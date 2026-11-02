Avec ses dimensions d'environ 5,7 x 4,8 x 2,9 cm, la HERO LIT se transporte partout et se fixe en un geste grâce à son attache magnétique, ce qui en fait une caméra idéale pour filmer une sortie à vélo, une randonnée ou un vlog de voyage.Boulanger Son écran tactile de 1,76 pouce et la commande vocale simplifient la prise en main, et l'application GoPro Quik prend le relais pour la stabilisation et le montage.

Cette compacité impose quelques sacrifices : la batterie n'est pas amovible, il n'existe pas d'entrée micro externe et les réglages vidéo restent limités face aux HERO haut de gamme. Plusieurs acheteurs regrettent aussi que la stabilisation dépende de l'application et que la qualité d'image baisse en faible lumière. Pour la comparer aux modèles plus ambitieux, le comparatif de caméras d'action de Clubic font le tour du marché.