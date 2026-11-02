Sortie il y a un an, la DJI Osmo Action 6 associe un capteur carré de 1/1,1 pouce à une ouverture variable, une première sur le marché des caméras d’action. Pendant le Single Day d’AliExpress, lancé le 1er novembre, elle passe à 341 € avec le code CLU60 réservé aux lecteurs de Clubic, sous les 379 € de son pack le moins cher au lancement.
Dévoilée par DJI à la mi-novembre 2025, l’Osmo Action 6 garde le format robuste et étanche de la série, mais change de capteur : un 1/1,1 pouce au format carré, derrière un objectif qui ouvre de f/2,0 à f/4,0. Elle filme jusqu’en 8K et embarque 50 Go de stockage interne. DJI l’a lancée à 379 € en pack Standard et 479 € en pack Adventure.
Pour le 11.11, AliExpress l’affiche à 401 €, et le code CLU60 retire 60 € dès 349 € d’achat pour la ramener à 341 €. Elle est vendue par la boutique Euro Frame Store. L’offre vise d’abord les sportifs et les créateurs qui publient à la fois à l’horizontale et à la verticale.
La DJI Osmo Action 6 est à 341 € sur AliExpress avec le code CLU60, au lieu des 401 € affichés pendant le Single Day.
Pourquoi choisir la DJI Osmo Action 6 ?
- Un format décidé au montage : Le capteur carré filme toute la scène, puis on recadre en 16:9 pour YouTube ou en 9:16 pour les stories, sans tourner la caméra. Frandroid y voit son vrai atout pour les créateurs.
- Une caméra qui tient la nuit : À f/2,0, le mode nuit donne selon Frandroid d’excellents résultats pour une caméra de cette taille, nettement devant GoPro.
- Une batterie toujours prête : La batterie de 1 950 mAh se recharge complètement en 50 minutes dans le test de Frandroid, et reste compatible avec celles des Osmo Action 3, 4 et 5 Pro.
Du trail à la plongée, une caméra qui démarre au quart de tour
En trail ou en VTT, la stabilisation RockSteady encaisse les secousses, et le maintien de l’horizon fonctionne désormais en 4K, là où l’Action 5 Pro devait descendre en 2,7K. Étanche jusqu’à 20 mètres sans caisson, elle intègre un manomètre qui lance ou coupe l’enregistrement à l’entrée et à la sortie de l’eau. Ses deux écrans tactiles OLED, à l’avant et à l’arrière, facilitent le cadrage en selfie, et l’allumage quasi instantané évite de rater le moment.
Elle convient au sportif qui filme ses sorties, au voyageur qui veut une seule caméra et au créateur qui jongle entre les formats. Frandroid relève en revanche des boutons toujours durs à presser avec des gants, l’absence de pas de vis et de puce GPS, et un mode nuit limité au 16:9. Pour le grand public, l’ouverture variable et la 8K tiennent surtout de la vitrine : en journée, la caméra se cale d’elle-même sur f/2,8, comme l’Action 5 Pro.
Action cam ou caméra 360 : ce que vaut l’écart de prix
Dans notre comparatif des meilleures caméras 360, la DJI Osmo 360 et l’Insta360 X5 démarrent autour de 323 € et 382 €, selon les prix relevés lors de sa mise à jour de juin. Elles capturent toute la scène, mais imposent un recadrage au montage. L’Osmo Action 6 vise une seule direction et livre un plan exploitable tout de suite, tout en gardant une marge de recadrage grâce à son capteur carré. La GoPro Hero, retenue comme alternative action cam, coûte moins cher mais filme en 4K à 30 images par seconde, sans mode log.
✅ Les points forts
- Capteur carré de 1/1,1 pouce, recadrage 16:9 ou 9:16
- Mode nuit très convaincant, ouverture jusqu’à f/2,0
- Étanche à 20 m sans caisson, manomètre intégré
- 50 Go de stockage interne, recharge complète en 50 minutes
- 341 € avec CLU60, sous son prix de lancement
❌ Les limites
- Boutons durs à presser, surtout avec des gants
- Ni pas de vis ni puce GPS intégrés
- Mode nuit limité au format 16:9
- Ouverture variable et 8K peu utiles au grand public
Le code CLU60 s’active dès 349 € de panier : l’Osmo Action 6 seule suffit à le déclencher, pour un total de 341 € chez AliExpress.
À 341 €, l’Osmo Action 6 passe 38 € sous les 379 € de son pack le moins cher au lancement. Elle coûte aussi moins que l’Osmo Action 5 Pro Combo, relevée à 384,92 € sur AliExpress ce 2 novembre avec le même code. Frandroid, qui lui donne 9/10, conseillait l’Action 5 Pro à ceux qui voulaient économiser : à ce prix, l’argument tombe.
Elle s’adresse à ceux qui veulent une seule caméra pour le sport, le voyage et les réseaux sociaux, avec une vraie avance la nuit. Ceux qui filment surtout de jour en 4K à 30 images par seconde trouveront moins cher, et ceux qui veulent l’effet « perche invisible » regarderont du côté des caméras 360.
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