La prochaine série de smartphones haut de gamme de Xiaomi commence à se dévoiler. Et les futurs Xiaomi 18 pourraient bien nous réserver quelques jolies surprises.
Xiaomi a depuis déjà plusieurs mois lancé en Chine sa nouvelle série de Xiaomi 17, que l'on attend pourtant encore en Europe. Chez nous, on devrait voir arriver les Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra dans quelques semaines. Mais en Chine, on travaille déjà sur le successeur, le Xiaomi 18, dont plusieurs changements en cours pourraient être très appréciés des fans de la marque !
Un écran légèrement plus grand pour le Xiaomi 18
Vous ne pouvez toujours pas mettre la main aujourd'hui sur un Xiaomi 17. Mais, magie de l'internet, vous pouvez déjà vous faire une première idée du Xiaomi 18, grâce à l'inénarrable leaker Digital Chat Station, qui vient de nous offrir plusieurs fuites sur le modèle.
D'après ce dernier, qui s'est exprimé sur le réseau social chinois Weibo, le Xiaomi 18 devrait être un peu plus grand que le Xiaomi 17, le prototype actuel mesurant entre 6,3 et 6,4 pouces. Pour rappel, le Xiaomi 17 affiche lui une taille de 6,3 pouces.
Vers un téléobjectif périscopique de 200 Mpx pour tous les modèles ?
Xiaomi veut tout de même garder un aspect compact pour ce modèle de base, toujours selon la même source. Mais en augmentant légèrement la taille de l'appareil, qui pourrait au final faire 6,4 pouces, Xiaomi gagnerait de la place pour intégrer des éléments plus performants (comme une meilleure batterie).
L'autre information, encore plus intéressante, tient à ce qui pourrait être l'appareil photo de ce smartphone. En effet, Xiaomi pourrait faire le choix d'intégrer un monstrueux téléobjectif périscopique de 200 Mpx sur l'ensemble de la gamme (soit non seulement les futurs modèles Xiaomi 18 Ultra et 18 Pro/Pro Max, mais aussi au sein du modèle standard Xiaomi 18).
Enfin, un autre message du leaker chinois a indiqué qu'il y aurait une différence de SoC entre les modèles. Le Xiaomi 18 standard pourrait ainsi ne pas avoir droit au Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, mais seulement au Snapdragon 8 Elite Gen 6, pour des raisons de coût.