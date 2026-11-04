L’opération 11.11 d’AliExpress, à l’approche du Black Friday, s’étend aussi aux montres de sport. La Garmin Forerunner 255 y passe à 125,12 € avec le code CLU24, le niveau que nous avions relayé en août : une montre GPS multisport complète, à condition d’accepter un écran sans éclat et de bien vérifier la variante.
Sortie en 2022 pour remplacer la Forerunner 245, la Garmin Forerunner 255 s’adresse aux sportifs qui veulent structurer leur entraînement sans payer le prix du haut de gamme. Ce modèle de 46 mm est affiché à 125,12 € au lieu de 274,71 € sur AliExpress avec le code CLU24, soit 149,59 € de moins que le prix barré du marchand (-54 %).
Ce prix barré est à relativiser : nous avions vu la montre à 188,59 € mi-septembre et à 124,73 € en août. L’offre vise d’abord les coureurs réguliers, les traileurs et les triathlètes qui préfèrent l’autonomie et les boutons physiques à un écran tactile.
La Garmin Forerunner 255 46 mm est à 125,12 € au lieu de 274,71 € chez AliExpress, avec le code promo CLU24.
Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 255 ?
- Un tracé GPS fiable : La puce combine GPS, GLONASS et Galileo, avec un mode multi-bandes qui limite les écarts entre les immeubles ou sous les arbres. Vos allures en fractionné et vos distances en sortie longue gagnent en crédibilité.
- Une autonomie de plusieurs jours : Garmin annonce jusqu’à 14 jours en mode montre connectée, 30 heures en GPS seul et 16 heures en multi-bandes. Une semaine d’entraînement passe sans chercher le chargeur.
- Un vrai outil multisport : Le profil triathlon enchaîne natation, vélo et course, et l’étanchéité 5 ATM autorise la piscine. L’altimètre barométrique mesure le dénivelé, tandis que la VO2 max et le temps de récupération aident à doser la charge.
Ce qu’elle change dans une semaine d’entraînement
Sur une séance de fractionné, la précision du GPS compte davantage que les fonctions connectées : une allure faussée de quelques secondes au kilomètre brouille la lecture de la séance. L’altimètre barométrique et les données de pente prolongent l’usage vers le trail et la randonnée, où la montre suit un parcours chargé à l’avance, sans fond de carte. Chaque matin, un rapport rassemble le sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque et le Body Battery. Les cinq boutons physiques restent utilisables sous la pluie ou avec des gants, un vrai confort quand l’hiver arrive.
Elle convient d’abord à celui qui court plusieurs fois par semaine, prépare un semi-marathon ou un premier triathlon, et veut suivre sa progression dans Garmin Connect. Le paiement sans contact Garmin Pay, par NFC, évite d’emporter une carte bancaire pendant une sortie longue. Elle intéresse moins celui qui cherche une montre du quotidien : l’écran MIP transflectif est très lisible en plein soleil, mais il paraît terne en intérieur à côté d’une dalle AMOLED. Cette version standard ne stocke pas non plus de musique, ce qui oblige à garder le téléphone pour courir avec un casque.
Face à la Forerunner 265 et aux montres plus généralistes
Sa grande sœur, la Forerunner 265, ajoute un écran AMOLED tactile et 8 Go de stockage pour la musique : deux conforts réels, qui se paient. La 255 conserve ce qui sert à l’entraînement, avec le GPS multi-bandes, l’altimètre, le profil triathlon et les métriques de charge. Si vos priorités sont l’écran, les notifications et les applications, notre comparatif des meilleures montres connectées vous orientera vers des modèles plus polyvalents. Pour la course à pied, il retient la Suunto Run et, chez Garmin, la Forerunner 970, vendue autour de 750 € avec cartographie et écran AMOLED.
✅ Les points forts
- GPS multi-bandes compatible GPS, GLONASS et Galileo
- Jusqu’à 14 jours en montre connectée et 30 heures en GPS seul
- Altimètre barométrique et profil triathlon
- Paiement sans contact Garmin Pay par NFC
- Prix aligné, à 39 centimes près, sur notre bon plan d’août
❌ Les limites
- Écran MIP terne en intérieur face à une dalle AMOLED
- Ni musique embarquée ni cartographie sur la version standard
- Fiche AliExpress mentionnant Wi-Fi et 4 Go, propres à la version Music : vérifiez la variante
- Prix barré de 274,71 € bien au-dessus des prix relevés ces derniers mois
Le code CLU24 ramène la Forerunner 255 à 125,12 € sur AliExpress : contrôlez la variante et le vendeur sur la fiche avant de valider le panier.
À 125,12 €, la Garmin Forerunner 255 réunit un GPS précis, un altimètre, un profil triathlon et une autonomie de plusieurs jours. La remise de 54 % repose sur un prix barré élevé, mais le tarif lui-même rejoint, à 39 centimes près, celui que nous avions relayé en août. C’est ce chiffre, plus que le pourcentage, qui rend l’offre intéressante.
Si vous préparez une course au printemps ou voulez structurer vos sorties cet hiver, elle mérite d’être examinée, variante vérifiée. Pour un usage surtout connecté, avec musique, applications et bel écran, une montre plus généraliste répondra mieux. Si vous hésitez avec la Forerunner 265, demandez-vous si l’AMOLED et la musique valent l’écart de prix : pour l’entraînement seul, la 255 couvre déjà l’essentiel.
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