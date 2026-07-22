Depuis le déploiement de son outil de détection en janvier 2025, Deezer observe une progression continue des morceaux générés par IA : 10 000 titres par jour au démarrage, puis 30 000 en septembre 2025, 50 000 en novembre, 60 000 en janvier 2026 et 75 000 en avril. Le cap des 90 000 titres quotidiens franchi en juin marque une accélération par rapport aux mois précédents, sur la base d'une moyenne mensuelle calculée par la plateforme.

L'entreprise précise que cette masse de contenus ne se traduit pas au niveau des streams. Il n'y a pas d'écoute massive de morceaux entièrement générés par IA. Ces derniers ne représentent que 1 à 3% des flux d'écoute sur Deezer. Il faut dire que depuis l'année dernière, Deezer les exclut systématiquement des recommandations et des playlists éditoriales. Deezer précise en revanche que jusqu'à 85% des écoutes générées par ces titres synthétiques provenaient de fraude en 2025, contre 8% pour l'ensemble du catalogue. Concrètement, ces écoutes frauduleuses visent à capter une part des sommes destinées aux ayants droit. Deezer indique les retirer du calcul des redevances, ce qui limite leur effet sur la rémunération des artistes.

Pour aller plus loin, la plateforme annonce la suppression prochaine des titres IA identifiés comme frauduleux, ainsi que de ceux qui n'ont pas été écoutés depuis au moins six mois. Cette seconde catégorie concerne les morceaux qui n'ont trouvé aucune audience depuis leur mise en ligne.

Deezer n'est bien évidemment pas la seule entreprise affectée. Une étude CISAC/PMP Strategy évalue à près de 25% la part des revenus des créateurs menacée d'ici 2028, soit environ 4 milliards d'euros. Depuis janvier dernier, Deezer propose aussi sa technologie de détection à d'autres acteurs du secteur. Des tests concluants ont été menés avec la Sacem, et Billboard l'utilise déjà pour qualifier les titres IA dans ses classements. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser gratuitement sur les autres services de musique en streaming. Une enquête Ipsos menée en 2025 auprès de 9000 personnes dans huit pays indique par ailleurs que 73% des utilisateurs de services de streaming souhaitent savoir si un titre recommandé est entièrement généré par IA.