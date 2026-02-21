Xiaomi ne voulait semble-t-il pas créer un gros temps d'attente pour ses clients internationaux. Le numéro 3 mondial du secteur vient en effet d'annoncer la date de sortie de ses prochains smartphones haut de gamme pour le reste du monde, dont l'Europe (et donc, la France).

La série Xiaomi 17 sera ainsi présentée dans pile une semaine, le samedi 28 février, à Barcelone, à l'occasion d'un événement qui débutera à 14h (heure de Paris). Le lieu n'est pas choisi au hasard, puisque Barcelone accueillera quelques jours plus tard (du 2 au 5 mars) l'édition 2026 du Mobile World Congress.