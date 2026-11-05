Équiper un bureau sans tour encombrante, c’est l’intérêt des mini PC, et AliExpress fait baisser l’un d’eux avec le code CLU24. Le GMKtec G3 Pro passe à 219,39 € au lieu de 287,49 € : son Core i3 de 10e génération vise la bureautique, mais paraît daté face aux puces Intel N de notre comparatif.
GMKtec décline son petit G3 en version Pro, avec un processeur Intel Core i3-10110U à la place de l’Intel N100 du modèle d’origine. Cette configuration associe 8 Go de DDR4, un SSD de 256 Go et Windows 11 Pro préinstallé, dans un boîtier de 114 × 106 × 44 mm. Avec le code CLU24, AliExpress l’affiche à 219,39 € au lieu de 287,49 €, soit 68,10 € de moins.
L’offre vise ceux qui cherchent un poste de bureautique discret, prêts à accepter une puce ancienne en échange d’une vraie marge d’évolution.
Le mini PC GMKtec G3 Pro (Core i3-10110U, 8 Go, 256 Go) passe à 219,39 € au lieu de 287,49 € chez AliExpress avec le code CLU24.
Pourquoi choisir le GMKtec G3 Pro ?
- Une machine qui grandit avec vous : Deux emplacements SO-DIMM acceptent jusqu’à 64 Go de DDR4, et un emplacement M.2 2280 en PCIe Gen3 x4 reçoit un SSD jusqu’à 8 To selon GMKtec.
- Un réseau rapide, filaire ou non : Le port Ethernet 2,5 Gbit/s, piloté par une puce Intel i226, dépasse le plafond du gigabit des ports classiques. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 prennent le relais quand aucun câble n’arrive jusqu’au bureau.
- Trois régimes au choix : GMKtec prévoit trois modes de consommation du processeur : 8 W en silencieux, 10 W en équilibré et 15 W en performance. Vous arbitrez entre discrétion et réactivité.
Bureautique, télétravail, poste familial : là où il trouve sa place
Avec deux cœurs et quatre threads montant jusqu’à 4,1 GHz, le Core i3-10110U vise les tâches du quotidien : traitement de texte, tableurs, navigation et vidéo en ligne. Les deux sorties HDMI permettent de travailler sur deux écrans. Les quatre ports USB 3.2 à 5 Gbit/s, dont deux en façade, accueillent clavier, souris, webcam et disque externe sans adaptateur. Avec environ 280 g, il se case n’importe où sur un bureau.
Il convient à un foyer ou une petite entreprise qui veut un poste fixe sous Windows 11 Pro, ou à qui cherche un petit serveur domestique sous Linux, que GMKtec annonce pris en charge. Le jeu, la retouche lourde et le montage vidéo sortent en revanche de son champ, avec une partie graphique Intel UHD de 10e génération. Et si vous comptez brancher un écran 4K, ses sorties HDMI 1.4 plafonnent à 24 Hz dans cette définition, trop peu pour un affichage fluide.
Face aux mini PC à puce Intel N, ce qu’il faut peser
Le G3 Pro fait un choix à contre-courant : là où l’entrée de gamme est passée aux puces Intel N95, N100 ou N150, il mise sur un Core i3 plus ancien, à deux cœurs seulement, mais qui monte plus haut en fréquence que l’Intel N100 du G3 d’origine. Dans notre comparatif des meilleurs mini PC, le NiPoGi AK1PLUS N95 tient le rôle du petit prix sous les 150 €, et le Beelink EQ14 N150 celui du poste familial. À 219,39 €, le GMKtec se paie donc plus cher que le NiPoGi, et son argument tient surtout à son évolutivité. Si vous ne comptez jamais ajouter de mémoire ni de stockage, cet atout perd beaucoup de son poids.
✅ Les points forts
- Jusqu’à 64 Go de DDR4 sur deux emplacements SO-DIMM
- Second emplacement M.2 2280 PCIe Gen3 x4, jusqu’à 8 To
- Ethernet 2,5 Gbit/s, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2
- Deux sorties HDMI et quatre USB 3.2, dont deux en façade
- Windows 11 Pro préinstallé, Linux pris en charge selon GMKtec
❌ Les limites
- Processeur de 10e génération à deux cœurs seulement
- HDMI 1.4 limité à 24 Hz en 4K
- Aucun port USB-C dans la fiche technique de GMKtec
- Seulement 8 Go de RAM et 256 Go de SSD dans cette configuration
Sur AliExpress, le prix de 219,39 € du GMKtec G3 Pro s’obtient avec le code CLU24, à saisir avant de valider la commande.
À 219,39 €, le GMKtec G3 Pro offre un poste Windows 11 Pro complet dans un très petit volume, avec une connectique réseau soignée et une vraie marge d’extension. La remise de 24 % le rend plus défendable, sans en faire l’option la moins chère de notre comparatif. Il vise la bureautique et la navigation, pour qui envisage d’ajouter de la RAM ou un SSD plus tard.
Les joueurs, les monteurs vidéo et ceux qui travaillent sur un écran 4K peuvent passer leur chemin : ni la partie graphique ni les sorties HDMI ne sont faites pour eux. Sans projet d’évolution, un mini PC à puce Intel N moins cher mérite un regard avant de trancher. Pour un petit serveur domestique ou un poste familial appelé à grandir, le G3 Pro garde en revanche de solides arguments.
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