Lancée à l'automne 2025 à partir de 499 € en 45 mm, la montre connectée de Google n'avait jamais été aussi abordable chez un grand revendeur. Boulanger casse le prix d'un coloris précis, en version Bluetooth, et la fait passer sous la barre des 250 €.
Annoncée en août 2025, la Pixel Watch 4 a reçu un écran agrandi, une meilleure autonomie et, première pour une montre connectée, une fonction d'appel d'urgence par satellite. La version de 45 mm en Bluetooth était proposée à partir de 499 € à son lancement.
Boulanger affiche aujourd'hui le modèle 45 mm Argent/Porcelaine à 249 € au lieu de 449 €, son prix de référence, soit 44 % de remise. La montre est vendue et expédiée par Boulanger, avec la livraison offerte et des retours prolongés jusqu'au 31 janvier 2027.
Pourquoi choisir la Google Pixel Watch 4 ?
- Un écran Actua 360 qui gagne 10 % de surface utile et grimpe à 3 000 nits pour rester lisible en plein soleil
- Jusqu'à 40 heures d'autonomie en 45 mm et 50 % de batterie récupérés en un quart d'heure
- Un GPS double fréquence et la détection de chute et d'accident pour les sportifs
- Une étanchéité jusqu'à 50 mètres qui autorise la natation
Une montre qui sait se faire oublier
Avec ses bordures réduites de 15 %, la Pixel Watch 4 conserve son format rond tout en offrant davantage d'espace à l'affichage. Au quotidien, elle centralise les notifications, le suivi du sommeil et de l'activité, et profite d'un haut-parleur et d'un moteur haptique revus pour mieux dialoguer avec l'assistant Gemini.
Elle reste toutefois réservée aux smartphones Android, ce qui ferme la porte aux utilisateurs d'iPhone. La version Bluetooth dépend aussi du téléphone pour les appels et les données en déplacement, et son autonomie, même améliorée, reste loin des montres de sport qui tiennent une semaine. Pour comparer avec ses rivales, le comparatif des montres connectées de Clubic passe en revue les principaux modèles du moment.
Le satellite, la vraie nouveauté
Un appel à l'aide hors réseau
La Pixel Watch 4 a été la première montre connectée à proposer une communication d'urgence par satellite, une fonction jusque-là réservée à quelques smartphones. Pour les randonneurs et les traileurs qui s'aventurent loin des antennes, elle permet de signaler un problème sans réseau mobile.
Une puce plus sobre
À l'intérieur, Google associe un Snapdragon W5 Gen 2 à un coprocesseur Cortex-M55 qui prend en charge les tâches de fond, ce qui explique en partie le gain d'autonomie face à la génération précédente.
✅ Les points forts
- Écran lumineux et plus grand
- Autonomie en progrès, recharge rapide
- Appel d'urgence par satellite
- Étanche jusqu'à 50 m
❌ Les limites
- Incompatible avec l'iPhone
- Pas de 4G sur cette version
- Autonomie inférieure aux montres de sport
Cette Pixel Watch 4 s'adresse aux utilisateurs d'Android qui veulent une montre élégante, bien intégrée à leur téléphone et à Gemini, sans viser la montre de sport pure. À 249 € en 45 mm, elle coûte moitié moins qu'à son lancement, une occasion rare sur un modèle aussi récent.
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