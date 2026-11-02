Sa place naturelle est le salon : une série sans casque grâce aux quatre haut-parleurs, une BD ou un magazine numérique qui remplit mieux l’écran au format 3:2. Le Snapdragon 7+ Gen 3 se situe au niveau d’un smartphone milieu de gamme, ce qui suffit à la navigation, à la vidéo et aux jeux courants. Lancée sous Android 15 avec la surcouche HyperOS 2, elle embarque des outils d’IA pour écrire ou retoucher des photos. En option, le stylet Focus Pen à 99,90 € et deux claviers la transforment en carnet de notes ou en outil de bureautique légère.

Elle conviendra à une famille qui veut une tablette commune, à un étudiant qui annote ses cours ou à un grand lecteur de PDF. Elle reste en revanche liée au Wi-Fi, faute de version 4G ou 5G, ce qui limite son intérêt loin d’une box sans partage de connexion. Les joueurs exigeants devront baisser les réglages sur les titres les plus lourds, et l’absence de lecteur d’empreintes, de prise jack et de port microSD se fera sentir chez certains. Le LCD, enfin, n’offre pas les noirs profonds d’un écran OLED.