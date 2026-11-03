Sur route, l’Edge 540 sert d’abord de copilote d’entraînement : il suggère des séances quotidiennes selon votre charge d’entraînement, votre récupération et vos objectifs, dehors comme sur home trainer Tacx. Le niveau d’énergie en temps réel (Stamina) et le guide de puissance aident à ne pas exploser avant le sommet d’un col. En VTT, la cartographie intégrée s’appuie sur Trailforks et le compteur mesure les sauts, leur distance, la difficulté (Grit) et la constance (Flow) d’une descente. Ses boutons se manipulent avec des gants, sous la pluie comme dans la boue.

Il convient au cycliste qui roule plusieurs fois par semaine et veut structurer sa progression, ou au vttiste qui explore de nouveaux secteurs. Côté sécurité, LiveTrack, la messagerie de groupe et la détection d’incident couvrent toutes les activités, VTT compris, et le compteur se couple aux radars Varia. Il est moins pertinent pour un usage de loisir occasionnel : Stamina, le guide de puissance et le coaching adaptatif réclament des capteurs compatibles vendus à part, capteur de puissance ou ceinture cardio. Sans eux, une partie du compteur reste inexploitée.