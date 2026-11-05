Le Xiaomi Mijia 2D est un compresseur d’air sans fil au format compact, pensé pour regonfler les pneus d’une voiture, d’une moto, d’un vélo ou d’une trottinette, et même des ballons. Sa batterie de 2000 mAh se recharge en USB-C, ce qui évite de dépendre de la prise 12 V du véhicule. AliExpress affiche le compresseur Xiaomi Mijia 2D à 30,94 € au lieu de 45,91 €, soit près de 15 € de moins, et le code CLU03 est à saisir au moment de payer.

L’offre s’adresse d’abord à celles et ceux qui veulent un appareil de dépannage à garder dans le coffre ou dans un sac, plutôt qu’un outil d’atelier.