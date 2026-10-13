Le service dit surtout répondre à « une demande claire » de son public, et les chiffres semblent lui donner raison. À la fin de l'année dernière, une étude Ipsos commandée par Deezer auprès de 9 000 personnes dans huit pays, dont la France, les États-Unis et le Japon, a soumis les sondés à un test à l'aveugle. En écoutant deux titres conçus par intelligence artificielle et un morceau bien réel, 97 % n'ont pas su faire la différence. Dans le même temps, 80 % réclament un étiquetage clair des morceaux 100 % IA. Plus de la moitié (52 %) estiment même qu'ils n'ont rien à faire dans les classements principaux, aux côtés des titres créés par des humains. Et côté streaming, 73 % des utilisateurs aimeraient savoir quand un service leur en recommande.