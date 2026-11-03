Le GMKtec NucBox G10 loge un processeur AMD Ryzen 5 3500U dans un boîtier compact, avec une connectique taillée pour le bureau comme pour le salon : HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C et un port Ethernet 2,5 GbE. Cette version barebone arrive sans mémoire, sans SSD et donc sans système installé.

Pour le 11.11, AliExpress l’affiche à 179,99 €, et le code CLU24 retire 24 € dès 139 € d’achat pour le ramener à 155,99 €. AliExpress indique 211,43 € comme prix le plus bas des 30 jours précédant la réduction. L’offre vise ceux qui ont déjà de la mémoire DDR4 et un SSD sous la main, ou qui veulent choisir eux-mêmes leurs composants.