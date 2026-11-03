Deux jeux attendus depuis des années sortent à deux semaines d’écart. Le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time est annoncé le 5 novembre, en exclusivité sur Switch 2, et GTA 6 le 19 novembre sur PS5. Le Black Friday, fixé au 27 novembre, arrive après, mais les remises ont commencé dès ce début de mois.

Cette sélection couvre les deux camps : trois consoles Nintendo, trois accessoires pour la Switch 2 et deux équipements audio compatibles PS5. Les remises vont de 3 % à 40 %, et deux d’entre elles passent par un code promo AliExpress à saisir au paiement. Les prix ont été relevés le 3 novembre 2026 en début d’après-midi et peuvent évoluer.