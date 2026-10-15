Écouter de la musique en streaming, c'est bien, mais en profitant d'une qualité optimale, c'est mieux. Deezer améliore donc la qualité audio pour ses utilisateurs et ce, "gratuitement".
Deezer booste son service HiFi en intégrant la lecture de pistes en FLAC sans perte, jusqu'à 24-bit/192 kHz. Cette mise à jour de la qualité audio est annoncée sans coût supplémentaire pour les abonnés payants éligibles.
Cette évolution marque un pas en avant, là où la plateforme française se limitait à une qualité CD standard auparavant. Les morceaux compatibles seront désormais disponibles dans une qualité supérieure, afin de profiter de plus de détails, de profondeur et d'une dynamique accrues.
Une montée en gamme progressive
Jusqu'à cette mise à niveau, Deezer HiFi proposait déjà du streaming FLAC sans perte à la résolution CD, généralement en 16-bit/44,1 kHz. Les pistes compatibles peuvent désormais atteindre jusqu'à 24-bit/192 kHz.
Ces deux paramètres décrivent des éléments distincts du son numérique. La profondeur de bits détermine la précision avec laquelle le volume de chaque instant est capturé. La fréquence d'échantillonnage indique le nombre de mesures du signal audio effectuées par seconde. Ensemble, ils définissent la résolution d'un enregistrement numérique.
Le FLAC pour préserver les nuances
Le service utilise le format FLAC, un codec audio sans perte qui conserve les données audio originales au lieu de supprimer des informations pour réduire la taille du fichier. Contrairement au MP3, qui utilise une compression avec perte, le FLAC peut être décodé pour retrouver exactement les données audio d'origine.
Cette qualité supérieure permet de conserver les nuances de l'enregistrement, notamment la texture des voix, les détails des instruments acoustiques, l'impact des percussions et la sensation spatiale autour d'une performance. Une utilisation optimale de cette qualité requiert des équipements compatibles, tels que des casques, des systèmes audio ou un convertisseur numérique-analogique externe.
Deezer intègre cette qualité audio supérieure directement dans son offre d'abonnement payant standard, sans coût additionnel. La disponibilité reste soumise à certaines zones géographiques, à la compatibilité des morceaux et de l'appareil utilisé.