Le Single Day, la grande opération d’AliExpress autour du 11 novembre, a démarré le 1er novembre et se poursuit jusqu’au 18. Pour notre live de ce soir, nous avons retenu des produits très différents : un smartphone que nous avions noté 9/10, la Switch 2, une batterie solaire, un mini PC à monter soi-même ou encore une montre GPS pour la course.

Toutes ces remises reposent sur le même mécanisme. Un code CLU, à saisir au paiement, retire de 13 à 80 € selon le montant du panier, et une remise PayPal Pay Later de 20 ou 33 € s’ajoute sur les commandes les plus élevées. Les prix ci-dessous ont été relevés ce 3 novembre et intègrent ces réductions : ils peuvent bouger d’ici la fin de l’opération.