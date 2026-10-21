Cela fait quelques temps déjà que le marché évoque une fusion à terme des deux géants chapeautéz par Elon Musk, à savoir SpaceX et Tesla. Et cette opération commence à prendre forme, puisqu'Elon Musk a avoué pour la première fois que des comités spéciaux ont été formés dans chacune de ces deux sociétés pour évaluer cette potentielle opération.

D'après l'homme le plus riche du monde, ces comités se sont mis en place à la demande des actionnaires, qui devront à la fin donner leur accord. En tout cas, pour ce qui est du patron des deux firmes, son opinion est déjà faite, et elle est très claire. « Je pense que ce serait une bonne idée, mais c'est vraiment aux comités spéciaux des deux entreprises d'en décider » a-t-il ainsi exprimé, dans des propos rapportés par Reuters. Toujours d'après la même source, les discussions ont débuté il y a quelques semaines, et pourraient s'achever par l'achat de Tesla par SpaceX.