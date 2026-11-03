Le Black Friday 2026 tombe en pleine rafale de sorties : le remake de Zelda Ocarina of Time arrive le 5 novembre sur Switch 2, GTA 6 le 19 novembre sur PS5, et Amazon, Joybuy, AliExpress et Boulanger ont déjà baissé leurs prix gaming. Nous avons retenu 8 offres, des consoles Nintendo aux équipements audio compatibles PS5, en précisant pour chacune avec quelle console et quels jeux elle fonctionne vraiment.
Deux jeux attendus depuis des années sortent à deux semaines d’écart. Le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time est annoncé le 5 novembre, en exclusivité sur Switch 2, et GTA 6 le 19 novembre sur PS5. Le Black Friday, fixé au 27 novembre, arrive après, mais les remises ont commencé dès ce début de mois.
Cette sélection couvre les deux camps : trois consoles Nintendo, trois accessoires pour la Switch 2 et deux équipements audio compatibles PS5. Les remises vont de 3 % à 40 %, et deux d’entre elles passent par un code promo AliExpress à saisir au paiement. Les prix ont été relevés le 3 novembre 2026 en début d’après-midi et peuvent évoluer.
Les meilleures offres Switch 2 et PS5 repérées pour le Black Friday
- Nintendo Switch 2 à 429,99 € au lieu de 469,99 €
- Nintendo Switch OLED à 229 € au lieu de 349 € avec le code CLU40
- Nintendo Switch Lite Corail à 193,84 € au lieu de 199,99 €
- Manette Nintendo Switch 2 Pro à 53,96 € au lieu de 89,99 € avec le code FRD1108
- Joy-Con 2 bleu et jaune pour Switch 2 à 69,99 € au lieu de 89,99 €
- Nintendo Switch 2 Caméra à 39,99 € au lieu de 59,99 €
- Sony Inzone H9 II à 199,99 € au lieu de 229 €
- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed à 81,99 € au lieu de 109,99 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Ce qu’il faut savoir avant d’acheter
Le produit phare de cette sélection est aussi le seul qui fasse tourner le remake de Zelda. Dans notre test de la Nintendo Switch 2, nous lui avions donné 8/10 : design et écran en nette progression, performances enfin à la hauteur, mais une autonomie en recul et un tarif global élevé. Voici ce que nous retenons de six offres.
- Nintendo Switch 2 : à 429,99 €, elle passe 40 € sous son prix de lancement de 469,99 €. Elle apporte un écran LCD de 7,9 pouces en 1080p à 120 Hz, 256 Go de stockage et la rétrocompatibilité avec les jeux Switch. Sur batterie, Nintendo annonce de 2 à 6,5 heures selon les jeux, moins que les modèles précédents.
- Nintendo Switch OLED : la plus forte baisse en euros, 120 € avec le code FRD1140, pour un écran OLED de 7 pouces aux contrastes nettement supérieurs au LCD. Attention au calendrier : elle ne lancera pas le remake de Zelda, réservé à la Switch 2, et reste sur la puce Tegra X1+, plafonnée à 720p en portable.
- Nintendo Switch Lite : la remise se limite à 3 %, et ce modèle se joue uniquement en portable, sans dock ni Joy-Con détachables. Elle s’adresse à un enfant ou à un joueur nomade qui cherche l’entrée de gamme chez Nintendo, pas à celui qui attend Zelda.
- Manette Nintendo Switch 2 Pro : 40 % de remise avec le code FRD1108, la plus forte de la sélection. Elle ajoute deux boutons arrière programmables, une prise jack 3,5 mm et un bouton dédié au GameChat, pour une autonomie annoncée d’environ 40 heures. Elle ne fonctionne qu’avec la Switch 2.
- Sony Inzone H9 II : côté PS5, ce casque sans fil de 260 g combine connexion 2,4 GHz, Bluetooth LE Audio et prise jack, avec réduction de bruit active et micro amovible. Son autonomie de 30 heures reste en retrait de la concurrence, et la remise de 13 % est modeste.
- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed : des écouteurs sous licence PlayStation dont le boîtier sert à la fois d’étui de charge et de récepteur 2,4 GHz à brancher sur la console. Comptez 35 heures d’autonomie avec le boîtier et une protection IPX4, pour 28 € de moins que le prix affiché avant remise.
Switch 2 ou PS5 : où se trouvent les vraies affaires
Côté Nintendo, la hiérarchie dépend du jeu visé. Pour Zelda Ocarina of Time, seule la Switch 2 convient, et ses accessoires de la sélection (manette Pro, Joy-Con 2, caméra) n’ont d’intérêt qu’avec elle. La Switch OLED affiche la plus grosse économie en euros, mais pour un modèle de 2021 qui restera à l’écart des exclusivités Switch 2. Si vous hésitez entre une console Nintendo et une console portable pour PC, notre comparatif des meilleures consoles portables situe ces modèles face au Steam Deck et à l’ASUS ROG Ally.
Côté PS5, la sélection ne contient aucune console : les remises repérées portent sur l’audio. Le Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed offre la baisse la plus nette, 25 %, quand le Sony Inzone H9 II ne recule que de 13 %. Pour GTA 6, le choix se fait donc entre la discrétion d’écouteurs intra-auriculaires et le confort d’un casque circum-aural avec réduction de bruit.
Vos questions sur ces promos Switch 2 et PS5
Le remake de Zelda Ocarina of Time fonctionne-t-il sur Switch OLED ou Switch Lite ?
Non. Le remake est annoncé en exclusivité sur Switch 2, pour une sortie le 5 novembre 2026 : la Switch OLED et la Switch Lite de cette sélection ne permettront pas d’y jouer.
Comment obtenir le prix annoncé sur les offres AliExpress ?
La Switch OLED et la manette Switch 2 Pro n’atteignent leur prix qu’avec un code promo saisi au paiement : FRD1140 pour la console, FRD1108 pour la manette.
Quand a lieu le Black Friday 2026 ?
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre 2026, après la sortie de GTA 6 le 19 novembre. Les prix de cette sélection ont été relevés le 3 novembre 2026 et peuvent évoluer d’ici là.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.