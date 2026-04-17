L’Osmo Pocket 3 était déjà une caméra de poche vraiment convaincante : capteur 1 pouce, écran OLED rotatif, stabilisation 3 axes irréprochable. Mais elle traînait aussi quelques frustrations : une photo limitée à 9,4 mégapixels, une gestion des basses lumières perfectible, un USB 2.0 d’un autre âge pour transférer des rushes 4K, et des micros intégrés en retrait face à la concurrence. Deux ans et demi plus tard, DJI annonce avoir corrigé le tir sur tous les fronts. Promesse tenue ? Après plusieurs jours de tournage intensif, en intérieur comme en extérieur, voici notre verdict complet.

La DJI Osmo Pocket 4 sera disponible en France à partir du 22 avril 2026 (précommandes ouvertes dès maintenant) en trois configurations : Essentiel à 479 € (caméra, câble, poignée, pochette), Standard à 499 € (+ pince nacelle et dragonne) et Créateur Combo à 619 € (+ grand-angle, DJI Mic 3, lumière d'appoint, mini trépied et sac de transport).