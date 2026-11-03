La Switch OLED garde le principe qui a fait le succès de la gamme : posée dans son dock, elle affiche les jeux en Full HD sur la télévision, et retirée, elle continue la partie en 720p sur son propre écran. Ses haut-parleurs ont nettement gagné en puissance et sa ventilation se fait bien plus discrète que sur le modèle de 2017. Nintendo annonce de 4,5 à 9 heures d’autonomie selon les jeux, et la console a tenu 5,5 heures sur Metroid Dread dans notre test de la Nintendo Switch OLED.

Elle convient à une famille qui veut une seule console pour le salon et les trajets, ou à un joueur qui rattrape le catalogue Switch. Elle se montre moins adaptée aux très longues sessions en mode portable : avec 320 grammes, nous avions ressenti de légers fourmillements dans les mains après plusieurs heures. Ses 64 Go de stockage se remplissent aussi vite, et une carte microSD devient rapidement nécessaire. Enfin, elle lance les mêmes jeux que les autres Switch, sans gain graphique.