Ça y est, Xiaomi met le pied à l'étrier pour le lancement mondial de sa série Xiaomi 17. Et c'est pour dans très peu de temps !
À la fin du mois de novembre, Xiaomi lançait officiellement sa nouvelle série de smartphones Xiaomi 17 en Chine. Mais la marque a pris l'habitude laisser un temps de battement entre la sortie en Chine, et celle au niveau mondial. Cette année, ce sont ainsi plus de trois mois qui auront finalement séparé ces deux dates, puisque les appareils du constructeurs sortiront à la fin du mois !
Le lancement global des Xiaomi 17 et 17 Ultra programmé pour le 28 février
Xiaomi ne voulait semble-t-il pas créer un gros temps d'attente pour ses clients internationaux. Le numéro 3 mondial du secteur vient en effet d'annoncer la date de sortie de ses prochains smartphones haut de gamme pour le reste du monde, dont l'Europe (et donc, la France).
La série Xiaomi 17 sera ainsi présentée dans pile une semaine, le samedi 28 février, à Barcelone, à l'occasion d'un événement qui débutera à 14h (heure de Paris). Le lieu n'est pas choisi au hasard, puisque Barcelone accueillera quelques jours plus tard (du 2 au 5 mars) l'édition 2026 du Mobile World Congress.
Seules deux déclinaisons seront disponibles en France
Comme on peut le voir sur la petite vidéo qui accompagne l'annonce, Xiaomi va sûrement mettre la focale sur l'appareil photo de ses nouveaux smartphones, qui est une fois encore développé en collaboration avec Leica. De quoi évidemment donner un appareil photo extrêmement solide.
On rappelle par ailleurs que ce ne seront pas les mêmes smartphones qui sortiront chez nous que ceux qui sont déjà disponibles en Chine. Là-bas, les consommateurs ont pu avoir droit à l'ensemble de la série Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, et Xiaomi 17 Pro Max, avec, un peu plus tard, le Xiaomi 17 Ultra. En France, nous ne devrions avoir droit qu'au modèle de base Xiaomi 17, et à la version la plus puissante Xiaomi 17 Ultra.