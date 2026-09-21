Xiaomi ne veut pas attendre l'officialisation de ses Xiaomi 18 Pro pour en dire plus sur eux. Premièrement, et sûrement l'information la plus attendue, on sait que les appareils de cette gamme vont être présentés dans deux jours, le 23 septembre prochain, en Chine.

Une date qui ne doit rien au hasard, puisqu'elle se retrouve en plein milieu du Snapdragon Summit de Qualcomm, organisé entre le 22 et le 24 septembre. À cette occasion, le SoC Snapdragon 8 Elit Gen 6 (produit avec une finesse de gravure de 2 nm) - une puce qui devrait se retrouver sous le capot des nouveaux téléphones - sera présenté.