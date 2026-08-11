D’après une information relayée par le compte Digital Chat Station sur Weibo, les prochains smartphones haut de gamme de Xiaomi, attendus pour le mois prochain, seraient en phase de test dans plusieurs coloris. Cinq teintes sont mentionnées : noir, blanc, rose, bleu et rouge. Le compte, connu pour ses fuites fréquentes sur les smartphones, évoque une « sélection de couleurs variée », sans préciser de modèle en particulier.