Test GoPro Creator Edition : la Hero 10 Black est pleinement parée pour le vlog

En plus des deux griffes porte-accessoires qui pourront servir, par exemple, à ajouter le module LED que nous testons plus bas ou l’écran déporté (moins pertinent dans le cas des Hero 9 et 10 qui profitent déjà de deux écrans), le module média apporte son petit lot de connecteurs.

Le premier, indispensable, est une prise USB Type C qui permet d’alimenter l’ensemble si nécessaire. Le second est une prise micro HDMI, pour visionner le cadrage en temps réel ou visionner les enregistrements sur un écran plus confortable et de meilleure qualité que celui de la GoPro (pourquoi pas directement sur une télévision).

Mais la connectique la plus importante apportée par ce module est, selon nous, la prise micro. En effet, rares sont les adaptateurs USB Type C qui permettent de connecter un micro externe à la caméra. Ici, la simple prise simple mini jack (3,5 mm) permet d’y associer un micro filaire sans qu’il ne soit nécessaire de dépenser une fortune. D’ailleurs, l'enregistrement ci-dessous vous permettra de comparer les différentes solutions de captation audio.