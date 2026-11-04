Sur une séance de fractionné, la précision du GPS compte davantage que les fonctions connectées : une allure faussée de quelques secondes au kilomètre brouille la lecture de la séance. L’altimètre barométrique et les données de pente prolongent l’usage vers le trail et la randonnée, où la montre suit un parcours chargé à l’avance, sans fond de carte. Chaque matin, un rapport rassemble le sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque et le Body Battery. Les cinq boutons physiques restent utilisables sous la pluie ou avec des gants, un vrai confort quand l’hiver arrive.

Elle convient d’abord à celui qui court plusieurs fois par semaine, prépare un semi-marathon ou un premier triathlon, et veut suivre sa progression dans Garmin Connect. Le paiement sans contact Garmin Pay, par NFC, évite d’emporter une carte bancaire pendant une sortie longue. Elle intéresse moins celui qui cherche une montre du quotidien : l’écran MIP transflectif est très lisible en plein soleil, mais il paraît terne en intérieur à côté d’une dalle AMOLED. Cette version standard ne stocke pas non plus de musique, ce qui oblige à garder le téléphone pour courir avec un casque.