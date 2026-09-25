Face au Galaxy S26 Ultra, Xiaomi miserait à son tour sur une dalle capable de masquer son contenu aux regards latéraux. Son 18 Pro promettrait une activation plus souple, sans dégrader l’affichage vu de face.
L’écran privé pourrait devenir un argument de vente chez les fabricants de smartphones haut de gamme. Le Galaxy S26 Ultra permet déjà de limiter ce que voient les personnes placées sur les côtés. Le Xiaomi 18 Pro reprendrait le principe, avec une dalle et des commandes qui lui seraient propres.
Écran privé : Xiaomi couperait certains pixels pour fermer l’angle de vision
Le fonctionnement décrit par Bgr reposerait sur deux types de pixels : les uns diffuseraient la lumière sur un angle large, les autres sur un angle plus étroit. En mode normal, les deux seraient allumés. Une fois la confidentialité activée, les pixels à diffusion large s’éteindraient, rendant le contenu difficile à distinguer au-delà de 60 degrés. Pas besoin, dans ce scénario, d’ajouter un filtre sur l’écran.
Xiaomi appellerait sa technologie « SuperPixel 2.0 » et assurerait que l’image resterait intacte lorsque l’on regarde le téléphone de face. Le constructeur avancerait aussi une luminosité maximale de 4 000 nits, grâce à un nouveau matériau luminescent M11, ainsi qu’une prise en charge de l’espace colorimétrique BT.2020. Ce sont des caractéristiques annoncées pour la dalle : elles ne démontrent pas, à elles seules, que le mode privé serait aussi lumineux ou aussi net que l’affichage habituel.
Face au Galaxy S26 Ultra, la qualité de l’image reste le point à prouver
La comparaison avec Samsung se joue précisément là. Des critiques rapportées sur le Galaxy S26 Ultra décrivent une image plus sombre ou plus granuleuse lorsque sa protection est active. Samsung reconnaît lui-même que ce réglage peut altérer la qualité de l’image et que son efficacité varie selon l’angle, la luminosité ambiante et les paramètres choisis. Aucun élément fourni ne permet encore d’établir que Xiaomi ferait mieux dans les mêmes conditions.
L’autre différence annoncée concernerait les commandes. Sur le 18 Pro, l’utilisateur pourrait activer le dispositif depuis les réglages rapides, réaffecter une touche physique ou passer par l’assistant vocal Xiao AI. Il serait aussi possible de le réserver à certaines applications ou de le déclencher si la caméra avant détecte quelqu’un derrière l’utilisateur. Samsung propose déjà une activation par application et une protection ciblée des notifications ou de certaines saisies : la souplesse d’activation ne serait donc pas une exclusivité Xiaomi.
Un prix évoqué pour la Chine uniquement
Le 18 Pro aurait un écran principal de 6,4 pouces et un second affichage OLED de 2,86 pouces à l’arrière, notamment utilisable pour cadrer des selfies avec les capteurs principaux. La configuration annoncée comprendrait aussi un Snapdragon 8 Elite Gen 6, jusqu’à 16 Go de mémoire vive, une batterie de 7 000 mAh et une charge filaire de 100 W.
Pour la Chine, la fourchette de prix rapportée irait de 900 à 1 500 dollars selon les versions. Une sortie internationale serait envisagée d’ici la fin de l’année, sans tarif ni calendrier plus précis. Impossible, donc, de juger pour l’instant ce que coûterait cette alternative au Galaxy S26 Ultra chez nous.
Masquer un message au voisin sans assombrir ce que vous lisez : c’est la promesse qui départagerait les deux approches. Pour Xiaomi, elle tient encore à un écran que l’on n’a pas pu comparer à celui de Samsung, wait & see !