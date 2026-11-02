Une GoPro sous les 100 €, voilà qui ne se voit pas souvent. Boulanger fait chuter le prix de la HERO LIT, la petite caméra 4K de la marque qui se distingue par sa lumière intégrée, et en fait une idée de cadeau facile pour les fêtes.
Lancée fin 2025 à 269,99 €, la HERO LIT est la caméra d'action la plus accessible de GoPro, pensée pour le vlog et les usages du quotidien avec une lumière LED intégrée en façade, une rareté sur ce segment.
Boulanger l'affiche aujourd'hui à 99,99 € au lieu de 139,99 €, son prix de référence, soit 28 % de remise, avec la livraison offerte.
Pourquoi choisir la GoPro HERO LIT ?
- Une vidéo 4K à 60 images par seconde et un ralenti 2x
- Une lumière LED intégrée à trois niveaux, qui sert aussi de petite lampe
- Un poids plume de 93 g et une étanchéité jusqu'à 5 m sans caisson
- Une fixation magnétique compatible avec plus de 35 accessoires GoPro
La GoPro qui se glisse dans la poche
Avec ses dimensions d'environ 5,7 x 4,8 x 2,9 cm, la HERO LIT se transporte partout et se fixe en un geste grâce à son attache magnétique, ce qui en fait une caméra idéale pour filmer une sortie à vélo, une randonnée ou un vlog de voyage.Boulanger Son écran tactile de 1,76 pouce et la commande vocale simplifient la prise en main, et l'application GoPro Quik prend le relais pour la stabilisation et le montage.
Cette compacité impose quelques sacrifices : la batterie n'est pas amovible, il n'existe pas d'entrée micro externe et les réglages vidéo restent limités face aux HERO haut de gamme. Plusieurs acheteurs regrettent aussi que la stabilisation dépende de l'application et que la qualité d'image baisse en faible lumière. Pour la comparer aux modèles plus ambitieux, le comparatif de caméras d'action de Clubic font le tour du marché.
Une lumière qui change la donne
Filmer quand le jour baisse
La LED frontale, réglable sur trois niveaux, est la vraie singularité de la HERO LIT : elle éclaire un visage en vlog ou un sujet proche quand la lumière manque, là où les caméras concurrentes de ce format n'en proposent pas.
Une autonomie raisonnable
GoPro annonce plus de 100 minutes d'enregistrement en 4K à 60 images par seconde lorsque la lumière est éteinte, de quoi couvrir une sortie sans recharger.
✅ Les points forts
- Très compacte, 93 g
- Lumière LED intégrée
- 4K à 60 i/s
- Fixation magnétique
❌ Les limites
- Batterie non amovible
- Pas d'entrée micro externe
- Stabilisation via l'application
- Moyenne en faible lumière
La HERO LIT s'adresse aux vidéastes occasionnels et aux vlogueurs qui veulent une caméra simple et robuste à emporter partout. À 99,99 €, c'est le moyen le plus abordable de s'offrir une GoPro neuve, et une idée de cadeau qui tombe à point avant les fêtes.
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