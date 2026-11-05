Sortie en juin 2025, la Switch 2 reprend le principe hybride de sa devancière avec un écran LCD de 7,9 pouces, 256 Go de stockage et des Joy-Con 2 aimantés. Depuis la hausse du 1er septembre, Nintendo la vend 499,99 € sans jeu, et Amazon la propose à 449 € ce 5 novembre.

Sur AliExpress, la Nintendo Switch 2 descend à 334,86 € avec le code CLU60 et un paiement PayPal, soit 166,99 € de moins que le prix conseillé. Cette version européenne vise les joueurs qui n’ont pas encore franchi le pas, à condition d’accepter une marketplace plutôt qu’une enseigne française.