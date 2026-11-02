Dévoilée par DJI à la mi-novembre 2025, l’Osmo Action 6 garde le format robuste et étanche de la série, mais change de capteur : un 1/1,1 pouce au format carré, derrière un objectif qui ouvre de f/2,0 à f/4,0. Elle filme jusqu’en 8K et embarque 50 Go de stockage interne. DJI l’a lancée à 379 € en pack Standard et 479 € en pack Adventure.

Pour le 11.11, AliExpress l’affiche à 401 €, et le code CLU60 retire 60 € dès 349 € d’achat pour la ramener à 341 €. Elle est vendue par la boutique Euro Frame Store. L’offre vise d’abord les sportifs et les créateurs qui publient à la fois à l’horizontale et à la verticale.