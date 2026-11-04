Sur la boutique française d’Honor, son vidéoprojecteur portable s’affiche encore « disponible prochainement », mais AliExpress le vend déjà, et bien sous son prix de lancement. Avec le code CLU24, le Honor Choice Projector Air Pro descend à 149,15 € : un vrai Full HD avec Netflix intégré, que ses 292 lumens ANSI réservent toutefois aux pièces plongées dans le noir.
Le Honor Choice Projector Air Pro tient dans un boîtier de 0,55 kg, posé sur un support intégré qui pivote à 180°. Il projette en 1 920 x 1 080 pixels natifs sans passer par une box : Netflix, YouTube et Prime Video sont déjà installés, et le Wi-Fi 6 s’occupe du streaming.
Avec le code CLU24, le projecteur Honor Choice Projector Air Pro est affiché à 149,15 € sur AliExpress au lieu de 351,55 €. Il vise les soirées film dans une chambre, un studio ou un petit salon, beaucoup moins la projection en plein jour.
Le vidéoprojecteur Honor Choice Projector Air Pro passe de 351,55 € à 149,15 € chez AliExpress, à condition de saisir le code CLU24 au moment du paiement.
Pourquoi choisir le Honor Choice Projector Air Pro ?
- Du Full HD natif : La matrice LCD de 2,69 pouces affiche réellement 1 920 x 1 080 pixels et prend en charge le HDR10+. Les films et séries en 1080p s’affichent à leur définition d’origine, sans mise à l’échelle.
- Netflix sans accessoire : L’application Netflix est intégrée, comme YouTube et Prime Video, et le Wi-Fi 6 en 2,4 et 5 GHz alimente le streaming. Inutile de brancher une clé HDMI pour lancer une série.
- Une image qui se règle seule : Mise au point, correction du trapèze, évitement des obstacles et ajustement au cadre d’un écran sont automatiques. Posé de biais sur une étagère, il redresse l’image sans que vous ayez à fouiller dans les menus.
Du mur de la chambre au plafond, sans trépied ni fixation
Le support intégré pivote à 180°, et Honor prévoit des modes de projection avant, arrière et au plafond : allongé, vous pouvez regarder un film au-dessus de votre lit sans rien fixer. Avec un rapport de projection de 1,2:1 et une distance de travail de 0,97 à 5 m, il s’accommode aussi d’un petit salon, et son bruit de fonctionnement annoncé sous 32 dB reste discret pendant les dialogues. Une console ou un ordinateur se branchent en HDMI, et la recopie sans fil fonctionne depuis un smartphone iOS ou Android.
Il parlera d’abord à l’étudiant en studio, au parent qui veut un écran géant le temps d’un dessin animé, ou à qui part en location de vacances avec 0,55 kg de plus dans le sac. Ses 292 lumens ANSI imposent en revanche l’obscurité : en journée ou lampe allumée, l’image perd vite en contraste. Le haut-parleur unique de 5 W suffit pour une chambre, mais une enceinte branchée sur la prise jack 3,5 mm sera la bienvenue pour un film d’action. Honor n’annonce enfin aucune batterie intégrée : rien n’indique qu’il fonctionne loin d’une prise.
Un cran au-dessus des projecteurs d’appoint sous Linux
Nous avions testé le Dangbei N2 Mini, noté 7/10 : il intègre lui aussi Netflix sous Linux, mais plafonne à 200 lumens ANSI et nous imposait déjà de projeter dans le noir. Le modèle d’Honor annonce 292 lumens ANSI, ce qui donne un peu plus de marge sans changer de catégorie. Pour projeter rideaux ouverts ou en extérieur sur batterie, notre comparatif des meilleurs vidéoprojecteurs portables oriente vers des modèles plus polyvalents, mais aussi nettement plus chers. Son système Linux s’appuie par ailleurs sur un catalogue d’applications choisi par Honor : seuls Netflix, YouTube et Prime Video y sont annoncés.
✅ Les points forts
- Définition Full HD native, compatible HDR10+
- Netflix, YouTube et Prime Video intégrés
- Mise au point et trapèze automatiques
- Support rotatif à 180° et projection au plafond
- 0,55 kg pour 5,5 cm d’épaisseur
❌ Les limites
- 292 lumens ANSI : obscurité indispensable
- Un seul haut-parleur de 5 W
- Aucune batterie annoncée par Honor
- Applications limitées au catalogue Linux d’Honor
À 149,15 € avec le code CLU24, le Honor Choice Projector Air Pro coûte moins de la moitié de son prix barré sur AliExpress : les délais de livraison sont à vérifier sur la fiche.
À 149,15 €, le Honor Choice Projector Air Pro réunit ce qu’on attend d’un projecteur d’appoint : une vraie définition Full HD, Netflix sans accessoire et des réglages qui se font seuls. La remise de 58 % se calcule sur le prix barré d’AliExpress, alors qu’Honor ne le vend pas encore sur sa boutique française : prenez-la comme un repère, pas comme une référence. À ce budget, il apporte un peu plus de lumière que le Dangbei N2 Mini que nous avions testé.
L’offre s’adresse à qui veut un grand écran pour les soirées film dans une chambre, un studio ou une location de vacances, sans installation. Si vous comptez projeter en journée, dans un salon lumineux ou en plein air loin d’une prise, mieux vaut viser un modèle plus puissant et doté d’une batterie. Pour un usage du soir, rideaux tirés, ce petit projecteur coche les bonnes cases sur le papier.
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