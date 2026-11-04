En sport, la stabilisation RockSteady absorbe les secousses d’un VTT ou d’une descente à ski, et le ralenti grimpe à 240 images par seconde en 1080p pour décomposer un saut. Les 47 Go de stockage interne, complétés par une carte microSD jusqu’à 1 To, évitent de manquer de place. DJI annonce 4 heures d’autonomie, mais ce chiffre est mesuré en 1080p à 24 images par seconde, écrans et Wi-Fi coupés : en 4K, écrans allumés, attendez-vous à moins et prévoyez une seconde batterie.

Les vlogueurs profiteront de l’écran avant, du suivi du sujet et de la connexion directe aux micros sans fil DJI Mic 2 et Mic Mini, sans récepteur à brancher. Les skieurs apprécieront la tenue au froid, que DJI chiffre à 3,6 heures d’autonomie à -20 °C. En revanche, si vous filmez surtout en roulant et tenez à un horizon parfaitement droit, le mode HorizonSteady s’arrête à la 2,7K. Faute de test publié chez nous, ces éléments reposent sur la fiche technique de DJI.