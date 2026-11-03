Ce mardi soir, notre live AliExpress a mis 11 produits sur le plateau, avec des codes réservés aux lecteurs de Clubic et valables jusqu’au 18 novembre. Voici chacune de ces offres, prix recalculé code compris, avec ce qu’il faut vérifier avant de commander.
Le Single Day, la grande opération d’AliExpress autour du 11 novembre, a démarré le 1er novembre et se poursuit jusqu’au 18. Pour notre live de ce soir, nous avons retenu des produits très différents : un smartphone que nous avions noté 9/10, la Switch 2, une batterie solaire, un mini PC à monter soi-même ou encore une montre GPS pour la course.
Toutes ces remises reposent sur le même mécanisme. Un code CLU, à saisir au paiement, retire de 13 à 80 € selon le montant du panier, et une remise PayPal Pay Later de 20 ou 33 € s’ajoute sur les commandes les plus élevées. Les prix ci-dessous ont été relevés ce 3 novembre et intègrent ces réductions : ils peuvent bouger d’ici la fin de l’opération.
Les 11 offres présentées pendant notre live AliExpress
- Xiaomi TV Box S (3e génération) à 77,76 € au lieu de 90,76 €, avec le code CLU13
- Mini PC Chuwi AuBox (Ryzen 7 8745HS, sans RAM ni SSD) à 185,39 € au lieu de 229,39 €, avec le code CLU24 et PayPal Pay Later
- Kit mémoire Netac Shadow DDR4 32 Go (2 x 16 Go, 3 200 MHz) à 173,99 € au lieu de 197,99 €, avec le code CLU24
- Tablette Xiaomi Redmi Pad 2 (4 + 128 Go) à 182,25 € au lieu de 206,25 €, avec le code CLU24
- Smartphone Honor 600 (8 + 512 Go) à 364,22 € au lieu de 477,22 €, avec le code CLU80 et PayPal Pay Later
- Nettoyeur vapeur Tineco Floor One S7 Steam à 179,13 € au lieu de 239,13 €, avec le code CLU40 et PayPal Pay Later
- TV Xiaomi TV A 32 à 80,41 € au lieu de 93,41 €, avec le code CLU13
- Écouteurs Shokz OpenRun Pro 2 (coloris orange) à 126,90 € au lieu de 150,90 €, avec le code CLU24
- Montre Garmin Forerunner 255 (46 mm) à 125,17 € au lieu de 149,17 €, avec le code CLU24
- Batterie solaire Zendure SolarFlow 2400 AC+ à 683,41 € au lieu de 796,41 €, avec le code CLU80 et PayPal Pay Later
- Console Nintendo Switch 2 à 402,62 € au lieu de 515,62 €, avec le code CLU80 et PayPal Pay Later
Ce que valent vraiment les offres phares du live
11 produits, 11 profils d’acheteurs. Voici ceux qui méritent qu’on s’y arrête, et ce qui peut les rendre moins intéressants selon votre usage.
- Honor 600 : c’est le produit le mieux noté de la sélection. Dans notre test du Honor 600, nous lui avions attribué 9/10 pour son écran, son autonomie portée par une batterie de 6 400 mAh et sa résistance à l’eau IP68 et IP69. Lancé au prix officiel de 549,90 €, il descend ici à 364,22 € en version 512 Go. Son design très inspiré de l’iPhone et ses applications préinstallées en nombre sont les deux reproches que nous lui faisions.
- Nintendo Switch 2 : nous avions noté 8/10 cette console hybride plus puissante et mieux finie que ses aînées, en regrettant une autonomie en baisse et un tarif global élevé. Les 402,62 € supposent de cumuler le code CLU80 et la remise PayPal Pay Later ; sans PayPal, comptez 435,62 €. Sur la fiche, choisissez la variante « Nintendo Switch 2 » : les autres options sont plus chères.
- Tineco Floor One S7 Steam : ce laveur de sols sans fil projette de la vapeur à 140 °C. Les 179,13 € tiennent de justesse : après le code CLU40, le panier dépasse à peine le seuil de 199 € qui déclenche la remise PayPal. Si le prix baisse de quelques centimes, la remise PayPal saute.
- Garmin Forerunner 255 : cette montre GPS lancée à 349,99 € vise les coureurs, cyclistes et triathlètes qui veulent structurer leur entraînement, avec jusqu’à 14 jours d’autonomie en mode montre connectée. Son écran est moins flatteur qu’une dalle AMOLED. À 125,17 €, elle revient tout près des 124,49 € de la meilleure offre AliExpress que nous avions relayée.
- Chuwi AuBox : à 185,39 €, ce mini PC Ryzen 7 8745HS coûte moins cher que lors de notre précédent bon plan, où il était à 201,24 €. C’est un barebone : il faut lui ajouter de la mémoire DDR5, un SSD et un système d’exploitation. Le kit Netac de cette sélection, en DDR4 pour PC de bureau, ne lui convient pas.
- Zendure SolarFlow 2400 AC+ : cette batterie se branche sur une simple prise murale et associe un onduleur de 2 400 W à une capacité extensible de 2,4 à 16,8 kWh. Quatre lecteurs de Clubic l’ont utilisée pendant près de deux mois chez eux. Elle s’adresse aux foyers équipés de panneaux solaires ou d’un tarif heures creuses : son intérêt dépend directement de votre production solaire ou de l’écart entre vos tarifs.
Single Day AliExpress : comment profiter au mieux de ces remises
Sur AliExpress, le prix affiché n’est qu’un point de départ. Les codes CLU fonctionnent par paliers : 13 € dès 79 € d’achat, 24 € dès 139 €, 40 € dès 229 €, 60 € dès 349 € et 80 € dès 469 €. Un panier qui frôle un seuil gagne parfois à être complété, et c’est la remise PayPal Pay Later, 20 € dès 199 € et 33 € dès 299 €, qui fait la différence sur les produits les plus chers.
Pour un smartphone, la question ne se limite pas au prix. Le Honor 600 à 364,22 € entre en concurrence directe avec les modèles de notre comparatif des meilleurs smartphones à moins de 400 €, alors que nous l’avions testé et noté 9/10 quand il était vendu 549,90 €. Vérifiez aussi, sur chaque fiche, la mention relative aux frais d’importation.
Live AliExpress du Single Day : vos questions
Comment utiliser les codes CLU sur AliExpress ?
Ajoutez le produit au panier et saisissez le code correspondant à son prix dans le champ dédié, au moment du paiement. Les codes CLU sont valables du 1er au 18 novembre, sur les articles sélectionnés par AliExpress.
Comment obtenir la remise PayPal ?
Elle s’applique en réglant avec PayPal Pay Later : 20 € de réduction dès 199 € de commande et 33 € dès 299 €, selon les conditions de PayPal. Elle se cumule avec le code CLU sur le Honor 600, la Switch 2, la batterie Zendure, le Tineco et le Chuwi AuBox.
Faut-il prévoir des frais de douane ?
Cela dépend du produit. Pour la Xiaomi TV Box S, le kit Netac, la TV Xiaomi A 32, les Shokz et la Garmin, la fiche indique que les droits de douane sont calculés au paiement ; les autres sont affichés sans frais d’importation.
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