Cette semaine justement, un utilisateur nous offre une comparaison intéressante entre le nouvel Exynos 2600 et le Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur Geekbench 6… où les deux puces affichent un niveau de performances graphiques particulièrement proche, tant sur Vulkan qu'Open CL.

Pour contexte, la nouvelle puce de Samsung y est visiblement installée à bord d'un Galaxy S26, tandis que celle de Qualcomm palpite ici à l'intérieur d'un Redmagic 11 Pro.

Ces scores flatteurs nous mettent sur la piste d'une puce Exynos 2600 très compétitive, au moins sur le plan GPU. Il y a toutefois de bonnes chances que le nouveau SoC de Samsung parvienne cette fois à soutenir la comparaison avec les meilleures solutions de Qualcomm.

Outre sa gravure en 2 nm, l'Exynos 2600 profite pour la première fois d'un procédé GAA qui devrait lui permettre d'aboutir à une meilleure efficacité énergétique. La puce embarque par ailleurs un dispositif HBP (Heat Pass Block) censé lui offrir une bien meilleure résistance à la chauffe. Affaire à suivre.