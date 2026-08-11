Successeur du Xiaomi 17 Pro Max, le Xiaomi 18 Pro Max et son petit frère, le 18 Pro, se dévoilent peu à peu. Au programme, une nouvelle puce, mais surtout, de nouvelles couleurs.
D’après une information relayée par le compte Digital Chat Station sur Weibo, les prochains smartphones haut de gamme de Xiaomi, attendus pour le mois prochain, seraient en phase de test dans plusieurs coloris. Cinq teintes sont mentionnées : noir, blanc, rose, bleu et rouge. Le compte, connu pour ses fuites fréquentes sur les smartphones, évoque une « sélection de couleurs variée », sans préciser de modèle en particulier.
Le leaker reste évasif
Si aucun nom n’est explicitement cité, ces rumeurs concerneraient logiquement les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max. En effet, leur lancement serait prévu peu après le Snapdragon Summit de Qualcomm.
Lors de cet événement, le fabricant américain devrait présenter le Snapdragon 8 Elite Gen 6, un processeur que les deux appareils de Xiaomi pourraient adopter dans la version Pro. Ladite puce est décrite comme la plus performante de la gamme à ce stade.
Un dos en fibre de verre et un look similaire
Autre détail révélé par DigitalChatStation : aucun des coloris proposés ne proposerait de dos en verre. Le matériau retenu serait plutôt la fibre de verre, une solution de plus en plus adoptée par les constructeurs chinois ces dernières années.
Ce changement permettrait d’optimiser le poids de l’appareil, ainsi que d’améliorer la résistance de ce dernier. Le tout, sans augmenter le coût de fabrication, au contraire.
Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max conserveraient par ailleurs le design de leurs prédécesseurs, y compris l’écran au dos. Cette nouveauté a été lancée sur les générations 17 Pro et Pro Max, même si un écran existait déjà au dos du Mi 11 Ultra. La taille de l'écran dorsal pourrait toutefois être modifiée.
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