En France, impossible de parler de streaming musical sans évoquer Deezer, qui propose actuellement de tester son offre Premium pendant 2 mois, sans débourser le moindre centime. Explications.
Lancée en 2007, la plateforme tricolore a su traverser les années en affinant progressivement sa formule. Elle propose aujourd’hui une immense bibliothèque musicale, des recommandations personnalisées, des podcasts, mais aussi une approche plus qualitative du son sans oublier une lutte active contre les contenus générés par IA. Aujourd’hui, Deezer revendique plus de 120 millions de titres accessibles en quelques clics, avec une expérience pensée aussi bien pour les mélomanes exigeants que pour ceux qui veulent simplement lancer une playlist dans les transports, dans la cuisine, ou sous la douche.
Deezer Premium : une expérience musicale beaucoup plus confortable
Évidemment, comme la plupart des services de streaming, Deezer propose une formule gratuite. Pratique pour découvrir la plateforme, elle s’accompagne toutefois de plusieurs restrictions, à commencer par des publicités régulières, une lecture aléatoire sur mobile ou encore l’impossibilité de télécharger ses morceaux. Autant dire que l’expérience, bien que pratique, s’assimile davantage à une radio améliorée plus qu’à un véritable accès libre à sa musique.
C’est justement là qu’intervient l’offre Deezer Premium, actuellement proposée avec deux mois d’essai offerts. Soixante jours qui permettent de profiter de toutes les fonctionnalités du service sans limite, histoire de découvrir ce que l’abonnement change réellement au quotidien.
Le premier changement qui saute rapidement aux oreilles, c’est l’absence totale de publicité. Plus de coupure intempestive au beau milieu d’un album ou d’une playlist, plus de spot audio qui débarque pile au mauvais moment. On lance sa musique… Et elle reste seule maître à bord.
L’autre gros avantage de Deezer Premium, c’est évidemment la liberté d’écoute. Avec l’offre gratuite, notamment sur smartphone, la lecture aléatoire impose sa loi. Vous vouliez écouter précisément ce morceau-là à ce moment précis ? Deezer avait parfois une autre idée en tête. Avec Premium, cette contrainte disparaît complètement, on choisit n’importe quel titre, dans n’importe quel ordre, autant de fois qu’on le souhaite.
Un détail indispensable, et qui change totalement l’expérience au quotidien, surtout pour ceux qui aiment écouter des albums dans leur ordre original, préparer leurs propres playlists ou simplement éviter que leur morceau préféré soit systématiquement “repoussé” après trois chansons moins inspirées. « Liberté, en parole et en musique » donc, pour reprendre le voyou romantique Gilbert Montagné.
À cela s’ajoute le mode hors connexion. Une fonctionnalité devenue presque indispensable aujourd’hui, notamment pour les trajets en train, les voyages en avion ou les zones où le réseau mobile fait parfois acte de disparition. Il suffit de télécharger albums, playlists ou podcasts directement sur son appareil pour continuer à écouter ses contenus sans connexion Internet.
Ah, et puis il y a la qualité audio. Quand d’autres ont attendu des années, Deezer mise depuis longtemps sur le son haute fidélité avec le format FLAC, inclus directement dans l’offre Premium. Concrètement, cela permet de profiter d’un rendu audio bien plus riche et détaillé que les formats compressés classiques.
Un vrai plus pour les utilisateurs, à condition bien sûr d’être équipé d’un bon casque, d’écouteurs de qualité ou d’une installation audio un peu sérieuse. Si tel est le cas, c’est l’occasion bien souvent de découvrir qu’un morceau qu’on écoute depuis dix ans cachait en réalité tout un tas de petits détails sonores.
Bien plus que de la musique : podcasts, recommandations et découverte
À l’instar de la concurrence, si Deezer reste avant tout une plateforme musicale, le service ne se limite plus uniquement aux chansons. Podcasts d’actualité, émissions de société, humour, sport, culture ou enquêtes criminelles, l’application permet aussi d’accéder à un vaste catalogue de contenus audio très variés.
Là encore, pas de mauvaise surprise, l’abonnement Premium permet d’en profiter dans des conditions nettement plus agréables (y compris donc au travers des deux mois offerts).
Deezer mise également beaucoup sur la personnalisation. L’algorithme de recommandation apprend progressivement les habitudes d’écoute afin de proposer des playlists adaptées aux goûts de chacun. Parmi les fonctionnalités emblématiques, difficile de ne pas citer “Flow”, cette playlist infinie qui mélange favoris personnels, découvertes et recommandations intelligentes.
Un compagnon assez redoutable lorsqu’on veut simplement lancer de la musique sans passer de longues minutes à choisir quoi écouter.
L’intérêt des deux mois offerts est de pouvoir tester l’ensemble de ces fonctionnalités dans les conditions réelles d’utilisation de Deezer Premium.
Il ne s’agit pas d’une version bridée ou limitée, puisque pendant cette période, l’utilisateur bénéficie exactement des mêmes avantages qu’un abonné classique. Deux mois qui laissent le temps d’explorer sereinement le catalogue, de tester la qualité FLAC, d’écouter ses playlists hors connexion…
Bien sûr, il est tout à fait possible de s’abonner pour ne profiter que des deux mois offerts, avec dans l’optique de résilier sa souscription à l’approche de la date fatidique… Mais une fois habitué au confort du Premium, revenir en arrière peut rapidement devenir (très) compliqué. Vous voilà prévenus.