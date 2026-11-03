Filmer en vlog ou en voyage sans trépied ni stabilisateur reste le terrain des caméras sur nacelle, et la quatrième génération de DJI perd près d’un tiers de son prix affiché. Avec le code CLU60, la DJI Osmo Pocket 4 passe à 332,21 € sur AliExpress, sous les 479 € de sa version de base au lancement, et notre test lui a donné 9/10 malgré une absence de coque rigide qui déçoit.
Successeur de la Pocket 3, la DJI Osmo Pocket 4 garde la formule de la gamme : un capteur 1 pouce posé sur une nacelle trois axes, dans un boîtier de 190,5 g. Cette génération ajoute le D-Log 10 bits natif, le ralenti en 4K à 240 images par seconde et 107 Go de stockage intégré. AliExpress l’affiche à 332,21 € avec le code CLU60, contre 489,84 € avant remise, soit 157,63 € d’économie (-32 %). L’offre parle d’abord aux vidéastes qui veulent dépasser le smartphone sans transporter un boîtier et un stabilisateur. Elle intéresse moins ceux à qui le téléphone suffit pour quelques stories.
La DJI Osmo Pocket 4 est à 332,21 € au lieu de 489,84 € sur AliExpress, à condition de saisir le code CLU60 avant de valider la commande.
Pourquoi choisir la DJI Osmo Pocket 4 ?
- Une image qui encaisse le contre-jour : Le D-Log 10 bits natif offre 14 stops de plage dynamique. Dans notre test, les hautes lumières tenaient là où la Pocket 3 les brûlait.
- Un ralenti vraiment exploitable : La 4K à 240 images par seconde donne des mouvements fluides, sans artefact visible lors de notre essai. De quoi ralentir un geste sans repasser en 1080p.
- Un transfert des rushes enfin rapide : Les 107 Go intégrés évitent de partir sans carte mémoire, et l’USB 3.1 rapatrie les fichiers bien plus vite que l’USB 2.0 de la génération précédente.
Du vlog au carnet de voyage, ce que change cette quatrième génération
En vlog, l’ActiveTrack 7.0 garde votre visage dans le cadre quand vous marchez, et le suivi tient même pendant les zooms : dans notre test de la DJI Osmo Pocket 4, il n’a jamais décroché. Les trois micros intégrés captent la voix plus nettement qu’avant, et le DJI Mic 3 reste compatible pour aller plus loin. En voyage, l’autonomie annoncée de 240 minutes en 1080p à 24 images par seconde progresse de 45 % sur la Pocket 3, et la charge remonte à 80 % en 18 minutes. L’écran OLED de 2 pouces, poussé à 1 000 nits, aide à cadrer en plein jour.
Les créateurs qui étalonnent leurs images sont les premiers gagnants : le D-Log natif ouvre une latitude que le D-Log M de la Pocket 3 n’offrait pas. Pour un premier achat, ou en venant d’une Pocket 2, le saut est considérable. Elle convient moins si vous filmez surtout de nuit : le progrès en basse lumière est réel sans être spectaculaire, et nous conseillions de rester vers 800 ISO en 4K à 60 images par seconde. Le zoom 4x, lui, ne sert guère au-delà des réseaux sociaux.
Pocket 3 ou Pocket 4 : ce que justifie l’écart
Face à la Pocket 3, la nouvelle venue passe de 9,4 à 37 mégapixels en photo, de la 4K à 120 à la 4K à 240 images par seconde, et gagne un stockage interne qui manquait totalement. Elle pèse en revanche 11,5 g de plus et perd l’étui rigide livré avec l’ancienne génération, remplacé par un simple clip magnétique. Depuis une Pocket 3, la mise à jour se justifie surtout si vous faites de la post-production ou si l’USB 2.0 vous ralentit. Sans ces besoins, elle rend encore les services essentiels.
✅ Les points forts
- D-Log 10 bits natif et 14 stops de plage dynamique
- Ralenti en 4K à 240 images par seconde, propre et fluide
- 107 Go de stockage intégré et transfert en USB 3.1
- ActiveTrack 7.0 fiable, y compris pendant les zooms
- Micros intégrés nettement plus convaincants sur la voix
❌ Les limites
- Plus d’étui rigide fourni, seulement un clip magnétique
- Zoom 4x qui pixelise, à réserver aux réseaux sociaux
- Progrès mesuré en basse lumière
- Prix de 332,21 € conditionné au code CLU60
Le code CLU60 conditionne le prix de 332,21 € : vérifiez qu’il est bien appliqué au panier avant de payer la DJI Osmo Pocket 4 sur AliExpress.
À 332,21 €, la DJI Osmo Pocket 4 passe nettement sous le prix de lancement de sa version de base, fixé à 479 €. La caméra que nous avons notée 9/10 perd ainsi près de 147 € par rapport à son tarif de départ. Les vidéastes qui veulent du D-Log, du ralenti 4K et un suivi fiable en format de poche y trouvent leur compte.
Avant de valider, regardez sur la fiche AliExpress quelle version est vendue : au lancement, le Creator Combo à 619 € ajoutait notamment un DJI Mic 3 et une lumière LED. Les possesseurs d’une Pocket 3 qui ne retouchent pas leurs vidéos peuvent garder la leur sans regret. Pour un premier achat, en revanche, cette remise rend la quatrième génération bien plus facile à justifier.
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