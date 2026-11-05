Depuis l’arrivée de la Pocket 4 au printemps, à partir de 479 €, la génération précédente est devenue l’option économique pour filmer en marchant avec une caméra de poche stabilisée. Avec le code CLU13, la DJI Osmo Pocket 3 s’affiche à 335,32 € sur AliExpress, un prix correct mais pas le plus bas que nous ayons relayé cette année : voici pour qui elle reste le bon choix.
La DJI Osmo Pocket 3 réunit dans un boîtier de poche un capteur CMOS de 1 pouce, une nacelle stabilisée sur trois axes et un écran tactile rotatif de 2 pouces. Elle s’affiche à 335,32 € au lieu de 411,99 € sur AliExpress avec le code CLU13, soit environ 19 % de remise et 76,67 € d’économie.
Ce tarif reste au-dessus des offres que nous avions relayées cet été, jusqu’à 224 € fin août avec un autre code. L’offre vise d’abord les vidéastes et les voyageurs qui veulent une image stabilisée sans transporter un appareil photo et une nacelle séparée. Elle parle aussi à ceux qui ne veulent pas monter jusqu’au prix de la Pocket 4.
La DJI Osmo Pocket 3 passe à 335,32 € au lieu de 411,99 € chez AliExpress, à condition d’appliquer le code CLU13 lors de la commande.
Pourquoi choisir la DJI Osmo Pocket 3 ?
- Un capteur de 1 pouce : Sa grande surface lui donne une qualité d’image nettement supérieure à celle d’une action cam, et elle se montre à l’aise quand la lumière baisse, en intérieur comme en soirée.
- Une stabilisation mécanique : La nacelle trois axes compense les secousses de la marche, et le suivi ActiveTrack 6.0 garde votre visage ou votre sujet dans le cadre sans personne derrière la caméra.
- De la marge au montage : La 4K jusqu’à 120 images par seconde autorise des ralentis nets, et le profil D-Log M en 10 bits laisse de la latitude à ceux qui étalonnent leurs images.
Du vlog en marchant aux soirées entre amis, où elle trouve sa place
En vlog, l’écran de 2 pouces pivote pour passer du cadrage horizontal au vertical, et le suivi de sujet vous garde dans le cadre quand vous parlez face caméra. En randonnée ou en ville, la nacelle absorbe les secousses de la marche, un vrai atout pour filmer en mouvement ou capter un événement. Le capteur de 1 pouce sert aussi les scènes peu éclairées : un concert, un repas, une rue le soir.
Elle convient aux créateurs qui publient sur les réseaux sociaux, aux voyageurs et aux familles qui veulent des vidéos stables sans matériel encombrant. Elle se prête moins aux sorties sous la pluie ou dans l’eau, faute d’étanchéité native, et aux longues sessions, car sa batterie n’est pas amovible. Le vertical plafonne à 3K, un point à peser si vous tournez surtout pour TikTok ou les Reels. Prévoyez enfin une carte microSD, faute de stockage interne, et un transfert en USB 2.0 lent quand les rushes 4K s’accumulent.
Pocket 3 ou Pocket 4 : ce que les 144 € d’écart vous achètent
Présentée en avril à partir de 479 €, la Pocket 4 ajoute le ralenti 4K à 240 images par seconde, 107 Go de stockage intégré, l’USB 3.1 et une meilleure autonomie. Dans notre test de la DJI Osmo Pocket 4, nous estimions que la mise à niveau se justifie surtout pour la post-production, ce ralenti ou des transferts plus rapides. La Pocket 3 garde un avantage concret : sa coque rigide, absente de tous les packs de la Pocket 4. Pour du vlog ou du voyage sans montage poussé, elle couvre l’essentiel pour près de 144 € de moins.
✅ Les points forts
- Capteur CMOS de 1 pouce, à l’aise en basse lumière
- Nacelle mécanique trois axes et suivi ActiveTrack 6.0
- 4K jusqu’à 120 i/s et profil D-Log M 10 bits
- Écran tactile rotatif de 2 pouces, horizontal ou vertical
- Coque de protection rigide fournie
❌ Les limites
- Batterie non amovible et pas d’étanchéité native
- Format vertical limité à 3K
- Pas de stockage interne, transfert en USB 2.0 lent
- Prix supérieur aux offres relayées cet été
Le code CLU13 ramène la DJI Osmo Pocket 3 à 335,32 € chez AliExpress : vérifiez que la réduction apparaît bien dans le total avant de valider votre panier.
À 335,32 €, la DJI Osmo Pocket 3 reste une caméra de poche très complète pour qui filme en marchant, en voyage ou en soirée. Son capteur de 1 pouce et sa nacelle mécanique font l’essentiel du travail, et la coque fournie évite d’acheter une protection à part. L’écart avec la Pocket 4 est assez large pour que ce modèle reste cohérent si vous montez peu vos vidéos.
Le prix, lui, n’a rien d’historique : nous avons relayé des offres plus basses cet été, et rien ne garantit que le Black Friday du 27 novembre fasse mieux. Si vous en avez l’usage, l’offre tient la route ; si vous pouvez attendre, surveiller les prochaines semaines reste raisonnable. Ceux qui filment surtout en vertical, sous la pluie ou des heures durant gagneront à regarder les action cams, et ceux qui étalonnent chaque plan, la Pocket 4.
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