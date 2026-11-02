À un peu plus de sept semaines de Noël, le Single Day d’AliExpress, lancé le 1er novembre, ajoute aux prix affichés des codes réservés aux lecteurs de Clubic. La Xiaomi Pad 7 en 8 Go + 256 Go y passe à 202,35 € avec le code CLU40, sous les 228,28 € relayés début octobre, pour une tablette dont l’écran reste le premier argument face à son successeur.
Présentée au MWC en mars 2025, la Xiaomi Pad 7 associe un écran LCD de 11,2 pouces en 3,2K à 144 Hz, une puce Snapdragon 7+ Gen 3 et une batterie de 8 850 mAh. Xiaomi l’avait lancée à 481 € dans cette version 8 Go + 256 Go.
Pendant le 11.11, AliExpress l’affiche à 242,35 €, et le code CLU40 retire 40 € dès 229 € d’achat pour la ramener à 202,35 €. Elle est vendue par la boutique MixTech Europe Store et expédiée depuis la France. L’offre vise d’abord ceux qui cherchent une grande tablette familiale pour lire et regarder, sans dépasser 210 €.
La Xiaomi Pad 7 en 8 Go + 256 Go est à 202,35 € sur AliExpress avec le code CLU40, au lieu des 242,35 € affichés pendant le Single Day.
Pourquoi choisir la Xiaomi Pad 7 ?
- Un écran pensé pour lire : La dalle de 11,2 pouces au format 3:2 affiche 3 200 × 2 136 pixels, plus proche d’une page que du 16:9 d’un téléviseur. Notebookcheck y a mesuré environ 850 cd/m², et le 144 Hz fluidifie le défilement.
- Une batterie qui tient les longues journées : Les 8 850 mAh ont dépassé 18 heures en navigation Wi-Fi dans les mesures de Notebookcheck. La charge à 45 W récupère 54 % en 30 minutes selon Computerwoche, mais le chargeur n’est pas fourni.
- Un vrai écran de salon : Quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos accompagnent la définition 3,2K, dans un châssis de 6,2 mm d’épaisseur pour environ 500 g.
Du canapé au bureau, une tablette à partager à la maison
Sa place naturelle est le salon : une série sans casque grâce aux quatre haut-parleurs, une BD ou un magazine numérique qui remplit mieux l’écran au format 3:2. Le Snapdragon 7+ Gen 3 se situe au niveau d’un smartphone milieu de gamme, ce qui suffit à la navigation, à la vidéo et aux jeux courants. Lancée sous Android 15 avec la surcouche HyperOS 2, elle embarque des outils d’IA pour écrire ou retoucher des photos. En option, le stylet Focus Pen à 99,90 € et deux claviers la transforment en carnet de notes ou en outil de bureautique légère.
Elle conviendra à une famille qui veut une tablette commune, à un étudiant qui annote ses cours ou à un grand lecteur de PDF. Elle reste en revanche liée au Wi-Fi, faute de version 4G ou 5G, ce qui limite son intérêt loin d’une box sans partage de connexion. Les joueurs exigeants devront baisser les réglages sur les titres les plus lourds, et l’absence de lecteur d’empreintes, de prise jack et de port microSD se fera sentir chez certains. Le LCD, enfin, n’offre pas les noirs profonds d’un écran OLED.
Pad 7 ou Pad 8 : ce que valent 160 € d’écart
Dans notre comparatif des meilleures tablettes, c’est son successeur, le Xiaomi Pad 8, qui décroche le titre de meilleur rapport qualité/prix, avec une note de 7/10 et un prix indicatif d’environ 365 €. Il passe à une puce Snapdragon 8s Gen 4, plus haut de gamme, avec un écran LCD 144 Hz de 11 pouces. À 202,35 €, la Pad 7 coûte donc plus de 160 € de moins pour une expérience d’écran comparable. L’écart se justifie surtout pour ceux qui veulent davantage de puissance en jeu.
✅ Les points forts
- Écran 3,2K au format 3:2, jusqu’à 144 Hz
- Plus de 18 heures en navigation Wi-Fi selon Notebookcheck
- Quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos
- 202,35 € avec CLU40, sous nos précédents relais
- Expédiée depuis la France
❌ Les limites
- Écran LCD, sans les noirs profonds de l’OLED
- Aucune version 4G ou 5G, ni lecteur d’empreintes
- Pas de prise jack ni de port microSD
- Chargeur non fourni dans la boîte
Le code CLU40 s’applique dès 229 € de panier : la tablette seule suffit, et revient à 202,35 € chez AliExpress avec une expédition depuis la France.
À 202,35 €, la Xiaomi Pad 7 en 256 Go coûte moins de la moitié de ses 481 € de lancement, et 25,93 € de moins qu’à notre relais du début d’octobre. Elle n’est plus la dernière génération, mais son écran 3,2K lumineux et son endurance restent ses meilleurs arguments. Pour équiper un salon ou glisser une tablette sous le sapin, c’est le prix le plus bas que nous ayons relayé pour cette version.
Prévoyez un chargeur USB-C si vous n’en avez pas, et le Focus Pen si la prise de notes compte. Ceux qui veulent jouer aux titres les plus lourds, ou rester connectés hors Wi-Fi, regarderont vers des modèles plus haut de gamme ou dotés d’une version cellulaire. Pour lire, regarder et partager à la maison, la Pad 7 coche l’essentiel à ce tarif.
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