La GoPro Hero 13 Black s’adresse à ceux qui veulent filmer des expériences intenses avec une qualité d’image supérieure :

Vidéos sportives et d’aventure : stabilisation HyperSmooth 6.0 qui lisse les secousses.

Créateurs de contenu : vidéo 5,3K et modes photo avancés, exploitation dynamique possible.

Vlogs et voyages : formats HDR, modes time-lapse et contrôle intuitif.

En revanche, si vous cherchez le modèle le plus compact ou économique, d’autres options plus légères (comme la GoPro Hero standard) existent, mais avec des capacités vidéo plus limitées.