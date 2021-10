DJI Action 2 : Où acheter la nouvelle caméra sport ultra compacte

L'intérêt principal des action-cam, et de la DJI Action 2 également, est de pouvoir filmer des activités sportives avec la meilleure résolution possible. Le tout en étant compacte, légère, discrète et robuste.

C'est le cas ici puisque le capteur de 12 Mp est capable de filmer en UHD à 120 images par seconde, histoire de capter le mouvement dans toute sa fluidité. Et, petite nouveauté sur cette gamme, vous pouvez opter pour un mode 4:3 qui permet de filmer avec une résolution de 4 096 x 3 072 pixels en 60 ips maximum.

Il y a également un stabilisateur d'images, appelé le RockSteady, qui permet de maintenir une image relativement stable lorsqu'on filme en UHD.

La mémoire de base de la DJI Action 2 est de 32 Go, mais il est possible, et même conseillé, de rajouter une carte microSD (dans le second module uniquement) afin de pouvoir stocker un maximum d'images. Les deux modules se fixent ensemble avec un système aimanté très solide qui empêche qu'ils ne se détachent, même avec les mouvements les plus brusques.