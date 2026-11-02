À 122,17 €, le processeur pèse nettement moins dans le budget d’une configuration AM5, et la différence peut aller vers la carte graphique, qui reste l’élément principal dans les jeux récents. Notre test du Ryzen 5 9600X le confirme : sous Cyberpunk 2077, son avance sur le 7600X se limite à 2 %. Sa vraie force tient à la sobriété, avec une consommation en charge ramenée d’environ 108 W sur le 7600X à 88 W. AMD a depuis officialisé un mode à 105 W, couvert par la garantie, pour ceux qui voudraient plus de marge.

Il convient à ceux qui montent une première tour de jeu, ou un poste de télétravail qui doit rester frais en charge. Les créateurs qui enchaînent rendu 3D et encodage regarderont ailleurs : sur Cinebench 2024 et Blender, les Core Intel Raptor Lake Refresh gardent l’avantage en multi-thread. Les possesseurs d’un Ryzen 7000 n’ont pas de raison de changer, Zen 5 n’apportant pas de saut suffisant. Enfin, une carte mère AM5 et de la DDR5 sont obligatoires, ce qui alourdit la facture pour qui vient d’une plateforme plus ancienne.