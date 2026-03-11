Xiaomi travaille à un futur smartphone qui devrait être marquant avec le Xiaomi 18 Pro Max. Un appareil dont on apprend certains détails aujourd'hui.
À la fin du mois dernier, Xiaomi lançait enfin officiellement ses smartphones Xiaomi 17 en Europe, plusieurs mois après leur commercialisation en Chine. Mais si l'actualité du constructeur chinois a semblé dernièrement dominée par cette série, il prépare aussi depuis déjà un certain temps la suite, avec une série Xiaomi 18 qui arrivera à la fin de l'année. Et aujourd'hui, l'on peut en savoir plus sur une des déclinaisons les plus puissantes.
Un Xiaomi 18 Pro Max avec des bords extrêmement fins
Xiaomi développe aujourd'hui plusieurs smartphones haut de gamme différents. En plus d'un appareil de base, le fabricant propose aussi des appareils Pro, Pro Max et Ultra. Et c'est la version Pro Max qui se dévoile un peu aujourd'hui grâce à la fuite du leaker Digital Chat Station, qui vient de poster un nouveau message sur le réseau social Weibo.
Le Xiaomi 18 Pro Max devrait ainsi bénéficier d'un écran plat OLED de 6,9 pouces, ayant pour particularité d'afficher des bords extrêmement fins - on rappelle que le modèle Xiaomi 17 Pro Max fait lui aussi cette même taille. Le leaker ajoute que cet écran pourra aussi faire descendre sa luminosité jusqu'à 1 nit.
Un appareil qui devrait bénéficier du meilleur de Qualcomm
Digital Chat Station nous apprend aussi, sans grande surprise, que le Xiaomi 18 Pro Max bénéficiera d'une puce gravée en 2 nanomètres. Il devrait ainsi, comme des rumeurs l'ont déjà indiqué précédemment, avoir sous le capot la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.
À noter que le leaker précise dans son message que ce smartphone devrait avoir des bords encore plus fins que le Xiaomi 17 Pro Max. Xiaomi semble donc faire de gros efforts au niveau du design, et travailler sur un produit capable de rivaliser avec les iPhone dans l'allure (surtout que la prochaine série devrait vraiment avoir un air d'iPhone 16 Pro).