Certains jours, la musique générée par IA représente plus de la moitié des nouveaux morceaux envoyés sur Deezer. Pour éviter que cette déferlante ne brouille les recommandations et ne pénalise les auditeurs comme les artistes, la plateforme détecte et étiquette les titres entièrement générés par IA, puis les retire des recommandations algorithmiques et des playlists éditoriales. Ils restent toutefois disponibles lorsqu’un utilisateur les recherche directement, sauf en cas de retrait, notamment pour fraude ou absence prolongée d’écoute.
Il suffit aujourd’hui de quelques mots dans un prompt pour générer une affiche, une vidéo, et même une chanson complète. En quelques clics, et on la partage sur les plateformes de streaming. Cette simplicité change profondément la manière dont la musique est produite… Et pose un problème nouveau : comment distinguer une création humaine d’un morceau entièrement généré par intelligence artificielle ?
Deezer a choisi de ne pas attendre que l’« AI slop » envahisse ses recommandations. La plateforme dispose depuis janvier 2025 d’un outil capable d’identifier les morceaux entièrement générés par IA, puis de limiter leur visibilité et de détecter les éventuels faux streams.
Que signifie « AI slop » dans la musique ?
L’« AI slop » désigne ici des contenus générés en masse par intelligence artificielle, souvent de qualité variable, qui peuvent encombrer les plateformes ou être utilisés dans des stratégies de faux streams.
L’expression ne désigne ni un genre musical, ni toutes les créations ayant recours à l’IA. La distinction est importante.
Deezer cible spécifiquement les morceaux entièrement générés par IA. Un artiste qui utilise ponctuellement une technologie d’intelligence artificielle dans son processus créatif n’est donc pas automatiquement concerné.
Le phénomène prend néanmoins une ampleur considérable. En juin 2026, Deezer recevait en moyenne près de 90 000 morceaux entièrement générés par IA par jour, et ceux-ci ont dépassé, lors des pics, la moitié des nouveaux uploads. En avril, la plateforme évoquait encore environ 75 000 titres quotidiens, représentant 44 % des nouveaux morceaux.
Comment Deezer détecte-t-il une musique générée par IA ?
Deezer analyse directement le fichier audio pour rechercher des signatures laissées par les modèles d’intelligence artificielle générative.
Ces signatures sont généralement inaudibles pour l’être humain, mais peuvent être identifiées par le système de détection. La technologie de Deezer est notamment capable de reconnaître des productions issues de modèles comme Suno et Udio, et peut évoluer pour prendre en charge d’autres modèles.
Pour le système, il ne s’agit donc pas de se contenter de regarder le nom de l’artiste, la pochette ou les métadonnées du morceau.
Deezer revendique une précision de détection de 99,8 % : environ deux morceaux IA sur 1 000 pourraient ne pas être détectés, tandis que moins d’un morceau humain sur 10 000 serait incorrectement signalé. Pour limiter encore le risque d’erreur, l’étiquette IA est appliquée au niveau de l'album.
À quoi sert l’étiquette « IA » sur Deezer ?
L’étiquette « IA » indique à l’auditeur qu’un contenu a été identifié comme entièrement généré par intelligence artificielle.
Elle ne constitue pas une note de qualité et ne signifie pas qu’un morceau est mauvais. Elle vient apporter simplement une information supplémentaire sur son origine.
Cette transparence répond à une difficulté bien réelle, puisque l’oreille humaine n’est pas toujours capable de distinguer une production synthétique d’une création humaine.
Dans une étude réalisée par Ipsos pour Deezer auprès de 9 000 personnes dans huit pays, 97 % des participants n'ont pas réussi à différencier correctement des morceaux entièrement générés par IA de morceaux créés par des humains lors d'un test à l'aveugle. Par ailleurs, 80 % estimaient que les musiques entièrement générées par IA devraient être clairement signalées.
Les morceaux générés par IA sont-ils retirés de Deezer ?
Non, puisque l’identification d’un morceau comme généré par IA ne signifie pas automatiquement sa suppression du catalogue.
Deezer applique d’abord une logique de transparence et de limitation de visibilité. Les morceaux détectés sont étiquetés et retirés des recommandations algorithmiques ainsi que des playlists éditoriales.
Depuis juillet 2026, Deezer a toutefois annoncé vouloir retirer les morceaux IA utilisés pour générer des streams frauduleux, ainsi que certains titres qui n’ont généré aucune écoute depuis au moins six mois.
Pourquoi les morceaux IA sont-ils exclus de Flow et des recommandations ?
Deezer retire les morceaux entièrement générés par IA détectés de Flow, des recommandations algorithmiques et des playlists éditoriales afin de limiter leur exposition artificielle.
Chez Deezer, recevoir des milliers de morceaux générés automatiquement est une chose. Leur donner automatiquement accès aux mécanismes de découverte en est une autre.
En empêchant ces titres d’intégrer les recommandations et les playlists éditoriales, Deezer réduit considérablement leur capacité à obtenir une audience organique.
Alors que les morceaux entièrement générés par IA peuvent représenter plus de 50 % des nouveaux uploads lors des pics, ils ne constituent que 1 à 3 % du volume total des écoutes. Le nombre de morceaux mis en ligne ne correspond donc absolument pas au nombre de morceaux réellement écoutés.
Quel est le lien entre musique IA et faux streams ?
Le risque apparaît lorsque la production massive de morceaux générés par IA est associée à des écoutes artificielles destinées à générer des revenus.
Aujourd’hui, créer des milliers de titres est devenu relativement simple et peu coûteux. Certains peuvent ensuite être poussés artificiellement par des réseaux de streaming frauduleux.
Deezer a identifié un phénomène particulièrement marqué sur les morceaux entièrement générés par IA, et jusqu’à 85 % de leurs streams ont été considérés comme frauduleux en 2025. Ces écoutes sont alors exclues du calcul des royalties.
Il est important de souligner qu’un morceau généré par IA n’est pas nécessairement frauduleux. C’est le comportement des écoutes qui permet d’identifier une éventuelle manipulation.
Comment Deezer protège-t-il la rémunération des artistes ?
Deezer retire les streams identifiés comme frauduleux du calcul des royalties afin qu’ils ne viennent pas diluer les revenus des écoutes légitimes.
La plateforme ne cherche donc pas uniquement à protéger l’utilisateur contre une recommandation indésirable. Elle tente également d’empêcher qu'un volume artificiel d’écoutesqu’un détourne une partie de la rémunération destinée aux artistes et ayants droit.
Deezer indique ainsi que les streams frauduleux sont exclus des royalties et ne sont donc pas rémunérés.
Depuis janvier 2026, la technologie de détection de Deezer est par ailleurs proposée sous licence à d’autres acteurs de l’industrie musicale. Elle a notamment été testée avec des acteurs comme la Sacem et est utilisée par Billboard pour identifier les morceaux générés par IA dans le cadre de ses classements.
Comment reconnaître une musique générée par IA sur une plateforme de streaming ?
Il est devenu très difficile de détecter de manière fiable une musique générée par IA uniquement à l’écoute.
Certaines voix peuvent sembler particulièrement lisses, certaines paroles très génériques ou certaines structures répétitives. Mais aucun de ces indices ne constitue une preuve.
Le moyen le plus fiable consiste donc à regarder les informations fournies par la plateforme.
Sur Deezer, l’étiquette « IA » permet précisément d’identifier les morceaux entièrement générés par intelligence artificielle lorsque le système les a détectés.
Et c’est probablement là tout l’intérêt du dispositif : l’auditeur n’a plus besoin de jouer au détective pour savoir ce qu’il écoute.
Deezer, Spotify, Apple Music, Qobuz : quelles différences ?
|Plateforme
|Détection des contenus IA
|Étiquetage IA visible
|Recommandations
|Lutte contre les faux streams
|Deezer
|Oui, avec une technologie propriétaire
|Oui, depuis juin 2025 (première plateforme)
|Morceaux IA détectés exclus
|Démonétisation des streams frauduleux, exclus des royalties
|Spotify
|Dispositifs de détection et de transparence
|Partiel (profils « AI Persona »)
|Profils « AI Persona » exclus par défaut
|Oui
|Apple Music
|Dispositif de contrôle des contenus et métadonnées
|Annoncé pour fin 2026 (« Made With AI »)
|Pas d'équivalent public au dispositif Deezer
|Oui
|Qobuz
|Oui, avec un outil développé en interne
|Oui, depuis septembre 2026
|Titres IA exclus des recommandations
|Détection des streams frauduleux
Peut-on vraiment éviter la musique IA de mauvaise qualité ?
Oui, mais le meilleur moyen n’est pas de chercher à reconnaître l’IA à l’oreille, le mieux étant de privilégier les plateformes qui expliquent clairement l’origine des contenus et la manière dont elles les recommandent.
La multiplication des morceaux générés par IA n’est pas nécessairement un problème en soi. Elle devient problématique lorsque des contenus produits en masse prennent la place de créations humaines, encombrent les catalogues ou servent à manipuler les systèmes de rémunération.
Deezer a choisi une approche assez lisible : identifier les morceaux entièrement générés par IA, informer l’auditeur, réduire leur visibilité et neutraliser les écoutes frauduleuses.
Dans un environnement où près de la moitié des nouveaux morceaux peuvent désormais être générés entièrement par IA, cette transparence devient difficile à considérer comme un simple détail.
En bref :
- Deezer détecte les morceaux entièrement générés par IA, notamment ceux issus de modèles comme Suno ou Udio.
- Les morceaux identifiés reçoivent une étiquette « IA ».
- Ils sont exclus des recommandations algorithmiques et des playlists éditoriales.
- Leur volume d’écoute reste limité à 1 à 3 % des streams, malgré leur très forte présence dans les uploads.
- Jusqu’à 85 % des streams de morceaux entièrement générés par IA ont été identifiés comme frauduleux en 2025 et démonétisés.
- L’utilisation ponctuelle d’un outil d’IA par un artiste ne signifie pas automatiquement qu’un morceau est considéré comme entièrement généré par IA.
FAQ : tout savoir sur la musique générée par IA
C’est quoi “l'AI slop” ?
L’AI slop désigne ici des contenus générés en masse par IA, souvent de qualité variable, susceptibles d’encombrer les plateformes ou d’alimenter des stratégies de faux streams.
Quelle application permet de filtrer la musique IA ?
Deezer dispose d’un système propriétaire qui détecte les morceaux entièrement générés par IA, les étiquette et les exclut des recommandations.
Comment savoir si un morceau a été généré par IA ?
L’écoute seule ne permet pas toujours de le déterminer. Sur Deezer, l’étiquette « IA » constitue l’indication la plus fiable lorsqu’un morceau entièrement généré par IA a été détecté.
Est-ce que Deezer supprime automatiquement les musiques IA ?
Non. La détection entraîne un étiquetage et une exclusion des recommandations. Deezer prévoit aussi le retrait de certains contenus utilisés pour générer des streams frauduleux.
Pourquoi les morceaux IA sont-ils exclus de Flow ?
Pour empêcher leur production massive de se traduire automatiquement par une exposition algorithmique et une dilution des recommandations destinées aux utilisateurs.
Une chanson utilisant ponctuellement l'IA est-elle considérée comme de l'AI slop ?
Non. Deezer cible les morceaux entièrement générés par IA. Une utilisation ponctuelle d’un outil d’IA dans un processus créatif humain ne signifie donc pas automatiquement qu’un titre entre dans cette catégorie.
Pourquoi dit-on que les artistes sont pénalisés par les faux streams ?
Parce que les écoutes artificielles peuvent capter une partie de la rémunération sans correspondre à une audience réelle. Deezer exclut ainsi les streams identifiés comme frauduleux du calcul des royalties.
Pourquoi le nombre de morceaux IA augmente-t-il si rapidement ?
Parce que les outils génératifs permettent désormais de produire et distribuer des morceaux à très grande échelle et de manière très simple. En juin 2026, Deezer a enregistré jusqu’à 90 000 titres entièrement générés par IA… Par jour.