Regonfler un pneu de vélo, de moto ou de voiture sans dépendre d’une station, c’est surtout savoir s’arrêter à la bonne pression. Le compresseur Xiaomi Mijia 2D, qui coupe tout seul à la valeur choisie, est à 30,94 € sur AliExpress : nous l’avions vu moins cher cet été, et nous vous disons pour quel usage il vaut ce prix.
Le Xiaomi Mijia 2D est un compresseur d’air sans fil au format compact, pensé pour regonfler les pneus d’une voiture, d’une moto, d’un vélo ou d’une trottinette, et même des ballons. Sa batterie de 2000 mAh se recharge en USB-C, ce qui évite de dépendre de la prise 12 V du véhicule. AliExpress affiche le compresseur Xiaomi Mijia 2D à 30,94 € au lieu de 45,91 €, soit près de 15 € de moins, et le code CLU03 est à saisir au moment de payer.
L’offre s’adresse d’abord à celles et ceux qui veulent un appareil de dépannage à garder dans le coffre ou dans un sac, plutôt qu’un outil d’atelier.
Le compresseur Xiaomi Mijia 2D est affiché à 30,94 € au lieu de 45,91 € sur AliExpress, avec le code CLU03 à renseigner lors de la commande.
Pourquoi choisir le Xiaomi Mijia 2D ?
- Il s’arrête à la pression voulue : Vous réglez la valeur souhaitée, le compresseur gonfle puis coupe seul une fois la cible atteinte. Plus besoin de surveiller l’écran.
- Six modes préréglés : Voiture, moto, vélo ou ballon disposent chacun d’un réglage, avec un mode dédié aux trottinettes électriques. Passer d’un équipement à l’autre ne demande pas de tout reparamétrer.
- Jusqu’à 150 psi, mesure à ±1 psi annoncée : La pression maximale, soit environ 10,3 bar, couvre un pneu de voiture comme celui d’un vélo de route, gonflé bien plus fort. La précision annoncée compte surtout sur les pneus fins de vélo.
Du coffre de la voiture au garage à vélos
Au quotidien, l’intérêt du Mijia 2D tient à l’association d’un écran numérique et de l’arrêt automatique. Vous fixez l’embout sur la valve grâce à l’adaptateur à connexion rapide, vous choisissez le mode, et l’appareil s’occupe du reste. La lampe LED intégrée aide à trouver la valve à la tombée de la nuit, sur un parking ou au bord d’une route. Le port USB-C permet de le recharger avec le chargeur de votre téléphone.
Il convient aux cyclistes qui contrôlent leur pression avant chaque sortie, aux motards, et aux automobilistes qui veulent compléter un pneu un peu bas sans chercher une station. En revanche, sa batterie de 2000 mAh le destine à un dépannage occasionnel plutôt qu’à un usage professionnel intensif, comme nous le relevions lors de notre précédente offre. Si vous devez souvent remettre en pression plusieurs gros pneus à la suite, un compresseur branché sur la voiture vous évitera de surveiller la batterie.
Face au Compressor 2 et aux autres solutions
Sur le papier, le Mijia 2D reprend les grandes lignes du Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 que nous avons souvent relayé : même pression maximale de 150 psi, même batterie de 2000 mAh, six modes préréglés et éclairage LED. Nous n’avons en revanche pas pu vérifier son autonomie en nombre de pneus pour cette version, là où celle du Compressor 2 était annoncée jusqu’à dix. Face à une pompe à pied, il apporte la mesure numérique et l’arrêt à la bonne valeur ; face à un compresseur 12 V, il gagne en liberté ce qu’il perd en endurance. Son vrai rival reste donc le Compressor 2, à comparer au prix du jour.
✅ Les points forts
- Arrêt automatique à la pression choisie
- Six modes préréglés, dont un pour les trottinettes
- Recharge en USB-C, sans câble propriétaire
- Lampe LED pour les contrôles de nuit
- Adaptateur de valve à connexion rapide
❌ Les limites
- Batterie de 2000 mAh pensée pour le dépannage, pas pour enchaîner les gonflages
- Autonomie en nombre de pneus non vérifiée pour cette version
- Déjà vu moins cher : 21,31 € en août
- Vendu sur AliExpress : délai de livraison à contrôler sur la fiche
Avant de valider votre panier, vérifiez que le Xiaomi Mijia 2D s’affiche toujours à 30,94 € sur AliExpress et pensez à saisir le code CLU03.
À 30,94 €, le Xiaomi Mijia 2D reste un achat cohérent pour qui veut un gonfleur autonome capable de s’arrêter seul à la bonne pression. Il couvre la voiture, la moto, le vélo et les loisirs avec un seul appareil. Ce n’est toutefois pas son plus bas prix : en août, nous l’avions repéré à 21,31 € chez AliExpress. Le prix barré de 45,91 € est donc à lire comme une référence du vendeur plutôt que comme son tarif courant.
Si vous n’avez aucun gonfleur et que vos pneus perdent régulièrement de la pression, l’offre mérite d’être examinée sans attendre le Black Friday, dont rien ne garantit qu’il fera mieux. Si vous possédez déjà un Compressor 2 en état de marche, le remplacer n’a guère de sens : les deux fiches se ressemblent trop. Pour un usage de dépannage, sa fiche coche les cases qui comptent : mesure, arrêt automatique et éclairage.
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