L'empire d'Elon Musk va-t-il être rassemblé dans une seule super-entreprise à l'avenir ? Ça pourrait bien être le cas, vu les organisations qui se forment, et l'avis positif émis par le milliardaire.
Elon Musk n'est pas du genre à éparpiller ses sociétés. Au contraire, il est plutôt du genre à les faire fusionner. On se souvient ainsi que Twitter, devenu X, avait fini par intégrer le giron de sa société d'intelligence artificielle, xAI, qui, à son tour, a fini par être absorbée par le géant de l'aéronautique SpaceX. Et l'on pourrait bien dans pas si longtemps être témoin de la dernière étape de cette consolidation, avec une fusion exceptionnelle entre les deux mastodontes SpaceX et Tesla !
La fusion entre Tesla et SpaceX est en marche
Cela fait quelques temps déjà que le marché évoque une fusion à terme des deux géants chapeautéz par Elon Musk, à savoir SpaceX et Tesla. Et cette opération commence à prendre forme, puisqu'Elon Musk a avoué pour la première fois que des comités spéciaux ont été formés dans chacune de ces deux sociétés pour évaluer cette potentielle opération.
D'après l'homme le plus riche du monde, ces comités se sont mis en place à la demande des actionnaires, qui devront à la fin donner leur accord. En tout cas, pour ce qui est du patron des deux firmes, son opinion est déjà faite, et elle est très claire. « Je pense que ce serait une bonne idée, mais c'est vraiment aux comités spéciaux des deux entreprises d'en décider » a-t-il ainsi exprimé, dans des propos rapportés par Reuters. Toujours d'après la même source, les discussions ont débuté il y a quelques semaines, et pourraient s'achever par l'achat de Tesla par SpaceX.
Elon Musk voit des synergies possibles entre les activités des deux entreprises
Le discours est par ailleurs bien rôdé, Elon Musk affirmant ne voir que des avantages, et de nombreuses synergies à venir, avec une fusion de SpaceX et de Tesla. « Je pense effectivement qu'il y a beaucoup d'avantages à fusionner ces entreprises, car nous sommes pratiquement entrés dans l'ère de la singularité de la superintelligence, et il y a beaucoup à gagner à coopérer dans les domaines du développement de logiciels de superintelligence, de la conception de puces, du Terafab bien sûr, de la robotique, du lancement de masse en orbite avec la constellation Starmind, et de la connectivité » a-t-il ainsi précisé.
Et s'il se dit être dans « une situation de conflit d'intérêt », et dont, être incapable de prendre part aux discussions, il aurait aussi tout à gagner au niveau du contrôle dans cette fusion. Pour rappel, Elon Musk détient environ un cinquième du capital de Tesla, et un peu moins de la moitié de celui de SpaceX. Si une fusion advenait, pour les analystes, il obtiendrait clairement le contrôle de la nouvelle entité.