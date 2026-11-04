Depuis l’arrivée de l’Osmo Action 6, la génération précédente de la caméra sportive de DJI reste en vente, et les codes du 11.11 d’AliExpress la font baisser. La DJI Osmo Action 5 Pro passe à 350,95 € avec le code CLU24, expédiée depuis l’Europe : une offre correcte, à condition de savoir ce que l’Action 6 fait de mieux.
L’Osmo Action 5 Pro est la caméra d’action qui a précédé l’Action 6 chez DJI. Elle filme en 4K jusqu’à 120 images par seconde avec un capteur de 1/1,3 pouce, plonge à 20 mètres sans caisson et embarque deux écrans tactiles OLED.
Sur AliExpress, elle est affichée à 350,95 € avec le code CLU24, au lieu de 423,55 €, avec une expédition depuis l’Union européenne. Le code fait partie de ceux du 11.11, l’opération que la plateforme mène du 1er au 18 novembre. L’offre parle d’abord aux sportifs et aux vlogueurs qui veulent une caméra robuste sans viser le dernier modèle.
La DJI Osmo Action 5 Pro, étanche à 20 mètres et dotée de deux écrans OLED, passe à 350,95 € au lieu de 423,55 € sur AliExpress avec le code CLU24.
Pourquoi choisir la DJI Osmo Action 5 Pro ?
- Un capteur à l’aise quand la lumière baisse : Le capteur de 1/1,3 pouce et la plage dynamique de 13,5 IL annoncée par DJI aident à garder du détail entre un ciel clair et une zone d’ombre. Le profil D-Log M laisse de la marge à l’étalonnage.
- Deux écrans pour se cadrer : L’écran avant de 1,46 pouce et l’écran arrière de 2,5 pouces sont tactiles et OLED, avec une luminosité de 800 nits. Se filmer face caméra devient simple, sans deviner le cadre.
- Pensée pour l’eau et le froid : Elle descend à 20 mètres sans caisson, 60 mètres avec, et DJI la donne fonctionnelle jusqu’à -20 °C. La baignade, le snorkeling ou une journée de ski se passent donc d’accessoire de protection.
Sur les pistes, sous l’eau ou face caméra : à qui elle rend service
En sport, la stabilisation RockSteady absorbe les secousses d’un VTT ou d’une descente à ski, et le ralenti grimpe à 240 images par seconde en 1080p pour décomposer un saut. Les 47 Go de stockage interne, complétés par une carte microSD jusqu’à 1 To, évitent de manquer de place. DJI annonce 4 heures d’autonomie, mais ce chiffre est mesuré en 1080p à 24 images par seconde, écrans et Wi-Fi coupés : en 4K, écrans allumés, attendez-vous à moins et prévoyez une seconde batterie.
Les vlogueurs profiteront de l’écran avant, du suivi du sujet et de la connexion directe aux micros sans fil DJI Mic 2 et Mic Mini, sans récepteur à brancher. Les skieurs apprécieront la tenue au froid, que DJI chiffre à 3,6 heures d’autonomie à -20 °C. En revanche, si vous filmez surtout en roulant et tenez à un horizon parfaitement droit, le mode HorizonSteady s’arrête à la 2,7K. Faute de test publié chez nous, ces éléments reposent sur la fiche technique de DJI.
Face à l’Action 6 et aux caméras 360
Son vrai rival reste l’Osmo Action 6 : capteur carré de 1/1,1 pouce, ouverture variable de f/2,0 à f/4,0 et maintien d’horizon en 4K. Début novembre, nous l’avons relayée à 341 € avec un code sur AliExpress : à prix comparable, mieux vaut la privilégier, d’autant qu’elle accepte les batteries de l’Action 5 Pro. Si une caméra qui filme tout autour d’elle vous tente, notre comparatif des meilleures caméras 360 fait le point sur les modèles du moment.
✅ Les points forts
- Étanche à 20 mètres sans caisson et utilisable jusqu’à -20 °C
- Deux écrans tactiles OLED pour se cadrer devant comme derrière
- 4K jusqu’à 120 images par seconde, ralenti à 240 images par seconde en 1080p
- Connexion directe aux micros DJI Mic 2 et Mic Mini
- 47 Go de stockage interne, plus la carte microSD
❌ Les limites
- Maintien d’horizon HorizonSteady limité à la 2,7K
- Autonomie de 4 heures mesurée en 1080p, écrans coupés
- L’Action 6, au capteur plus grand, a été vue à un prix proche
- Contenu exact du pack à vérifier avant l’achat
Le code CLU24 ramène la DJI Osmo Action 5 Pro à 350,95 € sur AliExpress, avec une expédition depuis l’Union européenne : vérifiez que la remise s’affiche bien au panier.
À 350,95 €, la DJI Osmo Action 5 Pro reste une caméra d’action complète : étanche sans caisson, à l’aise dans le froid et bien équipée pour le vlog. La remise de 72,60 € sur le prix barré affiché par AliExpress, soit 17 %, la rend plus abordable sans en faire une affaire exceptionnelle. Elle conviendra à qui veut filmer ses sorties sportives ou ses voyages sans payer un modèle tout juste sorti.
Reste à trancher face à l’Action 6. À prix équivalent, son capteur plus grand et son horizon stabilisé en 4K justifient de la préférer. Si elle repasse nettement plus haut, l’Action 5 Pro garde tout son sens, pour un premier achat comme pour remplacer une caméra vieillissante. Avant de valider, vérifiez le contenu du pack et le montant affiché une fois le code appliqué.
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