En rupture dès le premier jour des soldes du 11.11, la console de Nintendo refait surface chez AliExpress, trois semaines avant le Black Friday. La Nintendo Switch 2 y passe à 334,86 € avec le code CLU60 et PayPal, à condition d’accepter un vendeur de marketplace qui n’affiche encore que 14 avis et une console vendue sans jeu.
Sortie en juin 2025, la Switch 2 reprend le principe hybride de sa devancière avec un écran LCD de 7,9 pouces, 256 Go de stockage et des Joy-Con 2 aimantés. Depuis la hausse du 1er septembre, Nintendo la vend 499,99 € sans jeu, et Amazon la propose à 449 € ce 5 novembre.
Sur AliExpress, la Nintendo Switch 2 descend à 334,86 € avec le code CLU60 et un paiement PayPal, soit 166,99 € de moins que le prix conseillé. Cette version européenne vise les joueurs qui n’ont pas encore franchi le pas, à condition d’accepter une marketplace plutôt qu’une enseigne française.
La Nintendo Switch 2 tombe à 334,86 € au lieu de 499,99 € au prix conseillé chez AliExpress, avec le code CLU60 à saisir et un règlement par PayPal.
Pourquoi choisir la Nintendo Switch 2 ?
- Un écran qui change l’expérience : Sa dalle LCD de 7,9 pouces monte à 1080p et 120 Hz avec VRR, pour des jeux bien plus fluides en mode portable. Sur téléviseur compatible, la console vise la 4K à 60 images par seconde.
- Votre ludothèque Switch vous suit : Les jeux compatibles de la première Switch tournent ici, et certains gagnent une édition Switch 2. Celle de chaque Zelda coûte toutefois 9,99 €, sauf avec le Pack additionnel du Nintendo Switch Online.
- Des Joy-Con 2 qui font aussi souris : Fixés par aimants, ils tiennent mieux en main que les précédents. Leur capteur optique en fait des pointeurs dans les jeux adaptés, comme Civilization VII.
Dans le salon ou dans le train, ce qu’elle change vraiment
Dans notre test de la Nintendo Switch 2, nous lui avons attribué 8/10 après une semaine sur Mario Kart World, Tears of the Kingdom ou Super Mario Odyssey. Les jeux tournent souvent en 1080p à 60 images par seconde en mode portable. Le revers se compte en heures : nous avons relevé 3 heures d’autonomie sur Tears of the Kingdom, environ 4 sur Mario Kart World, et plus de 3 heures de recharge.
Elle parle d’abord aux joueurs qui possèdent déjà une bibliothèque Switch et alternent téléviseur et jeu nomade. Elle convient moins à ceux qui jouent longtemps en main : à 534 grammes, elle reste loin du confort d’une manette classique, et son écran ne livre pas de véritable HDR en portable. Prévoyez aussi le reste de la facture : aucun jeu n’est fourni, et seules les cartes microSD Express étendent le stockage.
À 333 €, elle change de concurrentes
À ce tarif, la Switch 2 passe sous le prix de lancement de la Switch OLED, avec un écran plus grand, 12 Go de mémoire contre 4 et 256 Go de stockage contre 64. Dans notre comparatif des meilleures consoles portables, la Switch Lite reste le choix logique si vous ne jouez jamais sur téléviseur, tandis que le Steam Deck OLED, notre coup de cœur, se paie bien plus cher. Le prix ne corrige pas tout : l’autonomie recule face aux anciennes Switch.
✅ Les points forts
- 166,99 € sous le prix conseillé de 499,99 €
- 116 € de moins que chez Amazon, relevé le 5 novembre
- Écran LCD de 7,9 pouces en 1080p à 120 Hz avec VRR
- Version européenne expédiée depuis la France
- Retour gratuit annoncé pendant 90 jours
❌ Les limites
- Autonomie de 3 heures environ sur les jeux gourmands
- Console seule, aucun jeu inclus
- Prix lié au code CLU60 et à une remise PayPal Pay Later
- Vendeur à 14 avis, garantie et version de batterie à vérifier
Code CLU60 saisi, contrôlez que le panier affiche bien 333 € après PayPal : AliExpress recharge ses codes chaque début d’après-midi, jusqu’à épuisement.
À 333 €, la Switch 2 passe 87,88 € sous notre offre du 1er novembre, et 26,57 € sous la vente flash de fin août à 359,57 €, limitée à 20 unités. Ce tarif dépend toutefois de deux remises : le code CLU60, et une réduction que la fiche rattache à PayPal Pay Later, jusqu’à 33 €. Vérifiez donc le total du panier avant de valider.
L’offre convient surtout à ceux qui veulent jouer sans attendre le 27 novembre et possèdent déjà quelques jeux Switch. Si vous tenez à un SAV en magasin, une enseigne française reste plus simple, pour plus de 100 € de différence. La note de 4,9 sur 5 agrège des articles similaires d’autres vendeurs : GenSmart Tech Store, qui vend celui-ci, ne compte que 14 avis. La fiche ne précise pas non plus si la console livrée est le modèle à batterie remplaçable.
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