Xiaomi veut tout de même garder un aspect compact pour ce modèle de base, toujours selon la même source. Mais en augmentant légèrement la taille de l'appareil, qui pourrait au final faire 6,4 pouces, Xiaomi gagnerait de la place pour intégrer des éléments plus performants (comme une meilleure batterie).

L'autre information, encore plus intéressante, tient à ce qui pourrait être l'appareil photo de ce smartphone. En effet, Xiaomi pourrait faire le choix d'intégrer un monstrueux téléobjectif périscopique de 200 Mpx sur l'ensemble de la gamme (soit non seulement les futurs modèles Xiaomi 18 Ultra et 18 Pro/Pro Max, mais aussi au sein du modèle standard Xiaomi 18).

Enfin, un autre message du leaker chinois a indiqué qu'il y aurait une différence de SoC entre les modèles. Le Xiaomi 18 standard pourrait ainsi ne pas avoir droit au Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, mais seulement au Snapdragon 8 Elite Gen 6, pour des raisons de coût.