Avec une Switch 2 lancée à 469,99 €, la génération précédente est devenue une porte d’entrée bien plus abordable dans l’univers Nintendo, et le 11.11 d’AliExpress fait encore baisser la note. La Nintendo Switch OLED européenne y descend à 229,96 € avec le code CLU40, sans retrouver les 210,19 € de mars, pour une console dont notre test saluait l’écran plus que la puissance.
Lancée en octobre 2021 à 349,99 €, la Nintendo Switch OLED reprend le principe de la console hybride avec un écran OLED de 7 pouces, un large pied réglable et un dock doté d’un port Ethernet. Pendant le 11.11, la Switch OLED en version européenne est affichée à 229,96 € chez AliExpress avec le code CLU40, contre un prix barré de 372,70 €. Ce prix barré dépasse son tarif de lancement : mieux vaut retenir les 120 € d’écart avec les 349,99 € d’origine.
L’offre vise d’abord les familles et les joueurs qui veulent le catalogue Switch sur la télévision comme en déplacement, sans payer le prix de la nouvelle génération.
La Nintendo Switch OLED en version européenne passe à 229,96 € au lieu de 372,70 € chez AliExpress, avec le code CLU40.
Pourquoi choisir la Nintendo Switch OLED ?
- Un écran plus confortable : Sa dalle OLED de 7 pouces affiche des noirs et des contrastes plus marqués que l’écran LCD des autres Switch. L’action des jeux nerveux y gagne en lisibilité.
- Un vrai pied pour jouer sur table : Le large support ajustable se règle selon l’angle voulu et tient bien plus solidement que la fine languette du premier modèle. Poser la console sur une table pour jouer devient enfin pratique.
- Un dock prêt pour le jeu en ligne : Le dock fourni ajoute une prise réseau filaire à côté des ports HDMI et d’alimentation. Les parties en ligne gagnent en stabilité par rapport au Wi-Fi.
Du salon au train, une console qui suit toute la famille
La Switch OLED garde le principe qui a fait le succès de la gamme : posée dans son dock, elle affiche les jeux en Full HD sur la télévision, et retirée, elle continue la partie en 720p sur son propre écran. Ses haut-parleurs ont nettement gagné en puissance et sa ventilation se fait bien plus discrète que sur le modèle de 2017. Nintendo annonce de 4,5 à 9 heures d’autonomie selon les jeux, et la console a tenu 5,5 heures sur Metroid Dread dans notre test de la Nintendo Switch OLED.
Elle convient à une famille qui veut une seule console pour le salon et les trajets, ou à un joueur qui rattrape le catalogue Switch. Elle se montre moins adaptée aux très longues sessions en mode portable : avec 320 grammes, nous avions ressenti de légers fourmillements dans les mains après plusieurs heures. Ses 64 Go de stockage se remplissent aussi vite, et une carte microSD devient rapidement nécessaire. Enfin, elle lance les mêmes jeux que les autres Switch, sans gain graphique.
Switch 2, Switch Lite ou Switch OLED : où se place cette offre ?
Face à la Switch 2, lancée à 469,99 €, la Switch OLED n’a pas d’argument technique : écran 1080p à 120 Hz, 12 Go de mémoire vive et sortie jusqu’en 4K sur téléviseur restent réservés à la nouvelle console. Elle garde en revanche une dalle OLED, que la Switch 2 n’a pas, et coûte ici moins de la moitié du prix de lancement de celle-ci. La Switch Lite, plus légère et plus compacte, reste l’alternative à considérer pour qui joue surtout en portable. Face au Steam Deck et aux consoles PC portables, notre comparatif des meilleures consoles portables fait le point.
✅ Les points forts
- Écran OLED de 7 pouces lumineux et contrasté
- Haut-parleurs plus puissants et ventilation plus silencieuse
- Pied ajustable et dock avec port Ethernet
- 120 € sous son prix de lancement, en version européenne
❌ Les limites
- Aucun gain de performances par rapport aux autres Switch
- 64 Go de stockage, vite saturés sans carte microSD
- 320 grammes, fatigants lors des longues sessions portables
- Déjà vue à 210,19 € sur AliExpress en mars
Avant de valider, vérifiez que le code CLU40 est bien appliqué : c’est lui qui ramène la Switch OLED à 229,96 € sur AliExpress pendant le 11.11.
À 229,96 €, la Nintendo Switch OLED devient une entrée crédible dans l’univers Nintendo, avec le plus bel écran de la première génération et l’accès à tout le catalogue Switch. Elle reste bien placée face à une Switch 2 qui démarrait à 469,99 €. Pour une famille ou un joueur qui veut découvrir Mario Kart 8 Deluxe ou Super Mario Odyssey sur grand écran comme en mobilité, le compte y est.
Ceux qui suivent les sorties récentes ont en revanche intérêt à regarder du côté de la Switch 2 : la Switch OLED ne gagne rien en puissance et n’offre ni l’écran 120 Hz ni la 4K sur téléviseur de sa remplaçante. Ceux qui jouent surtout en portable compareront aussi ses 320 grammes avec la Switch Lite. Pour tous les autres, c’est une console complète à moins de 230 €.
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