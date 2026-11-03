Le GMKtec G10, déjà relayé deux fois par Clubic cette année dans sa version complète, se trouve aussi en barebone, vendu sans mémoire ni stockage. Pendant le Single Day d’AliExpress, lancé le 1er novembre, cette version passe à 155,99 € avec le code CLU24 réservé aux lecteurs de Clubic, pour qui sait compléter lui-même sa machine.
Le GMKtec NucBox G10 loge un processeur AMD Ryzen 5 3500U dans un boîtier compact, avec une connectique taillée pour le bureau comme pour le salon : HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C et un port Ethernet 2,5 GbE. Cette version barebone arrive sans mémoire, sans SSD et donc sans système installé.
Pour le 11.11, AliExpress l’affiche à 179,99 €, et le code CLU24 retire 24 € dès 139 € d’achat pour le ramener à 155,99 €. AliExpress indique 211,43 € comme prix le plus bas des 30 jours précédant la réduction. L’offre vise ceux qui ont déjà de la mémoire DDR4 et un SSD sous la main, ou qui veulent choisir eux-mêmes leurs composants.
Le mini PC GMKtec G10 en version barebone est à 155,99 € sur AliExpress avec le code CLU24, au lieu des 179,99 € affichés pendant le Single Day.
Pourquoi choisir le GMKtec G10 ?
- Un Ryzen 5 au-dessus des puces Intel N : Quatre cœurs, huit threads et un boost à 3,7 GHz. Dans nos bons plans précédents, Clubic soulignait son avance en multitâche sur les Intel N95, N100 ou N150 des mini PC d’entrée de gamme.
- Une machine à composer soi-même : La mémoire DDR4 en double canal monte jusqu’à 64 Go, et deux emplacements M.2 PCIe 3.0 accueillent le stockage, jusqu’à 16 To au total.
- Trois écrans 4K et un réseau rapide : HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 et USB-C pilotent trois moniteurs à la fois, et le port Ethernet 2,5 GbE profite aux transferts sur le réseau local.
Le mini PC des bricoleurs, du salon au serveur maison
Le format barebone parle d’abord à ceux qui aiment monter leur machine. Une barrette de DDR4 récupérée, un SSD M.2 de côté, et le G10 devient un serveur domestique sous Proxmox, un NAS logiciel ou un petit laboratoire de virtualisation, où son port 2,5 GbE prend tout son sens. Au salon, la partie graphique Radeon Vega 8 suffit pour la lecture vidéo en 4K, ce qui en fait un HTPC discret.
Il conviendra au bidouilleur qui veut un serveur maison sobre, ou à l’utilisateur qui recycle les composants d’un ancien PC. Les autres feront mieux de viser une version complète : la mémoire, le SSD et une licence Windows s’ajoutent ici au prix affiché. Le Ryzen 5 3500U date de 2019 et reste distancé par les générations AMD actuelles sur les charges lourdes. Le Wi-Fi 5 et un port USB 2.0 parmi la connectique rappellent aussi son âge, et la Vega 8 ne fait tourner que des jeux anciens ou peu exigeants.
Face aux mini PC Intel N de notre comparatif
Dans notre comparatif des meilleurs mini PC, l’entrée de gamme revient au NiPoGi AK1PLUS N95, affiché sous les 150 € avec 8 Go de mémoire et 256 Go de SSD, et le Beelink EQ14 N150 est retenu pour la famille. Ces modèles sont prêts à l’emploi dès la sortie du carton. Le G10 barebone coûte à peine plus cher que le NiPoGi, mais il faut lui ajouter mémoire et stockage. En échange, son Ryzen 5 offre plus de marge en multitâche, ainsi qu’un port 2,5 GbE et une sortie DisplayPort.
✅ Les points forts
- Ryzen 5 3500U à quatre cœurs et huit threads
- Jusqu’à 64 Go de DDR4 et deux emplacements M.2
- Triple affichage 4K via HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 et USB-C
- Ethernet 2,5 GbE, idéal pour un serveur maison
- 155,99 € avec CLU24
❌ Les limites
- Barebone : mémoire, SSD et système à ajouter
- Processeur de 2019, architecture Zen+
- Wi-Fi 5 et un port USB 2.0
- Radeon Vega 8 limitée aux jeux peu gourmands
Le code CLU24 s’active dès 139 € de panier : le GMKtec G10 seul suffit à le déclencher, pour un total de 155,99 € chez AliExpress.
À 155,99 €, le GMKtec G10 barebone coûte 24 € de moins que son prix affiché, et plus de 55 € sous le prix de référence avancé par AliExpress. Les versions complètes relayées par Clubic cette année, avec 16 Go et 1 To, s’affichaient à 278,96 € en janvier puis 313,28 € en mai : l’écart dépend désormais du prix de la mémoire et du SSD que vous ajouterez.
C’est donc une offre pour bricoleurs. Si vous avez déjà de la DDR4 et un SSD, ou si vous voulez un serveur Proxmox à petit budget, elle mérite le détour. Si vous cherchez un PC prêt à brancher pour la bureautique, une version complète ou un mini PC Intel N de notre comparatif sera plus simple.
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