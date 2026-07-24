Le changement de procédé de fabrication joue un rôle clé dans ces améliorations. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 reposait sur une gravure en 3 nm, tandis que le nouveau modèle adopterait une finesse de 2 nm. Une évolution similaire avait déjà été observée avec l’Exynos 2600 de Samsung, qui avait bénéficié de gains en performance, en consommation et en gestion thermique grâce à cette technologie. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 suivrait donc cette tendance.