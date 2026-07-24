La prochaine puce haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite Gen 6, pourrait bien laisser sur place la quasi-totalité des autres puces du marché. Et ce, pas que sur les performances, mais aussi sur la consommation.
Qualcomm préparerait une nouvelle génération de processeur mobile, le Snapdragon 8 Elite Gen 6, pour les smartphones haut de gamme de 2027. Les différences par rapport à la version précédente, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 seraient notables, surtout en matière d'efficacité énergétique. Si aucune information officielle n'a fuité à l'heure actuelle, des sources fiables annoncent avoir des informations solides sur la prochaine puce haut de gamme du fabricant.
Une consommation réduite
D’après cette source, le Snapdragon 8 Elite Gen 6, qui ne serait pas construit par Samsung, afficherait une consommation d'énergie réduite d’environ 10 % en charge intensive. Par "charge intensive", on entend des usages exigeants, comme une partie de jeu 3D intense, avec les réglages maximum.
Mais la nouvelle semble encore meilleure, lorsque l'on apprend, selon le même leaker, que cette économie d'énergie pourrait être encore plus importante. En effet, lors d'usages plus modérés, exploitant moins les performances CPU, l'économie d'énergie pourrait être encore plus importante. Cette différence peut facilement être attribuée à la finesse de gravure, qui passerait de 3 nm sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, à 2 nm sur la prochaine version.
Une gravure plus fine pour de meilleures performances
Le changement de procédé de fabrication joue un rôle clé dans ces améliorations. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 reposait sur une gravure en 3 nm, tandis que le nouveau modèle adopterait une finesse de 2 nm. Une évolution similaire avait déjà été observée avec l’Exynos 2600 de Samsung, qui avait bénéficié de gains en performance, en consommation et en gestion thermique grâce à cette technologie. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 suivrait donc cette tendance.
Si ces informations se confirment, les smartphones haut de gamme équipés de ce processeur pourraient offrir une autonomie améliorée, sans baisse de performances. Plus que les performances à tout prix, c'est avant tout l'optimisation énergétique qui devient essentielle pour la majorité des utilisateurs.
Une concurrence en retrait ?
Alors que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 se montre plus performant que bien des concurrents, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 devrait encore améliorer la donne. Samsung, MediaTek, Google et Apple se retrouveraient ainsi dans une position délicate face à la nouvelle puce du géant américain.
S'il y a des différences notables, toutefois, elles devraient porter sur l'autonomie. En effet, niveau performances, nos smartphones actuels sont déjà solides. Faire plus serait intéressant, mais relèverait surtout du marketing que su besoin réel.