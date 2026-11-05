GMKtec décline son petit G3 en version Pro, avec un processeur Intel Core i3-10110U à la place de l’Intel N100 du modèle d’origine. Cette configuration associe 8 Go de DDR4, un SSD de 256 Go et Windows 11 Pro préinstallé, dans un boîtier de 114 × 106 × 44 mm. Avec le code CLU24, AliExpress l’affiche à 219,39 € au lieu de 287,49 €, soit 68,10 € de moins.

L’offre vise ceux qui cherchent un poste de bureautique discret, prêts à accepter une puce ancienne en échange d’une vraie marge d’évolution.