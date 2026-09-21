C'est au tour de Xiaomi de prendre de la place avec sa nouvelle série de smartphones Xiaomi 18 Pro. Des appareils qui se dévoilent presque totalement avant leur sortie.
À la fin de la semaine dernière, on découvrait le prochain smartphone star de Xiaomi, le Xiaomi 18 Pro, dans plusieurs images en fuite. Un smartphone qui continue la mode de l'écran à l'arrière du smartphone, relancée par Xiaomi avec le modèle Xiaomi 17 Pro. Et aussi, un smartphone qui est en grande partie dévoilé par Xiaomi aujourd'hui.
Le Xiaomi 18 Pro sera présenté le 23 septembre en Chine
Xiaomi ne veut pas attendre l'officialisation de ses Xiaomi 18 Pro pour en dire plus sur eux. Premièrement, et sûrement l'information la plus attendue, on sait que les appareils de cette gamme vont être présentés dans deux jours, le 23 septembre prochain, en Chine.
Une date qui ne doit rien au hasard, puisqu'elle se retrouve en plein milieu du Snapdragon Summit de Qualcomm, organisé entre le 22 et le 24 septembre. À cette occasion, le SoC Snapdragon 8 Elit Gen 6 (produit avec une finesse de gravure de 2 nm) - une puce qui devrait se retrouver sous le capot des nouveaux téléphones - sera présenté.
Des batteries monstrueuses pour les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max
Au programme de cet événement, le Xiaomi 18 Pro et le Xiaomi 18 Pro Max. Ces smartphones vont avoir droit au fameux écran anti-espion, une nouveauté pour la première fois proposée au public par Samsung avec son Galaxy S26 Ultra. Leur nouvel écran pourra atteindre un pic de luminosité de 4000 nits, avec des bords ultra-fins de 0,99 mm.
Niveau performance, les deux smartphones disposeront d'un superbe bloc photo dans le dos composé de trois capteurs, dont un capteur principal de 200 Mpx et un téléobjectif périscopique de 200 Mpx, made in Leica. Leur autonomie sera aussi au sommet, avec une batterie de 7 000 mAh pour le Xiaomi 18 Pro et une de 8 500 mAh pour le Xiaomi 18 Pro Max. Enfin, on sait que ces modèles seront proposés en noir, en blanc et en « bleu galaxie ». De quoi mettre l'eau à la bouche ?