Lancée en 2007, la plateforme tricolore a su traverser les années en affinant progressivement sa formule. Elle propose aujourd’hui une immense bibliothèque musicale, des recommandations personnalisées, des podcasts, mais aussi une approche plus qualitative du son sans oublier une lutte active contre les contenus générés par IA. Aujourd’hui, Deezer revendique plus de 120 millions de titres accessibles en quelques clics, avec une expérience pensée aussi bien pour les mélomanes exigeants que pour ceux qui veulent simplement lancer une playlist dans les transports, dans la cuisine, ou sous la douche.