Le support intégré pivote à 180°, et Honor prévoit des modes de projection avant, arrière et au plafond : allongé, vous pouvez regarder un film au-dessus de votre lit sans rien fixer. Avec un rapport de projection de 1,2:1 et une distance de travail de 0,97 à 5 m, il s’accommode aussi d’un petit salon, et son bruit de fonctionnement annoncé sous 32 dB reste discret pendant les dialogues. Une console ou un ordinateur se branchent en HDMI, et la recopie sans fil fonctionne depuis un smartphone iOS ou Android.

Il parlera d’abord à l’étudiant en studio, au parent qui veut un écran géant le temps d’un dessin animé, ou à qui part en location de vacances avec 0,55 kg de plus dans le sac. Ses 292 lumens ANSI imposent en revanche l’obscurité : en journée ou lampe allumée, l’image perd vite en contraste. Le haut-parleur unique de 5 W suffit pour une chambre, mais une enceinte branchée sur la prise jack 3,5 mm sera la bienvenue pour un film d’action. Honor n’annonce enfin aucune batterie intégrée : rien n’indique qu’il fonctionne loin d’une prise.