Annoncée en août 2025, la Pixel Watch 4 a reçu un écran agrandi, une meilleure autonomie et, première pour une montre connectée, une fonction d'appel d'urgence par satellite. La version de 45 mm en Bluetooth était proposée à partir de 499 € à son lancement.

Boulanger affiche aujourd'hui le modèle 45 mm Argent/Porcelaine à 249 € au lieu de 449 €, son prix de référence, soit 44 % de remise. La montre est vendue et expédiée par Boulanger, avec la livraison offerte et des retours prolongés jusqu'au 31 janvier 2027.