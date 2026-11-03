Dans notre test du Ryzen 7 9800X3D, la puce atteint 244 images par seconde sur Cyberpunk 2077, 5 % de mieux que le 7800X3D qui faisait déjà référence. L’écart varie selon les jeux : sur Total War Warhammer 3, il se réduit à 2 images par seconde, alors qu’il se creuse nettement sur Shadow of the Tomb Raider. Sous Cinebench 2024, ses scores restent proches de ceux du Ryzen 7 9700X, avec une légère avance en multithread. Le montage vidéo en profite davantage, l’encodage H.265 sous HandBrake étant nettement plus rapide qu’avec les deux autres Ryzen 7.

Il s’adresse d’abord au joueur qui assemble un PC sur socket AM5 avec de la mémoire DDR5, ou qui veut remplacer un Ryzen plus ancien sur cette plateforme. Le vidéaste qui monte ses propres séquences y trouvera aussi son compte, comme l’a montré l’encodage sous HandBrake. Il est moins pertinent pour une configuration restée en AM4 : carte mère et mémoire seraient à changer, ce qui alourdit nettement la facture. Son circuit graphique Radeon intégré, très moyen, ne remplace pas non plus une carte graphique dédiée.