Il y a six semaines, le processeur qui domine notre comparatif se payait encore 401,44 € chez AliExpress. Le Ryzen 7 9800X3D y descend à 299,51 € avec le code CLU60, au lieu de 424,67 €, un prix qui vise les joueurs équipés d’une plateforme AM5 : aucun ventirad n’est fourni, le refroidissement reste à prévoir.
Élu meilleur processeur de l’année 2025 par notre rédaction et toujours en tête de notre comparatif 2026, le Ryzen 7 9800X3D est la puce de jeu d’AMD. Il associe 8 cœurs Zen 5, 16 threads et 96 Mo de cache L3, grâce à la technologie 3D V-Cache. AliExpress l’affiche à 299,51 € avec le code CLU60, au lieu de 424,67 €, soit 125,16 € d’économie.
L’offre vise les joueurs qui veulent le maximum d’images par seconde sur une carte mère AM5. L’intitulé de l’annonce ne précise pas s’il s’agit d’une version boîte ou Tray, un point à vérifier sur la fiche avant de commander.
Le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D passe à 299,51 € au lieu de 424,67 € chez AliExpress, avec le code CLU60.
Pourquoi choisir le Ryzen 7 9800X3D ?
- Un cache géant au service du jeu : Ses 96 Mo de cache L3, 104 Mo avec le cache L2, gardent au plus près des cœurs les données que les jeux réclament sans cesse. Dans notre test, il devance de près de 25 % le Ryzen 7 7800X3D sur Shadow of the Tomb Raider.
- La création n’est pas oubliée : Il progresse aussi hors du jeu par rapport à son prédécesseur. En encodage vidéo H.265 sous HandBrake, il domine nettement les Ryzen 7 7800X3D et 9700X.
- Un X3D enfin overclockable : AMD a levé les verrous d’overclocking des précédents X3D. Les amateurs de réglages fins peuvent donc aller au-delà de ses fréquences d’origine, 4,7 GHz de base et 5,2 GHz en pointe.
Images par seconde, montage vidéo : la puce à l’épreuve du quotidien
Dans notre test du Ryzen 7 9800X3D, la puce atteint 244 images par seconde sur Cyberpunk 2077, 5 % de mieux que le 7800X3D qui faisait déjà référence. L’écart varie selon les jeux : sur Total War Warhammer 3, il se réduit à 2 images par seconde, alors qu’il se creuse nettement sur Shadow of the Tomb Raider. Sous Cinebench 2024, ses scores restent proches de ceux du Ryzen 7 9700X, avec une légère avance en multithread. Le montage vidéo en profite davantage, l’encodage H.265 sous HandBrake étant nettement plus rapide qu’avec les deux autres Ryzen 7.
Il s’adresse d’abord au joueur qui assemble un PC sur socket AM5 avec de la mémoire DDR5, ou qui veut remplacer un Ryzen plus ancien sur cette plateforme. Le vidéaste qui monte ses propres séquences y trouvera aussi son compte, comme l’a montré l’encodage sous HandBrake. Il est moins pertinent pour une configuration restée en AM4 : carte mère et mémoire seraient à changer, ce qui alourdit nettement la facture. Son circuit graphique Radeon intégré, très moyen, ne remplace pas non plus une carte graphique dédiée.
Face au 7800X3D et au 9950X3D, où se place le 9800X3D ?
Le 9800X3D ne se contente pas de succéder au 7800X3D : il le dépasse en jeu comme en production, au prix d’une consommation nettement plus élevée à enveloppe thermique annoncée identique. Ceux qui partagent leur temps entre jeu et gros calculs regarderont le Ryzen 9 9950X3D, désigné comme le plus polyvalent du haut de gamme dans notre comparatif des meilleurs processeurs. Pour un petit budget gaming, nous y recommandons plutôt l’Intel Core i5-14400F. Le 9800X3D reste le choix le plus direct pour qui joue avant tout.
✅ Les points forts
- En tête de notre comparatif 2026 des processeurs
- 96 Mo de cache L3, 104 Mo avec le cache L2
- Nettement plus rapide que le 7800X3D en encodage vidéo
- Échauffement limité malgré une consommation en hausse
- Overclocking débloqué, contrairement aux précédents X3D
❌ Les limites
- Plus énergivore que le Ryzen 7 7800X3D
- Aucun ventirad fourni, à budgéter en plus
- Carte mère AM5 et mémoire DDR5 obligatoires
- Version boîte ou Tray non précisée dans l’annonce
Avec le code CLU60, le Ryzen 7 9800X3D tombe à 299,51 € chez AliExpress, plus de 100 € sous le prix que nous relayions fin septembre.
À 299,51 €, le Ryzen 7 9800X3D passe sous la barre des 300 €, plus de 100 € en dessous des 401,44 € que nous relayions chez AliExpress le 21 septembre. C’est aussi un peu moins que les 307,82 € de mars, obtenus alors sur une version Tray. Pour un processeur noté 9/10 dans notre test et premier de notre comparatif, l’économie est concrète. Elle repose toutefois sur le code CLU60, à saisir avant de payer.
L’offre parle aux joueurs déjà équipés en AM5 ou prêts à y passer, qui veulent le maximum d’images par seconde. Ceux qui restent sur AM4 doivent ajouter carte mère et mémoire DDR5 au calcul, sans oublier un ventirad. Les profils qui jouent peu et calculent beaucoup trouveront un meilleur équilibre du côté du Ryzen 9 9950X3D. Pour tous les autres, c’est l’occasion d’installer la référence du jeu sur PC pour moins de 300 €.
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