L’autre différence annoncée concernerait les commandes. Sur le 18 Pro, l’utilisateur pourrait activer le dispositif depuis les réglages rapides, réaffecter une touche physique ou passer par l’assistant vocal Xiao AI. Il serait aussi possible de le réserver à certaines applications ou de le déclencher si la caméra avant détecte quelqu’un derrière l’utilisateur. Samsung propose déjà une activation par application et une protection ciblée des notifications ou de certaines saisies : la souplesse d’activation ne serait donc pas une exclusivité Xiaomi.