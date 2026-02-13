Le prochain flagship de Xiaomi, le Xiaomi 18, commence à se révéler. Aujourd'hui, on peut ainsi jeter un premier coup d'oeil à cet appareil.
Cette semaine aura été intense au niveau des rumeurs autour du prochain smartphone haut de gamme de Xiaomi, le Xiaomi 18. On avait ainsi appris hier plusieurs caractéristiques potentielles des futurs modèles. Et aujourd'hui, c'est une autre information majeure qui nous est donnée grâce à une fuite, originant une nouvelle fois de sources en provenance de Chine.
Un Xiaomi 18 à l'apparence moins lourde
L'allure d'un smartphone, c'est, pour beaucoup, presque aussi important que ce qui est mis à l'intérieur. Et vu ce que pourrait nous proposer Xiaomi pour son futur Xiaomi 18, le message semble être passé du côté du géant chinois. La preuve ? Elle est juste en dessous, avec cette image fuitée par un leaker sur la plateforme chinoise Weibo.
Comme vous pouvez le voir, le Xiaomi 18 ici marque par son côté plus lisse, plus « léger ». Xiaomi aurait notamment fait le choix de proposer un bloc photo avec trois capteurs seulement (contre quatre intégrés pour le Xiaomi 17).
Toujours l'obsession Apple chez Xiaomi ?
Ce design épuré a aussi une certaine tendance à nous rappeler quelque chose. Oui, le Xiaomi 18 a de vrais airs de l'iPhone 16 Pro, le sigle d'Apple mis à part. Faites l'essai, cachez les marques « Xiaomi » et « Leica », et vous aurez d'un coup l'impression de tomber sur le puissant smartphone Apple sorti en 2024.
La comparaison fait d'autant plus sens qu'on a l'habitude de voir Xiaomi courir après Apple. On se souvient ainsi que le constructeur chinois a tout simplement fait sauter d'une génération ses appareils haut de gamme, afin que le nombre de la nouvelle gamme soit le même que ceux des iPhone (les Xiaomi 17 qui sortent en même temps que les iPhone 17 donc). Est-on ici encore devant le résultat de ce mimétisme ?