes réservés aux lecteurs de Clubic. Le Ryzen 5 9600X passe ainsi à 122,17 € avec le code CLU24, 20,19 € sous notre précédent relais d’octobre, pour une puce que notre test avait surtout saluée pour sa sobriété.
Le Ryzen 5 9600X ouvre la gamme Ryzen 9000 d’AMD avec six cœurs Zen 5, une fréquence de 3,9 à 5,4 GHz et un TDP de 65 W sur socket AM5. Lancé à 308,90 €, il est déjà passé sur nos pages à 160,53 €, puis à 142,36 € début octobre.
Pendant le 11.11, AliExpress l’affiche à 146,17 €, et le code CLU24 retire 24 € dès 139 € d’achat pour le ramener à 122,17 €. Il est expédié depuis la France par la boutique Core Deck Store. L’offre vise ceux qui partent de zéro sur AM5, pas les possesseurs d’un Ryzen 7000.
L’AMD Ryzen 5 9600X est à 122,17 € sur AliExpress avec le code CLU24, au lieu des 146,17 € affichés pendant le Single Day.
Pourquoi choisir l’AMD Ryzen 5 9600X ?
- Une chauffe qui simplifie le montage : Dans notre test, il n’a jamais atteint 70 °C en pleine charge, pour une consommation plafonnant vers 88 W. Inutile de surdimensionner le refroidissement, à prévoir de toute façon puisqu’aucun ventirad n’est fourni.
- De la marge en jeu : Sous Total War Warhammer 3, très dépendant du processeur, il se range parmi les plus rapides de notre test. Il devance aussi le Ryzen 5 7600X sous Cyberpunk 2077 comme sous Shadow of the Tomb Raider.
- Une partie graphique de secours : Contrairement au Core i5-14400F, il intègre une puce Radeon capable d’assurer l’affichage sans carte dédiée. Pratique pour démarrer la machine en attendant une carte graphique, ou pour un poste bureautique.
Ce que ce prix change pour une tour de jeu ou de travail
À 122,17 €, le processeur pèse nettement moins dans le budget d’une configuration AM5, et la différence peut aller vers la carte graphique, qui reste l’élément principal dans les jeux récents. Notre test du Ryzen 5 9600X le confirme : sous Cyberpunk 2077, son avance sur le 7600X se limite à 2 %. Sa vraie force tient à la sobriété, avec une consommation en charge ramenée d’environ 108 W sur le 7600X à 88 W. AMD a depuis officialisé un mode à 105 W, couvert par la garantie, pour ceux qui voudraient plus de marge.
Il convient à ceux qui montent une première tour de jeu, ou un poste de télétravail qui doit rester frais en charge. Les créateurs qui enchaînent rendu 3D et encodage regarderont ailleurs : sur Cinebench 2024 et Blender, les Core Intel Raptor Lake Refresh gardent l’avantage en multi-thread. Les possesseurs d’un Ryzen 7000 n’ont pas de raison de changer, Zen 5 n’apportant pas de saut suffisant. Enfin, une carte mère AM5 et de la DDR5 sont obligatoires, ce qui alourdit la facture pour qui vient d’une plateforme plus ancienne.
Face au Core i5-14400F de notre comparatif, l’avantage change de camp
Dans notre comparatif des meilleurs processeurs, l’entrée de gamme gaming revient au Core i5-14400F, noté 6/10 et affiché entre 159,90 € et 173,99 € chez les marchands relevés le 2 novembre. À 122,17 €, le Ryzen 5 9600X, noté 8/10 dans notre test, passe donc nettement sous son prix. L’Intel garde un argument : il accepte la DDR4 comme la DDR5, ce qui peut alléger une mise à niveau. Il se passe en revanche de partie graphique et n’autorise aucun overclocking.
✅ Les points forts
- Moins de 70 °C en pleine charge dans notre test
- Environ 88 W en charge, contre 108 W pour le 7600X
- 122,17 € avec CLU24, sous le Core i5-14400F de notre comparatif
- Partie graphique Radeon pour dépanner
- Compatible avec toutes les cartes mères AM5
❌ Les limites
- Aucun ventirad fourni dans la boîte
- Consommation au repos un peu au-dessus de 20 W
- Derrière Intel en multi-thread sur Cinebench et Blender
- Carte mère AM5 et DDR5 obligatoires
Le code CLU24 se déclenche dès 139 € de panier : le Ryzen 5 9600X seul le dépasse, et revient alors à 122,17 € chez AliExpress.
À 122,17 €, le Ryzen 5 9600X coûte moins de 40 % de son prix de lancement et 20,19 € de moins qu’à notre relais d’octobre. Ses performances n’ont pas bougé depuis notre test : solides en jeu, sans écart spectaculaire face à Zen 4. À ce tarif, sa sobriété et sa chauffe contenue en font une base AM5 très cohérente pour une configuration neuve.
Gardez le budget complet en tête : ventirad, carte mère AM5 et DDR5 s’ajoutent si vous partez de zéro. Les possesseurs d’un Ryzen 7000 peuvent passer leur chemin, tout comme ceux dont le métier repose sur le rendu ou l’encodage. Pour une tour de jeu fraîche et économe, c’est le prix le plus bas que nous ayons relayé pour ce processeur.
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