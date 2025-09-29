Les formats courts gagnent le droit de se glisser en petite fenêtre sur iOS, pendant que les téléchargements intelligents s’occupent de remplir le téléphone pour la prochaine zone blanche, le tout sans que l’utilisateur n’ait à conduire l’orchestre à chaque fois. Sur grand écran, le saut vers les instants clés arrive pour écourter la quête du moment intéressant, enfin une fonction qui admet que la télécommande n’est pas un instrument de précision.

Dans le même temps, de timides tests d’écoute hors ligne apparaissent côté gratuit, mais avec une définition limitée et des exclusions, la version d’essai qui rappelle que la vraie liberté de qualité reste une affaire payante. Autrement dit, la commodité progresse pour tout le monde, mais la version confortable garde son badge Premium bien visible.

La France découvre depuis cet été une partition moins agréable, avec l’offre Famille qui passe de 24,99 € à 29,99 € par mois, un crescendo de 5 € qui n’a rien d’un pianissimo, pendant que les autres formules restent, pour l’instant, figées. La justification officielle évoque la qualité du service et le soutien aux créateurs, des mots justes, certes, mais qui tombent toujours un peu à plat le jour où la facture augmente.