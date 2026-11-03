En vlog, l’ActiveTrack 7.0 garde votre visage dans le cadre quand vous marchez, et le suivi tient même pendant les zooms : dans notre test de la DJI Osmo Pocket 4, il n’a jamais décroché. Les trois micros intégrés captent la voix plus nettement qu’avant, et le DJI Mic 3 reste compatible pour aller plus loin. En voyage, l’autonomie annoncée de 240 minutes en 1080p à 24 images par seconde progresse de 45 % sur la Pocket 3, et la charge remonte à 80 % en 18 minutes. L’écran OLED de 2 pouces, poussé à 1 000 nits, aide à cadrer en plein jour.

Les créateurs qui étalonnent leurs images sont les premiers gagnants : le D-Log natif ouvre une latitude que le D-Log M de la Pocket 3 n’offrait pas. Pour un premier achat, ou en venant d’une Pocket 2, le saut est considérable. Elle convient moins si vous filmez surtout de nuit : le progrès en basse lumière est réel sans être spectaculaire, et nous conseillions de rester vers 800 ISO en 4K à 60 images par seconde. Le zoom 4x, lui, ne sert guère au-delà des réseaux sociaux.