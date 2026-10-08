Certains jours, la musique générée par IA représente plus de la moitié des nouveaux morceaux envoyés sur Deezer. Pour éviter que cette déferlante ne brouille les recommandations et ne pénalise les auditeurs comme les artistes, la plateforme détecte et étiquette les titres entièrement générés par IA, puis les retire des recommandations algorithmiques et des playlists éditoriales. Ils restent toutefois disponibles lorsqu’un utilisateur les recherche directement, sauf en cas de retrait, notamment pour fraude ou absence prolongée d’écoute.