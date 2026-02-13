L'allure d'un smartphone, c'est, pour beaucoup, presque aussi important que ce qui est mis à l'intérieur. Et vu ce que pourrait nous proposer Xiaomi pour son futur Xiaomi 18, le message semble être passé du côté du géant chinois. La preuve ? Elle est juste en dessous, avec cette image fuitée par un leaker sur la plateforme chinoise Weibo.

Comme vous pouvez le voir, le Xiaomi 18 ici marque par son côté plus lisse, plus « léger ». Xiaomi aurait notamment fait le choix de proposer un bloc photo avec trois capteurs seulement (contre quatre intégrés pour le Xiaomi 17).