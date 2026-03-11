Xiaomi développe aujourd'hui plusieurs smartphones haut de gamme différents. En plus d'un appareil de base, le fabricant propose aussi des appareils Pro, Pro Max et Ultra. Et c'est la version Pro Max qui se dévoile un peu aujourd'hui grâce à la fuite du leaker Digital Chat Station, qui vient de poster un nouveau message sur le réseau social Weibo.

Le Xiaomi 18 Pro Max devrait ainsi bénéficier d'un écran plat OLED de 6,9 pouces, ayant pour particularité d'afficher des bords extrêmement fins - on rappelle que le modèle Xiaomi 17 Pro Max fait lui aussi cette même taille. Le leaker ajoute que cet écran pourra aussi faire descendre sa luminosité jusqu'à 1 nit.