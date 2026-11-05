La DJI Osmo Pocket 3 réunit dans un boîtier de poche un capteur CMOS de 1 pouce, une nacelle stabilisée sur trois axes et un écran tactile rotatif de 2 pouces. Elle s’affiche à 335,32 € au lieu de 411,99 € sur AliExpress avec le code CLU13, soit environ 19 % de remise et 76,67 € d’économie.

Ce tarif reste au-dessus des offres que nous avions relayées cet été, jusqu’à 224 € fin août avec un autre code. L’offre vise d’abord les vidéastes et les voyageurs qui veulent une image stabilisée sans transporter un appareil photo et une nacelle séparée. Elle parle aussi à ceux qui ne veulent pas monter jusqu’au prix de la Pocket 4.